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Автор Любовь Степушова

Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу

Мир » Азия » Ближний Восток

Европа намерена поддержать турецкую экономику после атаки на нее американскими пошлинами на сталь и алюминий. Но эта помощь лишит Реджепа Эрдогана суверенитета, которым он так гордится. Очень для нас поучительная история.

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Напомним, что введение Вашингтоном 50-процентной пошлины на сталь и 20-процентной на алюминий обрушило турецкую лиру. Пошлины были введены в ответ на отказ от требования освободить американского пастора. С начала года лира обесценилась почти вдвое по отношению к доллару — с 3,8 лиры за доллар в январе до исторического минимума в 7,21 лиры в начале августа. Турции сейчас катастрофически не хватает валюты для обслуживания долгов, которые составляют 466 миллиардов долларов, при том что доступные ЦБ резервы — около 80 миллиардов.

В правительстве Германии опасаются, что под ударом окажутся европейские банки, кредитовавшие турецкий бизнес, а Евросоюз накроет новая волна мигрантов с Ближнего Востока, на удержание которых Турции за последние четыре года было выделено больше пяти миллиардов евро, пишет The Wall Street Journal.

Европейские вливания в Турцию могут поступить в виде проектных кредитов через контролируемые государством банки, либо в рамках межправительственного соглашения, указывает газета. Рассматриваются варианты вплоть до скоординированной помощи Евросоюза, которая может быть предоставлена по каналам Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, утверждают источники WSJ.

Со своей стороны немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщает, что Турции необходимо отдать в ближайшие 12 месяцев кредиторам 170 миллиардов долларов и одной помощи Катара, выделевшего кредит на 15 миллиардов, явно недостаточно.

Но Турция не хочет прибегать к помощи МВФ, так как Реджеп Эрдоган неоднократно хвалился тем, что восстановил экономику после тяжелого кризиса 2001 года и освободил Турцию от экономической зависимости от Запада. Если он теперь обратится к МВФ, это будет равносильно признанию того, что он обманывал население.

Поэтому вместо повышения процентной ставки и включения режима экономии, чтобы ограничить инфляцию, ЦБ Турции начал печатать деньги и обещает их вкладывать, как в 2001 году, в инфраструктуру. Но тогда лира была стабильной и местные инвестооры поддерживали начинания Эрдогана, а сейчас им бы расплатиться с долгами.

По мнению западных аналитиков, президент Турции еще не понял серьезности ситуации и своего проигрыша в споре с Трампом. Ему все равно придется выполнять требования если не МВФ, то европейских банков, которые идентичны. Лучше бы он пошел Трампу навстречу и отпустил бы американского пастора на свободу, пишет Мохамед Эль-Эриан в Handelsblatt.

На примере Турции видно, как Запад хотел бы нагнуть Россию. Но пока не получается по причине маленьких долгов, больших резервов в валюте и золоте и высокой цены на нефть. Сделают ли это санкции, идентичные иранским (блокирование доходов энергетического сектора и ограничение доступа к кредитованию), покажет время.

Фото: REX/Shutterstock

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Темы лира Турция пошлины санкции Евросоюз мигранты Реджеп Эрдоган кризис в Турции экономика Турции
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