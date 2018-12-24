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Автор Редакция рубрики "Мир"

Почему Трамп вывел войска из Сирии?

Мир » Азия » Ближний Восток

Уже отправленный в отставку шеф Пентагона Джеймс Мэттис подписал в воскресение приказ о выводе американского контингента из Сирии. Об этом сообщает AFP. Трамп предал курдов, отдав их на растерзание турецкой армии. Одновременно он облегчл для России политическое урегулирование в Сирии. Почему столько уступок?

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В воскресение вечером Дональд Трамп в Твиттер разъяснил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "уничтожить все, что осталось от ИГИЛ * в Сирии". Трамп добавил, что говорил с Эрдоганом по телефону о "медленном и очень скоординированном" выводе американских войск.

Напомним, что американский лидер 19 декабря объявил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в течение максимум 100-дневного срока. Он объяснил это военным разгромом основной части группировки "Исламское государство"*.

Телефонный разговор между Трампом и Эрдоганом происходил на фоне сообщения Эрдогана провести военную операцию на турецко-сирийской границе против курдских ополченцев (YPG). Вашингтон в течение многих лет поддерживал возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) в борьбе против ИГИЛ* в Сирии, как части международной коалиции, в которой доминирует YPG.

Решение Трампа в среду вызвало отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса в четверг. Маттис в качестве причины назвал значительные разногласия с президентом.

В воскресенье Трамп объявил, что Мэттис покинет свой пост 1 января — на два месяца раньше, чем ожидалось. Решение Трампа вывести войска из Сирии также вызвало отставку главного посланника США в борьбе с ИГИЛ Бретта МакГурка. Реакция дипломатических кругов Европы и союзников США на Ближнем Востоке, в том числе среди курдов, говорит о том, что это решение было для них тоже неожиданным и неприятным.

Стратегния Трампа понятна, это его предвыборное обещание, но почему он принял решение сейчас? Главный бенефициар — Анкара. Вероятно, за это Трампу обещано прекратить оказывать давление на Саудовскую Аравию в связи с убийством журналиста Джамала Хашогги. И, наконец, недавнее объявление Анкары о том, что она покупает современные зенитные ракеты у США, возможно, тоже было предметом торга.

В американской прессе обсуждают неспособность Трампа выжать достаточно денег из конгресса для строительства обещанной пограничной стены с Мексикой, что привело к разочарованию среди его избирателей. Слишком много невыполненных обещаний, надо было в уходящем году сделать хоть что-то.

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев, Трамп полагает, что триллионы долларов, которые США тратят на операции в Сирии, Ираке и Афганистане, "лучше потратить на укрепление Пентагона, на укрепление американских вооруженных сил, а не распылять их по всему свету с неизвестной целью".

По мнению эксперта, присутствие американских войск в Сирии сдерживало возможности Турции в отношении курдов. Эти "символические" две тысячи человек "погоды не делали", но через них осуществлялась финансовая,  военная и материальная помощь. Что касается Ирана, то эксперт считает "преувеличением" предположение о том, что Иран получит "прямую столбовую дорогу через Сирию к Хезболле и к группировкам, которые они поддерживают в Ливане, что осложнит или может осложнить положение Израиля".

"Там иранские солдаты не маршируют по пустыни. Но уход Соединенных Штатов, конечно, в какой-то мере будет рассматриваться Ираном как укрепление своих позиций", — сказал Юрий Рогулев.

По совам эксперта, после вывода американских войск будет проще осуществлять политическое урегулирование в Сирии, потому что там не будет сил, которые присутствуют незаконно. "Фактически сейчас курдам могут что-то предложить только Асад и Россия. Только Асад и Россия могут предложить некую автономию и прочее в рамках действующего сирийского государства, чтобы защитить их от той же Турции",-  резюмировал Юрий Рогулев.

*Террористические организации, запрещенные в РФ

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Темы курды Сирия Турция Юрий Рогулев Дональд Трамп Реджеп Эрдоган
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