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Автор Василий Амирджанов

США и Россия разыграют идлибский эндшпиль

Мир » Азия » Ближний Восток

В МИД России рассказали, что в Сирии создались все необходимые предпосылки для окончательной ликвидации последнего очага террористов в Идлибе. Подтверждением решающей стадии войны в Сирии косвенно могут служить ожидания Соединенных Штатов якобы новой химической атаки армии Асада против мирных террористов, которых в этом регионе насчитывается несколько десятков тысяч.

США и Россия разыграют идлибский эндшпиль. 391419.jpeg

Как сообщили в министерстве обороны России, бочки с отравляющими веществами уже на складах боевиков. Недавно стало известно о похищении детей для их участия в инфернальной массовке "Белых касок".

Осталось утвердить режиссерский сценарий, выставить свет и появиться в кадре артистам, которые вроде бы были успешно эвакуированы в страны, сочувствующие террористам. Как известно из американских фильмов, и мумии иногда возвращаются.

Как только начнется перформанс "Белых касок" в рамках идлибского гастрольного тура этого творческого коллектива, американские военные смогут получить приказ о нанесении ракетного удара по частям и соединениям сирийской армии.

Американцев можно понять. Вложенные миллионы долларов в создание демократически ориентированных террористов, которые толерантнее других отрезают головы, не хочется потерять совсем уж бездарно.

С захватом нефтяных месторождений Сирии у американцев тоже как-то получилось хворо. По ходу с турками рассорились на почве курдской темы. В общем, надо что-то делать, а, кроме как идеи с химическим оружием, повода вроде как и нет, чтобы снова вмешаться. Ну не Скрипаля же снова привлекать.

Собственно, американская версия о применении сирийскими военными боевых отравляющих веществ и в принципе наличия в стране химического оружия как-то сильно противоречит недавнему докладу технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

ОЗХО снова констатировала полное уничтожение всех 27 объектов по производству боевых отравляющих веществ в Сирии, а также ликвидацию всех существующих арсеналов у сирийской армии. В утилизации боеприпасов принимали непосредственное участие и сами американцы.

Стоит обратить внимание, что речь только об отсутствии химоружия у вооруженных сил законных властей страны. До возможных арсеналов вооруженных бармалеев никто так и не добрался. Разве что кто-нибудь из американских или британских военных советников заглядывал к бандитам на огонек. Ну там передать приз зрительских симпатий "Белым каскам" за воплощение образа гуманизма или какой еще.

Русские дипломаты и военные по всем существующим каналам доводят до своих коллег в США информацию о том, что Россия в курсе приготовлений химической провокации в Идлибе. Напоминают о возможном ответном ударе в случае возникновения угрозы русским военным на территории САР.

Усиление прикрытия ПВО русских военных баз в Сирии наверняка уже отследили американские военные спутники, что тоже весьма полезно для понимания остроты текущего момента.

Вроде бы все всё знают, слышат друг друга и наверняка отдают себе отчет в возможных последствиях провокации в Идлибе и нанесении ракетных ударов Соединенными Штатами. Насколько велико осознание реальности, разумеется, пока только можно предполагать.

Тем временем, министерство обороны Российской Федерации объявило о начале масштабных учений в Средиземном море в период с 1 по 8 сентября. Сообщается, что в маневрах примут участие более 25 кораблей и судов обеспечения ВМФ России во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов".

ВКС России задействуют в учениях около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и Су-30СМ морской авиации.

Помнится, что перед последним ударом США по Сирии русский флот тоже проводил учения. Тогда, к удивлению многих специалистов, американские и британские ракеты далеко не все долетели до своих целей. В тот период в Средиземном море присутствовала куда более скромная группировка ВМФ России. Сейчас все выглядит куда масштабнее. Видимо, тому есть свои причины.

Одним присутствием флага и оттачиванием мастерства экипажей такая концентрация боевых кораблей вряд ли объясняется. Вполне возможно, что в ближайшее время последний оплот террористов в Идлибе будет вскрыт, как опасный фурункул.

Учения, конечно, могут быть и просто учениями, а может статься, что в период с 1 по 8 сентября планируется завершить историю с черными знаменами на территории Сирии. Тогда будет открыта новая фаза урегулирования конфликта в САР.

Россия, Турция и Иран практически усадили за один стол конфликтующие стороны Сирийской Арабской Республики, постепенно отделяя близкие к выздоровлению политические силы от радикальных группировок. США тоже были бы не прочь порулить, но все как-то не получается, да и интересы в регионе у них иные. Мир в Сирии, судя по их действиям, им совсем не нужен.

Собственно, думать и приводить разнящиеся интересы политических групп в Сирии к мирному знаменателю — это не "Томагавками" пулять для повышения рейтинга президента. Потому на этом поле американцам не очень комфортно, а без химического творчества "Белых касок" так и вообще тоскливо.

Хотелось бы, чтобы обошлось без серьезной крови в Идлибе. Тем более, что оттуда уже очень проблематично эвакуировать бандитов, как это делалось в других районах Сирии. Просто уже некуда. Разве что страны Евросоюза примут террористов с их семьями и стрелковым вооружением, подтвердив парадигму о своей всепоглощающей толерантности ко всему на свете.

Идлибский эндшпиль неизбежен, и это понимают все вовлеченные в сирийский конфликт стороны. Может статься, что усилия России и Турции все-таки приведут к капитуляции террористов. Тогда и надобность в военном решении проблемы отпадет сама собой. Времени, правда, остается все меньше, но надежда тем не менее остается, пока "Белые каски" еще не откупорили бочки с хлором.

Фото: "Правда.Ру"

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Провинция Идлиб: Нанесение удара по скоплению боевиков
Темы Сирия Идлиб война в Сирии удары США по Сирии провокации в Сирии военные учения России
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