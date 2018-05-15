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Автор Любовь Степушова

30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?

Мир » Азия » Ближний Восток

Тысячи палестинцев идут на Иерусалим безоружными, их десятками расстреливают израильские солдаты. А почему бы палестинцам не дать в руки оружие или им не взять его самим, поскольку в этом регионе этого добра хоть отбавляй? Не зомбированные ли это люди? И если да, то кем? Или они готовы таким нелепым образом умирать за идею? Какую?

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Кровавое открытие посольства США в Иерусалиме

14 мая церемония открытия нового посольства США в Иерусалиме ознаменовалась кровопролитием на границе сектора Газа и Израиля. Израильтяне расстреляли толпу из 30 тысяч палестинцев, которая двигалась на Иерусалим. В ходе беспорядков погибли 59 человек, более двух тысяч получили ранения.

Посол Израиля в Бельгии Симона Франкель назвала манифестантов террористами. "Я сожалею о смерти любого человеческого существа, даже о 55 террористах, которые пытались перейти границу", — заявила израильский дипломат в интервью телеканалу RTBF. На вопрос журналиста, считает ли она террористами и восемь убитых детей и младенца, Франкель ответила, что "террористическая группа ХАМАС" взяла население в заложники и несет за это ответственность".

США заблокировали принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее убийства. Кувейт выступил с инициативой провести во вторник, 15 мая, заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа.

Может ли дух победить оружие?

Как сказал "Правде.Ру" президент центра стратегических исследований "Россия — Исламский мир" Шамиль Султанов, в этом году исполняется 80 лет со Дня "Накба" — катастрофы 1948 года, когда у палестинских арабов отняли землю. В таких акциях, как 14 мая, они "чувствуют себя народом, а не скотом". Эксперт "Правды.Ру" отметил, что с марта в Палестине проходит так называемый "Марш миллионов", который ведет палестинцев не в Израиль, "они прорываются на свою Родину, откуда изгнали их отцов и дедов".

"Они шли без оружия, потому что хотели показать свой дух единого народа, который не забывает своего прошлого, своих корней, своих героев. Они знали, что в них будут стрелять, но для палестинца, для мусульманина погибнуть за правое дело — это стать героем", — сказал в интервью "Правде.Ру" Шамиль Султанов.

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По его словам, погибают 14-15-летние дети, "вчера погиб человек, у которого не было ног". Он потерял ноги во время войны 2008 года. Тем не менее, он пошел на штурм, зная, что его могут убить. "Это показатель духа народа, они не могут продать Родину за "колбасу", — отметил эксперт "Правды.Ру". "Западу нет дела до этих жертв, потому что эти люди, с его точки зрения, "неполноценная биомасса", "обезьяны". Это западное превосходство приведет, в конечном счете, к катастрофе Израиля как части западного мира", — резюмировал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Шамиль Султанов.

Напомним, День "Накба" отмечается палестинскими арабами 15 мая, в день после дня основания государства Израиль. По резолюции СБ ООН от 1947 года, Палестина — протекторат Великобритании — должна была разделиться на два государства: Израиль и Палестину. Арабы отвергли сам процесс раздела и его результаты. Евреи не считали раздел окончательным и видели в принятии решения ООН лишь тактический шаг для возвращения контроля над всей страной, которую они считают своей Родиной с Библейских времен.

Позиция СССР и России

Заметим, СССР подержал резолюцию, так как советские лидеры надеялись, что Израиль, возглавляемый выходцами из просоветских евреев Восточной Европы, станет очагом социализма на Ближнем Востоке, подконтрольным Москве, в противовес тогдашним арабским режимам, ориентированным на Запад.

Организация ХАМАС признана рядом западных стран террористической. Она выступает за освобождение не только сектора Газа и Западного берега реки Иордан, перешедших под контроль Израиля в 1967 году, но и других территорий, считающихся палестинскими. В отличие от Организации освобождения Палестины (ООП), идеология ХАМАСа предполагает также дальнейшее объединение Палестины с соседними странами и построение единого мусульманского государства.

По словам представителя политбюро ХАМАС Сами Хатера, отношения между движением и Россией "находятся на новом этапе". "Россия может предпринять положительные шаги для достижения межпалестинского единства", — заметил он после визита в Россию в 2017 году.

Москва, согласно резолюции 1947 года, рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — столицы Государства Израиль.

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Евгений Фёдоров о конфликте на Ближнем Востоке
Темы хамас Израиль протесты иерусалим Палестина Шамиль Султанов
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