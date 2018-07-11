Перекроет ли Иран Ормузский пролив?

Противостояние Ирана и США достигло апогея: США собираются с 5 ноября сего года ввести запрет на экспорт иранской нефти на мировой рынок, а Иран грозит в ответ запретить прохождение нефтяных танкеров стран Персидского залива через Ормузский пролив.

Ормузский пролив. Фото: Википедия

Эксперты предупреждают, что этот беспрецедентный демарш Тегерана может привести к резкому дефициту нефти и панике на биржах. В результате цена на "черное золото" взлетит до планки в 100 долларов и выше.

Примечательно, что в течение XX века Иран ни разу не воспользовался своим географическим преимуществом, позволяющим ему контролировать и при необходимости закрывать судоходство через Ормузский пролив. Такой шанс у Тегерана был 17 октября 1973 года, когда все арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия объявили эмбарго на поставки нефти странам Запада, поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня, начавшейся 6 октября 1973 года.

Однако Тегеран тогда сохранял нейтралитет в военном противостоянии арабского мира с Израилем, так правящий в Тегеране шахский режим был верным военно-политическим союзником Вашингтона в Персидском заливе. Ситуация изменилась после исламской революции 1979 года, когда свергнутый шах Реза Пехлеви панически бежал в США.

Новая власть в Тегеране разорвала дипотношения с США, объявив заокеанскую сверхдержаву своим главным врагом. В ходе войны Ирана с Ираком в 1980–1988 годах Тегеран впервые озвучил угрозу перекрыть Ормузский пролив. Однако Пентагон опередил Иран, развернув в Персидском заливе свои военные корабли, готовые в любой момент атаковать ВМС Ирана.

Вот и сейчас в свете угрозы нынешнего руководства Ирана перекрыть Ормузский пролив американский авианосец "Авраам Линкольн" совершил предупредительный маневр в Персидском заливе. Таким образом, Тегеран получил недвусмысленный сигнал: война неминуема, если Иран попытается блокировать свободное судоходство в проливе.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, Ормузский пролив имеет статус международного водного пути и страны, прилегающие к проливу, не имеют право ограничивать прохождение через него судов и танкеров других стран.

Аналитики считают, что несмотря на грозные заявления из Тегерана Иран вряд ли пойдет на обострение отношений с США. И вот почему. Иран уже сегодня может праздновать дипломатический успех, так как Тегерану удалось расколоть ранее казавшийся нерушимым единый фронт США и Евросоюза. Вспомним, что во время бомбардировок американцами Сербии, Ирака и Ливии европейские партнеры по НАТО полностью поддержали действия Вашингтона. Однако теперь, когда 8 мая сего года Дональд Трамп объявил о выходе США из "иранской ядерной сделки", подписанной в 2015 году, европейские страны НАТО впервые за долгие десятилетия открыто пошли против воли США. Более того, они выступили единым фронтом против Вашингтона.

В минувшую пятницу, 6 июля, главы МИД стран ЕС, России и Китая обсудили на совещании в Вене сохранение ядерной сделки с Ираном. Причем страны Евросоюза демонстративно не пригласили на эту встречу США. Участники совещания выступили против политики Трампа, направленной на изоляцию Ирана, и заявили о стремлении расширить торгово-экономические отношения с Тегераном.

Таким образом, как считают аналитики, в создавшейся ситуации, когда ЕС, Россия и Китай выступают в роли союзников Ирана, официальный Тегеран вряд ли даст Вашингтону повод для развязывания войны. И угроза блокировать Ормузский пролив стала, скорее всего, удачным пиар-ходом Ирана в его словесной войне против США.

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