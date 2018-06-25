Победа Эрдогана превращает его в диктатора

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции наделяет его полномочиями диктатора. Таким образом, окончательно разрушается фундамент Турецкой Республики, заложенный ее основателем Ататюрком в 1923 году.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REX/Shutterstock

Согласно новой Конституции, Эрдоган может в 2023 году баллотироваться еще на один срок и в случае победы остаться у власти до 2028 года. Таким образом, он будет находиться у власти 26 лет. Это беспрецедентный случай в истории Турции с момента подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора и ликвидации Османского халифата.

Реджеп Тайип Эрдоган принимает поздравления по случаю двойного успеха: в минувшее воскресенье, 24 июня, он был переизбран на новый пятилетний президентский срок. По данным ЦИК, Эрдоган набрал 52,5 процента голосов, что означает его победу уже в первом туре, а его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заручился поддержкой лишь 30,7 процента избирателей. Остальные кандидаты — Селахаттин Демирташ (Партия демократии народов), Мераль Акшенер (Хорошая партия) и Темелья Карамоллаоглу (Партия счастья) — набрали меньше десяти процентов голосов.

Одновременно с президентскими выборами был избран новый состав парламента Турции. И здесь Эрдогану сопутствовал успех: коалиция "Народный альянс", сформированная правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, получила 53,6 процента голосов избирателей и обеспечила себе большинство в депутатском корпусе, состоящем из 600 народных избранников.

По мнению наблюдателей, решение Эрдогана в один день провести президентские и парламентские выборы было принято на основе опыта Франции, где в мае-июне 2017 года были проведены одновременные выборы главы государства и нового депутатского корпуса. В итоге фаворит предвыборной кампании Пятой республики Эммануэль Макрон добился двойного успеха: стал новым хозяином Елисейского дворца и обеспечил своей партии большинство в Национальном собрании Франции.

Впрочем если на родине Александра Дюма сохраняется система сдержек и противовесов, что исключает злоупотребления со стороны президента, то в Турции все намного проще: по итогам прошлогоднего референдума был упразднен пост премьер-министра, и отныне сам Эрдоган будет формировать правительство, которое не обязано отчитываться перед парламентом. Таким образом, Великое национальное собрание Турции фактически превращается в ширму, под прикрытием которой Эрдоган сможет единолично принимать ключевые решения как во внутренней, так и во внешней политике страны.

Лукавство Эрдогана состоит в том, что нынешние выборы президента впервые проводятся на основе одобренных в апреле 2017 года поправок в действующую Конституцию страны 1982 года, и поэтому предыдущий президентский срок Эрдогана не учитывается, то есть поправки не имеют обратной силы. И, согласно новой редакции Конституции, Эрдоган может находиться на этом посту еще два пятилетних срока, то есть до 2028 года.

Это будет означать, что он будет находиться у власти в Турции целых 26 лет, если начать отсчет его руководства страной с 2002 года, когда основанная им Партия справедливости и развития одержала уверенную победу и Эрдоган стал фактически управлять страной через парламент. Заметим, Турция тогда была парламентской страной, где президент имел ограниченные полномочия и избирался не всенародно, а депутатским корпусом.

За 95 лет существования кемалистской Турции лишь сам Ататюрк находился на посту президента 15 лет — с 1923-го по 1938 год, а все его преемники на этом посту не могли занимать эту должность более семи лет. И вот теперь Эрдоган фактически перехватил у Ататюрка пальму первенства по сроку нахождения на посту главы государства. Причем Эрдоган своими изменениями в Конституцию страны фактически разрушил основы республики, заложенные Ататюрком.

А именно — нынешний президент лишил армию роли гаранта устоев государственности и светского характера страны. И самое главное — превратил парламент в бутафорскую структуру, которая призвана лишь штамповать решения, принятые главой государства. Кроме того, Эрдоган посягнул на независимость судебной власти: отныне Высший совет судей и прокуроров утрачивает свой независимый статус и напрямую подчиняется министру юстиции, которого назначает президент.

Таким образом, Турция окончательно отказывается от модели республиканского правления по европейскому образцу, которую Ататюрк перенял у развитых европейских стран. Президент, имеющий почти неограниченные полномочия, почти что приравнивается по своему статусу турецкому султану, а политическая система страны все более приближается к диктаторским режимам стран третьего мира.

По мнению аналитиков, секрет популярности Эрдогана, особенно среди сельского населения и малообразованного электората, заключается в том, что он выдвинул на первый план международную политику Турции, тем самым отложив в долгий ящик решение наболевших экономических проблем. Популистская риторика Эрдогана о "геноциде палестинцев" со стороны Израиля или о враждебном отношении стран Европы к Турции находит широкий отклик среди турецких избирателей, в жизни которых религиозный аспект играет приоритетную роль.

Тем не менее, аналитики предупреждают: в отличие от Путина, у которого в ближайшей перспективе не будет реальных конкурентов, в Турции появился серьезный политик, готовый бросить вызов Эрдогану на следующих президентских выборах в 2023 году. Речь идет о кандидате на нынешних выборах президента от ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии. Это 54-летний Мухаррем Индже, на предвыборный митинг которого в Стамбуле 22 июня, по данным газеты Hurriyet, пришли не менее двух миллионов его сторонников.

Индже стремительно набирает вес и догоняет рейтинг Эрдогана. Так что нынешняя победа Эрдогана может оказаться пирровой, если его холодная война с ведущими странами Евросоюза приведет к кризису экономики и падению курса турецкой лиры. В этом случае избиратели повернут свои взоры в сторону Мухаррема Индже, что будет означать конец эпохи Эрдогана, заметно изменившей политический строй и внешнеполитический курс страны.

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