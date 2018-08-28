Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?

Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличная возможность взять под контроль Украину и отменить санкции. Неужели он ею не воспользуется?

Обстановка вокруг Сирии снова начала накаляться после того, как безрезультатно прошла встреча советников по национальной безопасности Патрушев — Болтон и американцы 27 августа объявили России новые санкции. Ранее министерство обороны РФ предупредило, что готовится провокация с химическим оружием в Идлибе (куда в последнее время стекались все противники сирийского мирного урегулирования) и, как реакция США, удар ракетами по Сирии.

Напомним, в апреле после провокации с использованием хлора в Думе Дональд Трамп отдал приказ бомбить "умными ракетами" именно иранские части.

Марван Кабалан в Al Jazeera в статье под названием "Российский эндшпиль в Сирии: Иран за Украину" пишет, что до сих пор Россия рассматривала Иран как важного партнера в Сирии. "Две страны создали эффективную пару в сирийской войне. Иран предоставил рабочую силу на земле, а Россия — огневую мощь с воздуха. Согласованные усилия России и Ирана изменили динамику сирийского конфликта в военном и политическом плане", — указывает автор. Но после этого, продолжает он, интересы двух союзников начали расходиться.

По мнению Кабалана, Россия хочет использовать свои выгодные сирийские позиции в качестве козыря для решения самых фундаментальных вопросов: Украины и экономических санкций: "Поскольку США и Израиль проявляют все больше решимости вытеснить Иран из Сирии, если Путин захочет сотрудничать, то позиция Ирана станет несостоятельной. Если Путин решит сохранить свой союз с Ираном, попытки Вашингтона и Тель-Авива убрать влияние Ирана, очень вероятно, вернутся".

По словам Кабалана, Путин "согласится расстаться с Ираном" только в том случае, если повестка дня трансформируется в сделку "Иран за Украину". "Пока этого не произойдет Иран останется в Сирии, хотя бы в нескольких километрах от границ с Израилем", — заключает автор.

Как сказал"Правде.Ру" директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков, "Россия не занимается такого рода геополитическими обменами, это не в российских политических традициях". "В отличие от американцев мы пытаемся построить на Ближнем Востоке систему безопасности, в рамках которой уважались бы права, интересы и ценности всех региональных игроков. В этой связи предполагаю, что такого рода сделка невозможна", — отметил Владимир Аватков в интервью "Правде.Ру".

По его мнению, подобные вбросы Al Jazeera имеют целью сорвать предстоящие переговоры между Россией, Турцией и Ираном. Между Москвой, Анкарой и Тегераном наладилось достаточно продуктивное партнерство, "и прекрасно, что Турция отходит от исключительно прозападной политики, приобретает собственную позицию в международных делах", отметил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". При этом, продолжил он, следует понимать, что у Турции и Ирана есть свои собственные интересы в Сирии. "Именно поэтому Иран и Сирия заключили договор о военной кооперации, именно поэтому идут переговоры с Турцией в отношении того же Идлиба".

Владимир Аватков полагает, что на трехсторонних переговорах Россия — Иран — Турция на следующей неделе в Тегеране будут обсуждаться вопросы восстановления, возвращения беженцев и будущее устройство Сирии. "Что касается возможного удара американцев ракетами, то им очень важно красиво хлопнуть дверью и ухватиться за призрачную возможность смены режима, напоследок всякими способами демонизируя его", — отметил политолог в интервью "Правде.Ру".

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