Израиль, держись: Путин не остановит Иран

Администрация Трампа ищет замену американскому военному контингенту на севере Сирии. Если США договорятся с Саудовской Аравией, то это осложнит обстановку на юге страны, где Иран и Израиль стоят на гране войны. Неужели все зависит от решения Путина? А он очень зол после субботних бомбардировок Дамаска.

Израиль бомбит, Иран предупреждает

В ночь на 17 апреля сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе во второй раз подверглась ракетному обстрелу. Пентагон уже выступил с заявлением о том, что США не ведут военных действий в этом регионе страны. Иран возложил ответственность на Израиль и вновь пригрозил "соответствующим ответом", сообщает Haaretz со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Бахрама Гассеми.

Это уже не счесть какое "китайское предупреждение" Ирана. Последнее было после авианалета на базу Т4 14 апреля. Тогда погибли, согласно данным сирийских СМИ, 14 человек, среди них иранские военные, в том числе командующий иранскими "беспилотными" войсками. Израиль негласно подтвердил атаку, сообщила The New York Times.

"Сионистское образование рано или поздно получит удар за нападение на аэродром Т4 в Сирии", — заявил пресс-секретарь МИД Исламской республики Иран Бахарм Касами. Высший руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи назвал бомбардировку в Сирии "преступлением Израиля" и заявил, что она "не останется без ответа", сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Не менее угрожающие речи поступают от руководства "Хезболлы".

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, "обмен такой риторикой между Израилем и Ираном стал обычным делом". "Израильтяне также периодически наносят ракетные удары по сирийской территории, обосновывая это тем, что они не допустят создания иранских баз и концентрации иранской техники вблизи израильских границ. Но нужно учитывать, что ни Иран, ни Израиль не хотят большой войны. Думаю, что и на этот раз дело ограничится лишь воинственными заявлениями", — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру".

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Опять "Путин виноват"?

Однако Тим Листр, аналитик из CNN, указывает, что Иран сдерживает Владимир Путин. "У Путина хорошие отношения с Биньямином Нетаньяху, и после удара 14 апреля он в телефонном разговоре предупредил израильского премьера, что надо воздержаться от авиаударов. Если они продолжатся, то Россия может принять решение больше не сдерживать иранские паравоенные формирования (шиитскую милицию) на юге Сирии", — утверждает автор.

Напоминаем, что после исламской революции 1979 года Иран разорвал дипломатические отношения с Израилем и до сих пор не признает легитимность существования еврейского государства, утверждая, что Израиль угрожает национальной безопасности Ирана.

Багдад с самого начала сирийского конфликта, опасаясь наступления салафизма, наращивает свое военное присутствие в Сирии, готовясь к затяжному военному конфликту с Израилем, а возможно, и к битве за Голанские высоты, аннексированные у Сирии в 1967 году. Даже если эта война будет вестись опосредованно через "Хезболлу", ракетные удары по иранским базам показывают, что Тель-Авив тоже готов к прямому военному столкновению с Багдадом.

Саудовская Аравия введет контингент в Сирию?

В это столкновение на сирийской земле могут быть вовлечены и другие страны. The Wall Street Journal сообщила, что США предложили Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ отправить в Северную Сирию "свои войска" и "миллиарды долларов, чтобы помочь восстановить регион". Как сказал "Правде.Ру" Владимир Фитин, речь идет не о помощи официальному правительству Сирии, а именно о той части, которую поддерживают американцы своими вооруженными силами и которую они хотят обособить. Эксперт "Правды.Ру" сомневается, что "арабские страны аравийского полуострова будут настолько бескорыстными, чтобы вкладывать деньги по первой команде США, у них и так много своих собственных проблем и расходов".

Заметим, что Иран обвиняет Саудовскую Аравию, с которой у Тегерана также нет дипломатических отношений, в "поддержке сионистского режима и терроризма".

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