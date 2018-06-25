Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Азия
Центр. Азия Южная Азия Ближний Восток Дальний Восток
Автор Редакция рубрики "Мир"

Эрдоган ослабит южный фланг НАТО

Мир » Азия » Ближний Восток

Турция после всеобщих выборов 24 июня возвращается к восточной традиции ориентации на личности, а не на институты. В состав парламента вошли партии, которые программно указывают приоритетом сотрудничество с тюркскими субъектами РФ. Надо это использовать для консолидации сотрудничества с Турцией, чтобы ослабить южный фланг НАТО и не дать американцам разделить Сирию.

Эрдоган ослабит южный фланг НАТО. 388610.jpeg

Прошедшие в Турции 24 июня парламентские и президентские выборы определили победителей. Президентом стал Реджеп Тайип Эрдоган, за него проголосовали 52,5 процента избирателей, согласно сообщению государственного агентства Anadolu. Кандидат от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набрал 30,7 процента голосов. Коалиция Партии справедливости и развития Эрдогана с националистами из Партии националистического движения (ПНД) получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. В общей сложности этот блок набрал 53,58 процента голосов.

Президент Турции сказал в своей победной речи в Анкаре в понедельник, 25 июня, что выборы на "полвека вперед сформируют историю нашей страны". Вероятно, он таким образом отметил переход Турции к президентской форме правления, согласно которой, новый глава государства при упразднении поста премьер-министра получит расширенные полномочия. В частности, он сможет самостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения парламента.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатической академии Владимир Аватков, процент, полученный Эрдоганом на президентских выборах, не сильно отличается от прогнозов экспертов (49-51 процент). Это в целом действительно та поддержка, которой Эрдоган обладает в обществе, поэтому о "грязных" выборах говорить не приходится. Поддержка Эрдогана, по мнению эксперта "Правды.Ру", "связана с усилением Турции как центра силы во всей системе международных отношений, как независимого игрока, у которого есть свои собственные интересы".

В парламенте представлены две националистические партии, "программно выступающие за усиление взаимодействия с тюркскими народами и тюркоязычными субъектами Российской Федерации", заметил Владимир Аваков в интервью "Правде.Ру". Поэтому, по его словам, стоит ожидать усиления "консерватизма, неоосманизма и неопантюркизма, дальнейшей борьбы с неугодными прозападными силами внутри страны". Именно в этом плане Турция представляет для России все больший интерес, который надо переводить в реальные договоренности, и этому будет способствовать и концентрация власти в руках Эрдогана, сказал корреспонденту "Правды.Ру" Владимир Аватков.

Но для самой Турции новая форма правления таит за собой много рисков в плане подавления любого инакомыслия и ослабления традиционно сильной законодательной власти, продолжил востоковед в интервью "Правде.Ру". Количество депутатов увеличивается, так же как и количество союзов, поэтому есть опасность "хаотизации законодательной ветви власти несмотря на то, что нынешняя коалиция ПСР и ПНД — достаточно прочная за счет личностей Эрдогана и Девлета Бахчели". "Насколько долго они смогут находить компромиссы — это вопрос, но в ближайшей перспективе распад этого союза маловероятен", — отметил эксперт "Правды.Ру".

Однако получается, что Турция опять возвращается к восточной традиции ориентации на личности, а не на институты, сделал вывод Владимир Аватков в интервью "Правде.Ру". Эксперт "Правды.Ру" пояснил в заключение, что сохранение в парламенте представительства Демократической партии народов (ДПН), которая представляет не только курдское, но и другие национальные меньшинства, "не принесет значительных сдвигов в курдской политике, так как ПНД является ярым противником федерализации и отмены нормы Конституции о том, что все граждане страны — турки".

Мнение западной прессы

Как пишет Foxnews, помимо того, что у Эрдогана будет больше авторитарных инструментов внутри страны, новая Турция "будет более агрессивна в военном плане на всем широком Ближнем Востоке и более готова сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным против интересов США, а также НАТО и Европейского союза". Это приведет к "ослаблению южного фланга альянса", указывает телеканал.

Эрдоган так же будет продолжать сотрудничество с Ираном, даже ценой наказания за экономические сделки с Тегераном, а также препятствовать США в их партнерстве "с истребителями ИГИЛ* - курскими боевыми группами", продолжает Foxnews.

