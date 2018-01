Удар "ветви": Эрдоган пошел в гору

Пока турецкую операцию "Оливковая ветвь" останавливает только непогода. Так, из-за сильного дождя и тумана турки несколько дней отдыхали от активных действий на северо-западе Сирии, но 28 января погода благоприятствовала их успешной атаке у Африна. Заручившись поддержкой авиации и артиллерии, турки заняли гору Барсая, сообщает AFP.

Эта гора является стратегическим форпостом курдских "Отрядов народной самообороны", относящихся к коалиции "Демократических сил Сирии". Ее видно с обеих сторон границы — и из турецкого города Килис, и из сирийского Аазаза.

Режим Асада отдал Африн курдам без боя в июле 2012 года. Горы близ города являются хорошим естественным укрытием. Как заявляют турки, это позволяет курдам беспрепятственно обстреливать город Килис и большую часть территории провинции Хатай.

Ранее туркам уже удавалось занять гору, но потом они ушли с нее. На этот раз снарядов подчиненные Эрдогана не жалели. Удары были более мощными, чем раньше. Сообщается, что от них погибли около десяти курдских солдат.

В конце прошлой недели турецкому обстрелу подвергся арамейский храм Айн-Дара, со ссылкой на данные сирийского правительства и военных наблюдателей сообщает Reuters.

В Сирии он является древнейшим. Его возвели около 1300 года до нашей эры. Дожившие до турецкой бомбежки большие резные базальтовые блоки и настенные рельефы оказались серьезно повреждены. В Сети даже появились фотографии, на которых в районе храма виден кратер от обстрела, однако подлинность снимков пока не подтверждена.

Сирийское правительство обратилось к мировому сообществу с просьбой оказать давление на Турцию, мол, война войной, но не надо разрушать археологические и культурные памятники.

Между тем, Турция, 21 января начавшая наземную операцию "Оливковая ветвь" против курдов из "Отрядов народной самообороны", которых считает террористами, рассказала о первых успехах. К сегодняшнему дню подчиненные Эрдогана в рамках операции убили 597 человек. Такие данные приводит Генштаб ВС Турции.

Военные добавляют, что только в ночь на 29 января в Африне авиация разбомбила 44 объекта противника и нейтрализовала 40 курдских бойцов. В налете участвовали 25 самолетов, все они вернулись на базы.

Ранее "Демократические силы Сирии" заявляли, что за первую неделю "Оливковой ветви" в районе Африна погибли более 100 мирных жителей и бойцов. Как сообщает The Associated Press, речь шла о гибели 59 гражданских и 43 бойцов, в том числе восьми женщин. 134 гражданских получили ранения.

В состав "Демократических сил Сирии" входят курдские отряды народной самообороны, различные арабские оппозиционные группы, которые входят в Сирийскую арабскую коалицию, а также ассирийские, армянские и туркоманские отряды.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!