Турция готовится к важным выборам

Турция готовится к важным выборам, которые пройдут в стране 24 июня. Граждане Турции выберут своего нового президента, который будет находиться у власти в течение следующих пяти лет, а также проголосуют за членов нового парламента Турции, состоящего из 600 депутатов.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: kremlin.ru

В настоящее время никто не берется предсказать исход выборов с точностью до процента, но многие полагают, что на парламентских выборах победу одержит альянс между действующей партией президента Эрдогана AK Party и националистической партией MHP. Аналогичный результат, то есть победа действующего президента Турции, ожидается и на президентских выборах. Согласно избирательной системе Турции, кандидатам требуется набрать минимум 50 процентов голосов, чтобы быть избранными в первом туре. Согласно прогнозам и последним опросам, президент Эрдоган получит от 50 до 54 процентов голосов. На исход выборов также могут повлиять и события, которые могут произойти непосредственно накануне голосования.

Президент Эрдоган и АК Party выигрывали 12 выборов за последние 15 лет: пять общих и три местных, три референдума и одни президентские выборы. Этот успех является результатом единого фронта, которым стоит турецкий народ под руководством президента Эрдогана. Когда Эрдоган впервые участвовал на муниципальных выборах Стамбула еще в 1994 году, он получил всего два миллиона голосов. На последнем референдуме голоса в его поддержку достигли количества в 26 миллионов. И их количество растет с каждыми новыми выборами, что доказывает, что Эрдоган имеет твердую и непоколебимую избирательную базу. Большинство турецких избирателей продемонстрировали свою лояльность президенту Эрдогану и его курсу, выйдя на улицы в ночь попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

В отличие от предыдущих выборов, предстоящее голосование станет соревнованием между Эрдоганом и его противниками. Избирательная кампания и лозунги оппозиции сосредоточились главным образом на очернении Эрдогана, а не на разговорах о видениях и целях оппозиционеров. Например, президент Эрдоган много говорил о своих целях до 2023 года и описывал соответствующие проекты для достижения этих целей, но другие кандидаты просто говорят о том, что они сделают, чтобы помешать этим проектам в случае победы. В этом отношении выборы в Турции 24 июня обещают стать одними из самых интересных в истории.

Несмотря на то, что выборы 24 июня пройдут только в Турции, их результаты, безусловно, будут иметь важные последствия для региона и всего мира. Личная дружба президентов Путина, Эрдогана и Рухани сыграла важную роль в недавнем сближении Турции, Ирана и России. Эмир (глава) Катара в значительной степени выиграл от этого союза благодаря дружбе с президентом Эрдоганом. Достаточно посмотреть на заголовки в западных СМИ, чтобы понять, что этот альянс стал основной причиной нынешней антитурецкой позиции в западном мире. Политическая элита Великобритании, которая настроена традиционно против такого единого фронта, теперь использует все свои пропагандистские ресурсы, чтобы повлиять на результаты выборов в Турции. По мнению политического истэблишмента Британии, если Турция останется без Эрдогана после голосования 24 июня, то этот важный альянс, который является балансирующим фактором для Ближнего Востока, станет слабее и тайная власть Великобритании снова получит контроль над регионом.

Если план по выполнению этого сценария увенчается успехом и президент Эрдоган лишится власти, то это положит начало следующему этапу плана по разделу региона. Несмотря на то, что главная оппозиционная партия в Турции всегда была против разделения страны, определенные силы смогут заполучить подходящую возможность для продвижения идей о разделении.

Президент Эрдоган сталкивался с таким риском много лет назад и поэтому уделял большое внимание как национальному единству, так и альянсу между Россией, Турцией и Ираном. Однако если заговор против него будет осуществлен, то новые лидеры, вероятно, упустят важность единства или будут вынуждены действовать вопреки ему. В результате Турция может вернуться к роли, которую она играла в прошлом, когда она была обязана всему западному миру.

Это привело бы к быстрому развитию процесса по расколу Турции, а затем и к разделению Ближнего Востока. Именно по этой причине некоторые конспирологи считают выборы в Турции чрезвычайно важными. Они готовят свой заговор против президента Эрдогана, используя все имеющиеся у них ресурсы, в то время как турецкий народ продолжает поддерживать своего лидера всеми силами. Во время, когда опасность слишком реальна и слишком велика, эта поддержка должна быть сильнее, чем когда бы то ни было.

Читатель помнит, что Россия также когда-то была объектом подобных заговоров, но сильная позиция президента Путина свела все риски к нулю. Мрачные проекты по разделению Ближнего Востока могут быть остановлены только сильными лидерами, которые понимают значение единства для Ближнем Востоке и для Кавказа.

Эрдоган и лидер MHP Бахчели создали важный альянс для этих выборов, поскольку оба лидера считают, что Турция и ее народ находится в опасности. Они рассматривают переворот 17-25 декабря и попытку военного переворота 15 июля, а также террористические группы в Ираке и Сирии как элементы войны против Турции. Альянс Cumhur объединяет избирателей.

Недавний рост валютных курсов и процентных ставок также является частью политики, направленной против Турции. Вышеупомянутые лидеры прекрасно понимают, что конспирологи всегда разыгрывает экономическую карту в такие времена и всегда используют для этой цели кредитные рейтинговые учреждения, которые продолжают рекомендовать "не инвестировать в Турцию". Эта уловка определенно не нова. Турецкий народ хорошо это понимает, и никто по большому счету не полагает, что такой странный поворот событий в экономике окажет значительное влияние на результаты выборов.

Выборы 24 июня также важны и по другим причинам: возрастной порог, при котором гражданин может принимать участие в выборах в качестве как избирателя, так и избираемого кандидата, был понижен до 18 лет. В Турции очень много молодого населения в возрасте до 30 лет, поэтому турецкая молодежь хочет голосовать за будущее.

Как ожидается, на выборах 24 июня в Турции — одном из наиболее значимых демократических государств региона — примет участие 56 миллионов человек. Важно отметить, что сильная Турция находится в интересах каждого гражданина как самой Турции, так и региона в целом. Турецкое государство и президент Эрдоган доказали, что Турция будет проводить справедливую и бескорыстную политику. Сохраняющаяся стабильность в Турции имеет жизненно важное значение для установления постоянного мира в регионе.

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