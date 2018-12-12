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Автор Редакция рубрики "Общество"

Почему России стоит поддерживать авторитет Южной Осетии?

Мир » Азия » Ближний Восток

В России прошла серия конференций "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия". Какова цель федерального проекта? Как обстоят дела в этой сфере? Что планируется сделать, куда двигаться? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответила этнолог и магистр теологии Галина Хизриева.

Российский Кавказ в глобальных процессах. 395782.jpeg

— Все страны задействуют мягкую силу для продвижения своих интересов?

— Конечно же. Хотя многие считают, что мягкая сила — это бумажная сила, не более чем сила бумажек, средств массовой информации. Но на самом деле, мягкая сила — это очень жесткая сила. Если есть достаточные возможности, то одни государства ставят другие народы в определенные экономические условия, и вся экономика целых стран увязывается с той метрополией, которая вкладывается в это.

— Что в таком случае делать совсем малым народам, имеющим или отстаивающим свою независимость и старающимся построить полноценную государственность? Например, южным осетинам?

— Они действительно долго переживали из-за этого. Ведь там было всего 60 тысяч граждан. Сейчас стало уже меньше этого народа. Более мелкой этноконфессиональной группы, которая имеет статус государственности, возможно, не найдешь в мире.

— Есть островные государства, где население даже меньше.

— Но эти острова находятся вдалеке от остальных, на периферии мира, они не относятся к Северному Кавказу, который населен густо и разнообразно. Так вот — что эти 60 тысяч должны сделать для того, чтобы удержать свою государственность? Ведь обратного хода нет, народ, который не удержал своей государственности, будет испытывать очень большие мучения, коллективно переживать.

Если бы такое случилось на самом деле, то стало бы очень плохим прецедентом не только для этого народа, такое явление было бы чревато последствиями для народов всего Северного Кавказа. Потому что народы Северного Кавказа связаны друг с другом ментально, они симбиотически связаны друг с другом.

Обида, нанесенная одному народу, или неудача одного народа, сказывается на всех остальных группах. К большому сожалению, на мой взгляд, импульс утрачен со стороны России, и появляются на Кавказе новые импульсы и тенденции.

Можно прогнозировать, что если Россия не будет продолжать свою победную поддержку такого рода государственностей или не будет воспринимать как серьезный процесс тренды роста субъектности, то эти тенденции продолжат развиваться.

— В негативном направлении развиваться?

— Не скажу, что уж совсем негативно, это трудно себе представить, но будет зависать все.

— А успехи России в Сирии будут как-то положительно влиять на процессы на Северном Кавказе?

— Пока эти успехи есть, они будут влиять позитивно. Но дело в том, что импульс утрачивается и там. Потому что мы видим в Сирии уже возникновение новых групп со своей этноконфессиональной повесткой, прежде всего, — это курды.

Они пока не просят независимости, и хорошо, что не просят. Но ведь может стать и похуже. Конечно, это отразится и на Северном Кавказе, потому что у них есть немало общего, есть связи.

— А курды не могут стать как бы буферной зоной, которая мешает развитию радикального ислама и террора и переходу этого на Кавказ?

— Могут. Конечно, может быть все, что угодно. Но само естественным образом ничего не рассасывается. Если мы видим тренд определенный, он может набирать силу, если ничего не делать.

Надо предпринимать ответные меры. Неплохая идея — провести переговоры с сирийскими курдами, учитывая их этноконфессиональную повестку на сегодняшний день, рост их субъектности, который очевиден.

Значит, надо поставить на этих переговорах перед курдской общественностью задачу такого плана. Возможно, курдская община ответит на это позитивно, а возможно, и нет. Потому что там растет и роль США.

И никто в этой жизни ни для кого не делает что-то просто так. И тем более — большие группы имеют свою сложную логику, какой давать ответ на какие-то предложения, в зависимости от того, какие у них будут экономические или политические выгоды.

— Отношения России с Ираном и Турцией хорошо развиваются. Все это тоже должно как-то положительно отражаться на всем Кавказе и на той же Южной Осетии?

— Тоже да, ведь и сама Южная Осетия — очень маленькое по населению и территории государство — участвует в глобальных процессах. Осетины — ираноязычные, персоязычный народ, который пользуется сочувствием персоязычных народов во всем мире, независимо от того — шииты это или сунниты, и где они живут. Они все равно воспринимают себя родственниками.

Следовательно, этот народ имеет полное право воспользоваться этим сочувствием. Это сочувствие будет выражено в определенных экономических моментах, нужно выстраивать новые коммуникации, эксплуатируя свои культурные связи.

Для России это означает, что политическая лояльность, переданная представителями Южной Осетии России, может быть использована на переговорах.

Это может начать укреплять Северный Кавказ, расширять импульс нахождения там России, показывать ее исключительно позитивную роль, в том числе как миротворца, вопреки всему тому, что о России говорят в западных СМИ.

Потому что живая жизнь и живая правда рано или поздно восторжествуют. Но чтобы это произошло, ни в коем случае нельзя остановиться и успокоиться.

Южной Осетии нужно широкое признание. Но это необыкновенно сильно нужно и России для того, чтобы углубить и расширить свои отношения с Ираном и Турцией, Средней и Центральной Азией.

Малочисленные народы Северного Кавказа также культурно и конфессионально сильно связаны и имеют большой авторитет на Ближнем Востоке. И этот авторитет может работать на благо своей страны, а не против него.

Источник фото: Википедия

Беседовал Икбаль Дюрре

Подготовил Юрий Кондратьев

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Темы Иран курды Россия Турция Кавказ эксперт Южная Осетия Средняя Азия Точка зрения Ближний Восток Галина Хизриева северный кавказ Центральная Азия
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