Эрдоган ослабит южный фланг НАТО

Турция после всеобщих выборов 24 июня возвращается к восточной традиции ориентации на личности, а не на институты. В состав парламента вошли партии, которые программно указывают приоритетом сотрудничество с тюркскими субъектами РФ. Надо это использовать для консолидации сотрудничества с Турцией, чтобы ослабить южный фланг НАТО и не дать американцам разделить Сирию.

Прошедшие в Турции 24 июня парламентские и президентские выборы определили победителей. Президентом стал Реджеп Тайип Эрдоган, за него проголосовали 52,5 процента избирателей, согласно сообщению государственного агентства Anadolu. Кандидат от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набрал 30,7 процента голосов. Коалиция Партии справедливости и развития Эрдогана с националистами из Партии националистического движения (ПНД) получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. В общей сложности этот блок набрал 53,58 процента голосов.

Президент Турции сказал в своей победной речи в Анкаре в понедельник, 25 июня, что выборы на "полвека вперед сформируют историю нашей страны". Вероятно, он таким образом отметил переход Турции к президентской форме правления, согласно которой, новый глава государства при упразднении поста премьер-министра получит расширенные полномочия. В частности, он сможет самостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения парламента.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатической академии Владимир Аватков, процент, полученный Эрдоганом на президентских выборах, не сильно отличается от прогнозов экспертов (49-51 процент). Это в целом действительно та поддержка, которой Эрдоган обладает в обществе, поэтому о "грязных" выборах говорить не приходится. Поддержка Эрдогана, по мнению эксперта "Правды.Ру", "связана с усилением Турции как центра силы во всей системе международных отношений, как независимого игрока, у которого есть свои собственные интересы".

В парламенте представлены две националистические партии, "программно выступающие за усиление взаимодействия с тюркскими народами и тюркоязычными субъектами Российской Федерации", заметил Владимир Аваков в интервью "Правде.Ру". Поэтому, по его словам, стоит ожидать усиления "консерватизма, неоосманизма и неопантюркизма, дальнейшей борьбы с неугодными прозападными силами внутри страны". Именно в этом плане Турция представляет для России все больший интерес, который надо переводить в реальные договоренности, и этому будет способствовать и концентрация власти в руках Эрдогана, сказал корреспонденту "Правды.Ру" Владимир Аватков.

Но для самой Турции новая форма правления таит за собой много рисков в плане подавления любого инакомыслия и ослабления традиционно сильной законодательной власти, продолжил востоковед в интервью "Правде.Ру". Количество депутатов увеличивается, так же как и количество союзов, поэтому есть опасность "хаотизации законодательной ветви власти несмотря на то, что нынешняя коалиция ПСР и ПНД — достаточно прочная за счет личностей Эрдогана и Девлета Бахчели". "Насколько долго они смогут находить компромиссы — это вопрос, но в ближайшей перспективе распад этого союза маловероятен", — отметил эксперт "Правды.Ру".

Однако получается, что Турция опять возвращается к восточной традиции ориентации на личности, а не на институты, сделал вывод Владимир Аватков в интервью "Правде.Ру". Эксперт "Правды.Ру" пояснил в заключение, что сохранение в парламенте представительства Демократической партии народов (ДПН), которая представляет не только курдское, но и другие национальные меньшинства, "не принесет значительных сдвигов в курдской политике, так как ПНД является ярым противником федерализации и отмены нормы Конституции о том, что все граждане страны — турки".

Мнение западной прессы

Как пишет Foxnews, помимо того, что у Эрдогана будет больше авторитарных инструментов внутри страны, новая Турция "будет более агрессивна в военном плане на всем широком Ближнем Востоке и более готова сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным против интересов США, а также НАТО и Европейского союза". Это приведет к "ослаблению южного фланга альянса", указывает телеканал.

Эрдоган так же будет продолжать сотрудничество с Ираном, даже ценой наказания за экономические сделки с Тегераном, а также препятствовать США в их партнерстве "с истребителями ИГИЛ* - курскими боевыми группами", продолжает Foxnews.

Соглашение по статусу города Манбидж, "который оспаривается Турцией и США в северо-западной части Сирии" "не позволяет устранить ущерб, нанесенный годами взаимно дестабилизирующей политики, при отсутствии дорожной карты для более широкого сотрудничества между США и Турцией в Сирии".

"В долгосрочной перспективе фальшивые победы на выборах не избавят Эрдогана от самого себя. Помимо всего прочего, он столкнется с растущим давлением, чтобы разрешить созданный им валютный кризис (падение лиры. — Ред.). Турция будет по-прежнему ощущать полное влияние экономической бесхозяйственности Эрдогана, поскольку он угрожает независимости Центрального банка Турции", — заключает телеканал Foxnews.

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.

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