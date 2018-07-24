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Автор Любовь Степушова

Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?

Мир » Азия » Ближний Восток

Как России помочь йеменским хуситам, правительство которых нелегитимно, и стоит ли вообще помогать, если средств на это нет? Но в этой стране у нас давние связи, и хуситы, оказывается, все продумали. Осталось лишь убедить внешних игроков. Каков этот совместный план по урегулированию ситуации в Йемене?

Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?. 389982.jpeg
Фото: twitter. com/ @aawsat_en

Страна, которая не может жить мирно

Информационное агентство SABA сообщило, что председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении военного конфликта в Йемене. Этот человек возглавляет "повстанцев" хуситов в противовес лидеру суннитов президенту страны Абд-Раббу Мансуру Хади, избранному 21 февраля 2012 года после свержения, а потом и убийства его предшественника Али Абдаллы Салеха.

Развернувшаяся гражданская война в Йемене вызвана исторической племенной рознью между шиитским севером и суннитским югом. В новейшей истории существовало два Йемена — Йеменская Арабская Республика (ЙАР) на севере и Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ) на юге.

После распада СССР НДРЙ, которой он покровительствовал, воссоединилась с ЙАР, но власть часто переходила от северян к южанам и обратно и сопровождалась убийствами президентов.

Наступление на Ходейду

В 2014 году хуситы захватили столицу Сана и побережье Красного моря с опорными портами, прилегающими к Баб-эль-Мадебскому проливу, через который из Саудовской Аравии идут танкеры с нефтью. Сунниты обратились за военной помощью к Великобритании, и 13 июня коалиция саудитов начала наступление на порт Ходейда. В операциях участвуют ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ, к коалиции также примкнули Египет, Иордания, Марокко и Судан.

Тем временем, Аль-Машат пишет в письме к Путину, что военные действия, направленные на захват Ходейды, "являются частью заговора против Йемена, чтобы ужесточить контроль над островами, портами и жизненно важными навигационными проливами в мире". SABA сообщает, что председатель Верховного политического совета Йемена передал аналогичные письма президенту Франции Эмманюэлю Макрону и лидеру Китая Си Цзиньпину.

4 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что ОАЭ и Саудовская Аравия просят США оказать помощь при захвате порта Ходейда. Как отмечало издание, через порт проходят до 80 процентов всех коммерческих и гуманитарных поставок в Йемен. О реакции Вашингтона ничего не сообщалось.

Нищебродство

Как сказал "Правде.Ру" президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, России "нищим хуситам" не надо помогать, "но даже если наш МИД захочет этим заниматься, то это будет бессмысленной задачей". Аль-Машат, по мнению эксперта "Правды.Ру", не обратился в ООН, потому что это никчемная и бедная организация. "Он выбрал список ребят, которые на этой планете могут что-то сделать", — сказал "Правде.Ру" Евгений Сатановский. "Но на глобальные амбиции у нас сил не хватает. Когда они появляются — страна заканчивается. Что нам там в Йемене надо? Кроме крупных рынков наркотиков и оружия, там ничего нет. Нужны ли нам они, будет решать президент", — резюмировал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Хуситы все продумали и рассчитали

Со своей стороны, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров заметил для "Правды.Ру", что Верховный политический совет Йемена — это не признанная власть, как и парламент, который заседает в Сане (столица Йемена), в отличие от легитимной власти в лице президента Хади, которая находится в Эр-Рияде.

Поэтому, с его точки зрения, вопрос нужно решать с позиции гуманитарной ситуации в Йемене, которая на грани катастрофы. Эксперт "Правды.Ру" отметил, что с учетом стратегической важности Баб-эль-Мандебского канала можно ожидать резкого падения глобального ВВП, если в Йемене и в Саудовской Аравии возникнет очаг длительной дестабилизации. А Ходейда — это единственный порт, который контролируется санскими непризнанными властями, но к ним лояльны 75 процентов населения страны.

"Если хуситы лишатся этого канала ступени гуманитарной помощи, то гуманитарная катастрофа в Йемене может перерасти в гуманитарный коллапс".

России, по мнению эксперта "Правды.Ру", надо учесть, что в направлении предотвращения гуманитарного коллапса действует специальный посол ООН Мартин Гриффит и активизировался европейский парламент. "Учитывая все это, Россия могла бы оказать дипломатическое содействие хуситам через Совбез ООН и через контакты со своими ближневосточными партнерами, в том числе с Саудовской Аравией и Эмиратами, чтобы перевести дело в политическое урегулирование. Тем более, что об этом говорит резолюция ООН по Йемену".

"Такая миссия ввиду традиционных связей с Россией будет очень и очень востребована внутри Йемена, что сейчас самое главное. Йеменские стороны готовы к миру, поэтому осталось только убедить внешние стороны", — отметил востоковед в интервью "Правде.Ру".

По мнению эксперта "Правды.Ру", хуситы "расчетливо обратились к Франции", поскольку Париж является крупным поставщиком оружия для Саудовской Аравии. "И то, что Франция направила своего посла в Сану для переговоров с непризнанными властями, они воспринимают как политический и дипломатический прорыв, как способ принять участие в политическом урегулировании на равных правах с южанами — с "Всеобщим народным конгрессом" (партия Али Абдаллы Салеха, бывшего президента Йемена, и президента Хади)", — сделал вывод Сергей Серебров в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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"В Йемене идёт война всех против всех"
Темы Йемен хуситы Владимир Путин Сергей Серебров Евгений Сатановский
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