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Автор Любовь Степушова

Турция сдалась России. Сдастся ли США?

Мир » Азия » Ближний Восток

США обещают Турции, что "одними помидорами она не отделается". Вслед за вводом торговых пошлин на сталь и алюминий может быть прекращено участие Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран в США (GSP). США ведут против мира экономическую войну, что делает доллар сильным, но это совсем не выгодно американским экспортерам. В итоге, вопрос сводится к тому, кто кого перетерпит.

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Эта неуступчивая Турция

Дональда Трампа, очевидно, очень раздражает неуступчивость Анкары. Реджеп Эрдоган в Сирии воюет против поддерживаемых США курдских военных формирований (YPG), он отказался присоединяться к санкциям США против Ирана и первым резко негативно отреагировал на признание Трампом Иерусалима столицей Израиля, а также настоял на закупке у России ЗРК С-400, что несовместимо с членством Турции в НАТО. Трампа, вероятно, разозлила и хамская статья президента Турции в New York Times, где он ставил Вашингтону ультиматум.

"Вашингтон, пока не стало слишком поздно, должен отказаться от ошибочного мнения о том, что наши отношения (Турции и США) могут быть асимметричными, и примириться с тем, что у Турции есть альтернативы. Если Вашингтон не откажется от однобокого и неуважительного курса, то Турция будет искать новых друзей и союзников". Эрдоган напомнил, что у Турции есть опыт противостояния: в 70-х годах несмотря на возражения США турецкие подразделения высадились на Кипре "для предотвращения преступлений против турок-киприотов", а недавно "Турция провела две операции, по итогам которых боевики YPG были выведены из сирийского Африна".

"Одними помидорами не отделаются"

Расплата "за лай моськи на слона" немедленно последовала. Президент США к санкциям против двух турецких министров по делу сидящего в тюрьме американского пастора в пятницу, 10 августа, добавил пошлины на турецкую сталь и алюминий, доведя их, соответственно, до 50 и 20 процентов. В результате падения фондового рынка турецкая лира рухнула на 20 процентов за один день и 30 процентов за неделю. Анкара ответила введением экспортных пошлин на американские товары на сумму 1,8 миллиарда долларов, но получила обещание вывести Турцию из программы по льготному импорту товаров из развивающихся стран в США (GSP) на такую же сумму.

Экономически рычагов влияния у Эрдогана больше нет. А держать ответный удар очень трудно. У Турции совокупные долги составляют 303 миллиарда долларов при золотовалютных запасах в 21 миллиард. Дефицит бюджета приближается к 50 миллиардам лир. Инфляция составляет 15,8 процента, а безработица — 11 процентов, по данным TR724. Эрдоган клянется, что ЦБ не станет повышать ключевую ставку, он призывает народ бежать менять доллары на лиры, чтобы помочь сохранить суверенитет.

В субботу, 11 августа, он заявил, что Турция готова отказаться от доллара в платежах с крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, добавив, что также готов сделать то же самое с европейскими странами.

Пусть Анкара попробует

Возможно, Анкара будет отвечать асимметрично: закроет для США авиабазу Инджирлик, выведет со своей территории американское ядерное оружие, снизит взносы в НАТО, а это второй источник финансирования блока после США. Кроме того, удалит США из провинции Идлиб в Сирии, еще более сблизится на этой почве с Москвой и Тегераном (все три страны находятся под санкциями Вашингтона). В целом, она будет работать на подрыв доверия мировых игроков к США как надежному политическому и торговому партнеру.

Однако, скорее всего, Эрдоган не выдержит давления и капитулирует, как сделал это в отношениях с Россией после санкций, которые не ограничились "помидорами". Этому политику свойственна импульсивность и переоценка сил. Каким будет отскок, трудно сказать. Возможно, знаком будет прекращение закупок у Ирана природного газа. Если же Турция пойдет по объявленному пути: "увеличивать производство, минимизируя процентные ставки", — то ее опыт будет интересен для России, которая находится в похожем кризисе, рублю не дает упасть только высокая цена на нефть.

США не привыкли терпеть

На самом деле, сильный доллар — это не то, к чему стремится Трамп, так как он препятствует экспорту американских товаров. Так что, стреляя в Турцию и понижая лиру и одновременно другие мировые валюты, Трамп стреляет в ногу американским экспортерам, что не способствует сокращению торгового дефицита США. Так что посмотрим, кто кого перетерпит. Соединенные Штаты Россию-Иран-Китай-Турцию или наоборот. Дело будет в пользу последних, если к ним в деле дедолларизации мировой торговли присоединится Индия, например. ЕС, в отличие от этих стран, имеет свой эмиссионный центр и свою резервную мировую валюту, но и он отказался поддерживать санкции США против Ирана.

Фото: REX/Shutterstock

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Темы США лира Турция доллар санкции Реджеп Эрдоган
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