Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda. Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.

Несомненно, в Брюсселе и Тбилиси намек поняли. Грузия уже отреагировала разрывом дипломатических отношений с Дамаском. Однако у Москвы, по мнению Араика Степаняна, готовы новые шаги противостояния расширению НАТО в Закавказье. Вполне возможно включение Абхазии и Южной Осетии в состав России и расширение списка стран, признающих независимость двух бывших автономий. Готова ли Грузия их потерять навсегда?

— Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также договорилась об установлении дипломатических отношений с этими непризнанными большинством стран мира республиками. Но Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру уже давно признали эти республики. Они также признаны рядом таких же подобных образований. Конечно, реакция Грузии была негативной. Тбилиси даже намерен разорвать дипломатические отношения с Сирией. Новость, конечно, достаточно поразительная.

Почему это так внезапно произошло и именно сейчас? С чего бы вдруг Башару Асаду через десять лет после пятидневной войны признавать независимость этих двух республик?

— Сирия сегодня достаточно успешно борется с терроризмом у себя с помощью России, Ирана, "Хезболлы", шиитских и других группировок. Она уже немножко оклемалась. Башар Асад уже более уверенно себя сегодня чувствует, поэтому он в состоянии принимать самостоятельные решения.

А с какого бока — надо посмотреть в контексте последней истории противоборства Запада и России. Впервые не просто какая-то страна, а сразу многие страны блока НАТО плюнули на международное право, когда уничтожили суверенное государство Югославия. И там появилось непризнанное образование Косово.

Семь стран во главе с США признали независимость Косова. Тем самым они нарушили и разорвали все нормы международного права. Именно это событие дало толчок параду новых суверенитетов, образованию новых независимых государств. Именно американцы нарушили это право.

Все остальные отделившиеся, но непризнанные территории тоже захотели признания, утверждения своей независимости. А их достаточно много. Только на постсоветском пространстве — Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, сегодня Донбасс - ДНР и ЛНР. Сегодня они имеют точно такое же право стать независимыми государствами.

— Каталонию можно включить в европейский список?

— Да, Каталония и многие другие европейские территории заявляют о своем праве на независимость. Баски говорят: мы уже независимые, нам ничего больше не надо, как бы мы уже своего добились. И таких сепаратистских зон в Европе особенно менее 30- Корсика, Бавария, много в Британии…

Такая ситуация сложилась потому, что американцы и блок НАТО в целом создали вокруг России нестабильные зоны. Сегодня у нас с Прибалтикой проблемы, даже Эстония уже великие стратегические планы имеет на Россию.

Это нам смешно, а они серьезно об этом думают, рассматривают, планируют, как захватят и поделят. Мы видим, что в братской Украине сегодня война. И она абсолютно стала вражеским государством для России. Белоруссия часто ведет себя непонятно, тоже бывают напряженные отношения.

Грузию потеряли, и теперь Грузия планирует входить в блок НАТО. И генеральный секретарь НАТО заявил, у Грузии есть серьезные шансы, по крайней мере, заявить об этом и т. д.

И в этот момент — раз, Сирия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Обратите внимание, что только Абхазии и Южной Осетии. Нагорный Карабах, Приднестровье, ЛНР и ДНР остались за кадром. Признаны именно эти государства. Это что значит?

Это со стороны России сигнал Грузии, что если будете в дальнейшем делать шаги по вступлению в блок НАТО уже реально, то отсюда может идти и дальнейшее развитие событий. Например, Южная Осетия заявляет, что хочет войти в состав РФ.

Это было бы для Грузии уже катастрофой. Украина потеряла Крым и готова потерять даже Донецк и Луганск. А Грузия готова окончательно и бесповоротно потерять Абхазию и Южную Осетию? Потому что если они войдут в состав России, то уже все. Кино кончилось. Поэтому грузинам надо серьезно подумать.

— А в Тбилиси поняли этот сигнал, как вы считаете?

— Конечно, они все хорошо понимают. Но если речь идет о борьбе власти внутри, то они плевать хотели, сколько стран будет признавать эти независимые государства. Им нужно, чтобы Европа и Америка не признали. Им этого достаточно, потому что они зависимы от Европы и Америки.

Если они поменяют свою политику, тогда вопрос — что от этой Грузии может в дальнейшем вообще оставаться? Потому что Запад тут же спровоцирует новую внутригрузинскую проблему и она может привести вообще к утрате государственности Грузии.

— Асад с Москвой согласовал этот шаг, вы считаете. А с Ираном он согласовал?

— Нет. Сирия никогда не имела отношения к Кавказу. А Иран на Кавказ имеет свои виды. Ведь Южный Кавказ — это территория бывшей Иранской империи. По Гюлистанскому договору в 1813 году, потом по Туркменчанскому в 1827-м, они на все времена уступили эти территории России.

Это было сделано великолепно. Там была огромная работа сделана. Особенно армянское лобби в России и Иране старалось, чтобы эти территории отошли именно России. Потому что Иран ослабевал, а Турция давила. Конечно, армяне не хотели, чтобы эта территория попала к туркам. И иранцы тоже этого не хотели.

Но там написано, что если Россия отказывается от этих территорий, то автоматически Иран возобновляет свои претензии на эти территории. Теперь эти территории не принадлежат России. Поэтому Иран тоже там проявляет активность.

— Ситуация в Закавказье изменится в связи с этим признанием?

— Нет, существенно не изменится.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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