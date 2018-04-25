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Автор Любовь Степушова

Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии

Мир » Азия » Ближний Восток

Западные страны воспользуются прецедентом по обходу права вето СССР в СБ ООН, чтобы направить в Сирию военный контингент. Ловко придумано, ведь это уже будет не агрессия, а "международная помощь". Причем Трамп уже призвал Саудовскую Аравию и Катар заменить американских военных в Сирии на своих. Так что жар можно будет загребать чужими руками.

Ловко придумано: Запад получит разрешение ООН на агрессию в Сирии. 386366.jpeg

Реализация такого сценария будет отличным "наказанием" России за поддержку "режима" Башара Асада, пишет The Guardian. Газета цитирует резолюцию Генассамблеи "Единство в пользу мира" от 3 ноября 1950 года, которая в случае согласия девяти из 15 членов Совбеза ООН позволяет обойти вето постоянного члена СБ, передав обсуждение вопроса на заседание Генассамблеи.

"Если Совет Безопасности в результате разногласия постоянных членов оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности во всех случаях, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания или восстановления международного мира и безопасности", — говорится в резолюции.

Корейский прецедент

Поводом для резолюции послужил конфликт между Северной и Южной Кореей, когда казалось неизбежным падение проамериканского режима Сеула. СССР трижды блокировал резолюцию ООН о направлении Южной Корее вооруженной помощи ООН. После соответствующих "рекомендаций" это было сделано, контингенты из США, Австралии, Новой Зеландии отбросили северян от Сеула и развили наступление на Пхеньян.

Однако после того, как Китай при поддержке СССР ввел в КНДР свои войска, граница между противоборствующими сторонами была зафиксирована на 38-й параллели. Эта резолюция применялась еще около десяти раз в разных вариантах, в том числе в 1956 году, когда Москва направила в Венгрию армию для подавления антиправительственного восстания. Мы видим, что в обоих случаях исход, как сейчас модно говорить, "гибридной" войны между СССР и Западом решала военная сила, а не "рекомендации" купленной американцами части мирового сообщества.

Вассалов покупать все сложнее

Сегодня однако покупать лояльность вассалов становится все труднее, да и Трамп, как мы видим по снижению накала дискредитации в СМИ Николаса Мадуро и Даниэля Ортеги, перестал информационно и материально поддерживать оппозицию антиамериканских правительств в мире. Поэтому главное препятствие объявленным планам в Сирии видится в получении необходимых двух третей голосов в Генассамблее. Как свидетельствует, например, голосование по вопросу воссоединения России и Крыма, большинство предпочитает воздерживаться.

Как сказал "Правде.Ру" председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, экс-заместитель генерального секретаря ООН (2002-2011 годы) Сергей Орджоникидзе, "я абсолютно не уверен, что две трети из 192 государств — членов ООН поддержат американскую позицию". Кроме того, надо еще доказать, что СБ не справляется, добавил эксперт "Правды.Ру". "Будем бороться, будем вести разъяснительную работу". По словам Сергея Орджоникидзе, смысл права вето заключается в том, чтобы одна группа государств не навязывала свою позицию другой группе государств, "а тут нам хотят навязать оправдание своей агрессии в Сирии". "Ведь не ООН их (Запад. — Ред.) туда направлял бомбить", — заметил в интервью "Правде.Ру" Сергей Орджоникидзе.

Эксперт "Правды.Ру" добавил, что во времена первой холодной войны был период, когда США очень сильно "поддавливались" Советским Союзом, его союзниками по соцлагерю и Движением неприсоединения: "Было для них такое тяжелое время, когда максимум 26 голосов они могли собрать на Ассамблее". "Ялтинско-потсдамская система очень талантливо написана, но на сегодняшний день она не полностью отражает ту ситуацию, которая существует в мире. Совбез ООН надо реформировать, надо вводить туда региональных лидеров", — продолжил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Сергей Орджоникидзе. По его мнению, это Индия, Бразилия, ЮАР. "Тогда бы ситуация с поддержкой позиции России поменялась, а пока мы можем рассчитывать только на Китай", — сделал вывод эксперт "Правды.Ру".

На силу нет рекомендаций

Представим все же, что рекомендации по вводу вооруженных сил получены и западная коалиция начинает бомбить Сирию под эгидой ООН. Что-нибудь изменится на реальном поле боя? Ничего — об этом свидетельствуют заявления европейцев и американцев о том, что они не будут помогать восстанавливать Сирию. Значит, нет веры в то, что Башар Асад может быть побежден. Таким образом, никакого "наказания" России не получится, получится найти повод для пересмотра ялтинско-потсдамских договоренностей в пользу многополярного мира.

Что же касается морального удовлетворения от "одобрения мирового сообщества", то разве Западу когда-нибудь нужно было согласие ООН на агрессию против других стран?

Читайте по теме: Совбез печется о безопасности террористов

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Запад лишит Россию права вето в ООН?
Темы оон вето Сирия СБ ООН агрессия право вето совбез оон война в Сирии генассамблея
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