Соглашение по статусу города Манбидж, "который оспаривается Турцией и США в северо-западной части Сирии" "не позволяет устранить ущерб, нанесенный годами взаимно дестабилизирующей политики, при отсутствии дорожной карты для более широкого сотрудничества между США и Турцией в Сирии".

"В долгосрочной перспективе фальшивые победы на выборах не избавят Эрдогана от самого себя. Помимо всего прочего, он столкнется с растущим давлением, чтобы разрешить созданный им валютный кризис (падение лиры. — Ред.). Турция будет по-прежнему ощущать полное влияние экономической бесхозяйственности Эрдогана, поскольку он угрожает независимости Центрального банка Турции", — заключает телеканал Foxnews.

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.

Читайте по теме:

Эрдоган объявил о скорой победе в Сирии

Зачем Эрдоган поссорился с Евросоюзом

Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500

Победа Эрдогана превращает его в диктатора

Президент Украины превратился в Президент Украины превратился в "открывашку"?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Эрдоган - убийца": протесты против президента Турции
Темы Турция выборы Реджеп Эрдоган выборы в Турции Владимир Аватков выборы президента выборы президента Турции
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Кошелек
Пенсионеры России должны переродиться
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Читательский топ
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
"Оспорим матч!": Египет хочет отнять у России победу 3:1
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Сейчас читают
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Политика
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Украина
Президент Украины превратился в "открывашку"? Видео 
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы Видео 
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
Политика
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
В отношения США с Россией вторглись инопланетяне
Уфология и НЛО
В отношения США с Россией вторглись инопланетяне
Новости Все >
Провинциальная судья-шаман защитила свой стол дорожками из соли
Финны удивились: мы не самые счастливые, это ложь!
Познер: россияне не быдло, они просто выходят из "совка"
В Пентагоне похвастались изобретением треугольного колеса
"Домашние" разборки: подробности ЧП в колледже Назрани
Зачем Россия сбрасывает госдолг США и скупает золото
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"

Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях от России и россиян. Впечатления оказываются противоположными тому, что говорят западные СМИ.

ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Мир
СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России
Спорт
"Оспорим матч!": Египет хочет отнять у России победу 3:1
Политика
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева

Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый рейтинг Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...

Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Белоруссия
Лукашенко назвал причину, по которой Белоруссия может лишиться своей независимости
Политика
ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Политика
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева

Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый рейтинг Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...

Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Половина граждан Германии мечтает об отставке Меркель
Евросоюз
Половина граждан Германии мечтает об отставке Меркель
Общество
Власть готовится хоронить россиян, которые не доживут до пенсии
Политика
Путин назначил своим советником зятя Ельцина
Руслан Веснянко Президент Украины превратился в "открывашку"? Руслан Веснянко Айдын Мехтиев Победа Эрдогана превращает его в диктатора Айдын Мехтиев Любовь Степушова Почему Путин может в США и не может в Никарагуа? Любовь Степушова
Комментарии
Минздрав придумал позорное объяснение пенсионной реформы
Провинциальная судья-шаман защитила свой стол дорожками из соли
Кремль объяснил резкое обрушение рейтинга Путина
Финны удивились: мы не самые счастливые, это ложь!
ВСУ похвастались стыдным роботом-охотником
Москва утвердит 300 проектов планировки кварталов реновации
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Познер: россияне не быдло, они просто выходят из "совка"
Победа Эрдогана превращает его в диктатора
Кремль объяснил резкое обрушение рейтинга Путина
Морпехи США потеряли первый F-35
Морпехи США потеряли первый F-35
Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?
Кремль объяснил резкое обрушение рейтинга Путина
Президент Украины превратился в "открывашку"?
Скоро сказка сказывается, да не скоро реновация делается
На ТВ перестали говорить о Крыме, Донбассе и Украине
США наигрались в права человека
Эрдоган окончательно стал султаном Турции
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО

Турция после всеобщих выборов 24 июня возвращается к восточной традиции ориентации на личности, а не на институты. В состав парламента вошли партии, которые программно указывают приоритетом сотрудничество с тюркскими субъектами РФ. Надо это использовать для консолидации сотрудничества с Турцией, чтобы не дать американцам разделить Сирию.

Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
США и Канада
Дональд Трамп - лакмусовая бумажка западных противоречий
Турция готовится к важным выборам
Ближний Восток
Турция готовится к важным выборам
Наши люди в Европарламенте - кто они?
Европа
Наши люди в Европарламенте - кто они?
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Мир
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Европа
Судный день Брексита: стали известны секретные подробности
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Бывший СССР
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался