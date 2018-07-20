Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?

Форматная встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа была достаточно короткой, но вызвала прямо-таки мировой ажиотаж. Почему? Как и о чем президенты США и России договорились в Хельсинки? Почему в Иране надеялись и радовались этой встрече, но и боялись возможных соглашений? На эти и другие вопросы видеостудии "Правды.Ру" ответил известный журналист, публицист Аббас Джума.

— Аббас, у тебя есть сведения, что этого саммита очень опасались в Тегеране. Потому что они боятся, что якобы Трамп захочет "купить" Иран у России, а Путин якобы захочет "продать". Это правда, у тебя были такие сведения?

— Да, у меня были такие сведения. В Иране есть определенные пророссийские силы, которые воспринимают Россию как друга, как союзника, как сторону, с которой можно продолжать конструктивный диалог. Конечно, они были встревожены даже не столько самим фактом встречи Путина и Трампа, а именно тем, что Россия может сдать Иран США в обмен на что-то.

Сам по себе факт этот в отрыве от такого контекста даже радовал многих в Иране. Там надеются, что после улучшения по КНДР и России для США настанет время диалога и с Ираном. Особенно в либеральных иранских кругах очень на это надеются. Якобы просто Трамп показывает, какой он, закидывая угрозами и делая разные резкие шаги, а потом все-таки усаживается за стол переговоров.

— Какие круги иранской политики ты называешь друзьями России? Президент Рухани — друг России?

— Президент Рухани, безусловно, человек, заинтересованный в сотрудничестве с Россией.

— А если ему Трамп предложит, например, "я все прощу, порви с Россией и давай поделим Сирию на двоих"?

— Не исключено, что это произойдет.

— Рухани согласится?

— Я не знаю, что и как он решит, ведь я с ним водку не пил, что называется. Господин Рухани — это, безусловно, патриот Ирана, человек, который любит свой народ. Но это человек, который находится в достаточно либеральных категориях, хотя их нельзя сравнивать с либералами России, например.

Рухани построил свою политическую карьеру на СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий. — Ред.), на успехе от заключенного с американцами соглашения, в том числе и в первую очередь ядерной сделке, которая позволила снять ряд санкций с Ирана и поспособствовала переизбранию Рухани. Поэтому, конечно, Рухани делал и, я думаю, продолжает делать ставку на диалог с Западом. Он антиизоляционистски настроен.

Но я считаю, большая ошибка — судить о политических раскладах в Иране с точки зрения черное-белое, подобно извечному спору русофилов и западников. Такого нет. Между этими двумя понятиями есть огромное количество полутонов. Безусловно, Рухани — в прозападном крыле. Но это не оголтелый поборник западных ценностей, который говорит: "На фиг нам Сирия?" Он взвешенный политик.

Поэтому если будет предложение в такой радикальной формулировке, Рухани вряд ли пойдет на это. Потому что Иран и не только Иран научены опытом: с американцами такого рода сделки (тем более сегодня в контексте выхода США из СВПД) заключать нельзя.

— Но в Тегеране и к нам так относятся, и справедливо.

— Справедливо, конечно, да. Я встречался со многими людьми. Они говорили: "Мы хотели бы дружить с Россией. Нам, конечно, Россия импонирует больше, чем Америка. Но ряд исторических моментов не позволяет нам совсем уж на сто процентов открывать сердце и душу".

Люди опасаются, что сначала Нетаньяху приезжает разговаривать с Путиным, причем уже второй раз за последнее время; потом вот Хельсинки с Трампом, который точно будет выторговывать этот ядерный момент с Ираном; и Иран, его нахождение в Сирии…

— Как ты думаешь, что все-таки в реальности Трамп предложил Путину и Путин Трампу?

— Я не знаю, что. Я знаю, как. Я могу точно сказать, что Трамп в Хельсинки отказался от позиции силы, которую он демонстрировал на G7, когда конфетами кидался и угрожал японцам наводнить их Японию мексиканцами. И силу он демонстрировал в Брюсселе недавно.

С Путиным он от этой риторики отказался. Он огибал острые углы, не говорил, во всяком случае публично, на те темы, которые могли бы обострить отношения двух сторон. Это в любом случае попытка начать говорить. Попытка, о которой еще недавно все говорили, как о чем-то невозможном. Уже не надеялись, но это произошло.

Мы видим, какая бурная реакция на Западе на эту, в принципе, не имеющую никакого глобального значения встречу. Это показывает, что она дает предпосылки на нечто глобальное. И нам всем нужно время. Время — лучший помощник, который поможет понять, а что конкретно там обсуждали два часа десять минут.

Но в любом случае от позиции силы Трамп отказался. И полагаю, мы поймем через несколько месяцев, получилось ли там достичь чего-то, или не получилось. Возможно, услышим о новой встрече или о плане встретиться в каком-то формате. Или уже даже будут по факту какие-то шаги. Но я, конечно, не очень верю, что там по Ирану или Сирии был какой-то размен.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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