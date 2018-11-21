Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет

Дональд Трамп не накажет наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана за причастность к убийству журналиста Джамала Хашкоджи. Трамп не первый американский президент, который тонко чувствует, что саудитам можно всё. Что в этой ситуации выгодно России?

"Заплати и делай что хочешь"

"Король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мохаммед бен Салман категорически отрицают планирование и исполнение убийства Хашкаджи. Наши спецслужбы проводят анализ всей информации, принц может, знал, а, может быть, и нет" об этом трагическом событии", — говорится в заявлении Трампа, распространенном во вторник.

По словам Трампа, влюбом случае "США намерены оставаться непоколебимым партнером Саудовской Аравии". "Эль-Риад был" великим союзником в нашей очень важной борьбе против Ирана"и против "терроризма в мире ", — пишет Трамп.

Демократы, республиканцы, глобалисты в Европе вопрошают в связи с этим: "А как же права человека? А как же плохой пример поведения в отношении "диктаторов"? "Сделки и доллары для него (Трампа) важнее, чем права человека и человеческие жизни, пишет Der Spiegеl. "Он дает добро всем автократам, диктаторам и деспотам: они теперь знают, что он будет терпеть их убийственные махинации, если они в достаточной степени заплатили США".

Действительно, Трамп любит ссылаться на 450 млрд долларов инвестиций, которые Саудовская Аравия пообещала Соединенным Штатам, из них 110 млрд приходится на закупки оружия в США. Президент США так же говорит о том, что Королевство контролирует треть мировой нефтедобычи и цены на нефть. И эту нефть покупает Америка.

Нефтедоллары решают любую проблему Королевства

А что если Эль-Риад выйдет из соглашения 1975 года о нефтедолларах? Напомним, что по этому соглашению Саудовская Аравия должна была покупать нефть только за доллары и вкладывать избытки прибыли в американские долговые обязательства. Это соглашение во времена тотального господства Королевствва в нефтедобыче имело такой успех, что к нему присоеденились все страны экспортеры, в итоге искусственный спрос на американские доллары в мире существенно возрос, доллары стали товаром и обеспечили США невиданный экономический взлет.

Обесценивание нефтедолларов неизбежно приведет к поднятию цен на "черное золото" и увеличению американского госдолга. Это будет означать дефолт и крах США. Еще совсем недавно в своей предвыборной кампании Трамп критиковал саудитов, называл саудовский режим "крупнейшим в мире источником терроризма". Но когда саудиты грозят выходом из договора о нефтедолларах, американские президенты смолкают.

Их сразу перестает волновать ваххабизм и салафизм, которые угрожают Израилю и питают международный терроризм. Причастность Королевства к атаке на башни-близнецы в 2000 году давно доказана, но никто из американских президентов не собирается наказывать саудитов и не накажет никогда.

Россия платить Трампу не будет, он накажет себя сам

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудникИнститута США и Канады РАН Владимир Васильев, "Саудовская Аравия осталась главной картой США в борьбе против Ирана. "Американцы сами вряд ли будут воевать с Ираном, но Саудовская Аравия с Израилем, возможно, будут".

"Я не исключаю, что ЦРУ представило доклад, где однозначно говорится о том, что этот журналист был убит по приказу наследного принца. Но зачем это озвучивать публично? Вашингтон может довести до сведения монархии, что эта фигура скомпрометирована, и сама монархия должна "исправить косяки" и дать заверение, что в будущем этого не будет", — сказал Владимир Васильев.

Но Трамп, добавил эксперт, не может "вот так направо и налево разбрасываться своим международным капиталом", так как его позиция в глазах Европы выглядит, как поощрение международного терроризма.

По словам Владимира Васильева, у России нет такой возможности сегодня — заплатить Америке. Проще проводить принципиальную политику, например, напирать на тот момент, что США нагло действуют по принципу двойных стандартов. "Одним лидерам государств разрешены любые деяния, а другим не то, что не разрешены, а вообще имеют место соответствующие санкции, я имею из-за Скрипалей. Хотя в нашем случае доказательств совсем нет. А там убийство произошло в здании консульства", - сказал эксперт.

"Но с другой стороны, может быть, сейчас нас будет ослаблено давление со стороны США. Инцидент с саудовским принцем всем покажет, что так нагло демонстрировать двойные стандарты, тем более Европе, которая еще в большей степени шокирована, чем демократическая общественность США тем, что произошло в Стамбуле — нельзя. Таким образом обвинения России в связи с делом Скрипалей и санкции будут отходить на задний план", — резюмировал Владимир Васильев.

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