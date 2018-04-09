Израиль бросил вызов Ирану

Ракетный удар Израиля по базе сирийских ВВС в провинции Хомс стал неприятным сюрпризом для Москвы. Хотя российские информационные агентства сообщают о том, что Минобороны России осудило израильскую атаку, в заявлении официального представителя оборонного ведомства звучит не столько осуждение, сколько констатация факта.

Да, именно израильские F-15, не входя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана выпустили по сирийской авиабазе восемь ракет, пять из которых были сбиты силами ПВО Сирии. МИД России, как и Минобороны, пока не спешит с заявлением, в котором прозвучало бы осуждение действий Тель-Авива.

Сдержанная реакция Кремля и Смоленской площади на действия Израиля говорит о том, что Москва стремится избежать обострения отношений с Тель-Авивом. Возможно, такая сдержанность объясняется тем, что Израиль отверг попытки Лондона убедить его в необходимости присоединиться к осуждению России и Тель-Авив отказался высылать российских дипломатов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам интересную деталь: премьер Израиля Нетаньяху заранее не поставил Владимира Путина в известность о готовящейся воздушной атаке против Сирии. "У президента России не было контактов с руководством Израиля во время авиаудара по Сирии в ночь на понедельник", — подчеркнул Песков.

Хотя Израиль остался за рамками процесса межсирийского урегулирования, куда вошли Россия, Турция и Иран, тем не менее израильский премьер Биньямин Нетаньяху не раз предупреждал, что еврейское государство не позволит Ирану и движению "Хезболла" создать в Сирии плацдарм для будущих возможных нападений на Голанские высоты и другие территории, контролируемые израильской армией.

Почему атака была совершена на эту базу и почему именно сейчас? По данным телеканала "Аль-Арабия", в результате ракетного удара Израиля на базе погибли 14 человек. Примечательно, что среди погибших — четверо военных советников Ирана и представители "Хезболлы". Скорее всего, именно присутствие Ирана на сирийской авиабазе и стало для Израиля сигналом для ракетной атаки.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми осудил авиаудар Израиля по сирийской авиабазе. "Нападение Израиля на Сирию является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны, противоречит всем международным законам и нормам и только усложняет критическую ситуацию в Сирии и регионе", — заявил иранский дипломат.

Фото по теме 9 Фото Израиль: атрибуты эха войны

Однако интересная деталь: в заявлении МИД Ирана не говорится о том, что Тегеран готовит акцию возмездия в ответ на провокацию Израиля. И все же несмотря на сдержанную реакцию Ирана эксперты не сомневаются в том, что Тегеран воспринял эту атаку Израиля как заявку на войну между двумя странами, которая пока будет вестись опосредованно — на территории Сирии.

Будущая война Израиля с Ираном в свете нового ракетного удара израильской армии по Сирии приобретает реальные очертания. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху всерьез опасается, что Иран путем создания военных баз на сирийской территории приблизится к границам Израиля и сможет ракетами обстреливать его территорию.

Однако самый страшный сценарий для Тель-Авива — это попытка Тегерана создать иранскую базу ВМС в сирийском порту Тартус в Средиземном море. В этом случае в радиусе прямого военного удара Ирана окажется израильский порт Хайфа, где размещена главная база ВМС еврейского государства и базируются 3-я и 7-я флотилии. И тогда война между Израилем и Ираном может стать неизбежной.

Примечательно, что Вашингтон отмежевался от атаки Израиля на сирийскую авиабазу, но это не означает, что Пентагон не одобряет эту силовую операцию Тель-Авива. Напротив, в свете нынешней шумихи западных стран вокруг пресловутой химической атаки сирийской армии против мирного населения вполне вероятно, что Дональд Трамп может последовать примеру премьера Нетаньяху и нанести массированный точечный удар по стратегически важным целям на сирийской территории.

Однако эксперты предупреждают: в случае ракетной атаки США на Сирию реакция Москвы будет подчеркнуто жесткой и возникнет реальная опасность широкомасштабной войны между Россией и США на территории Сирии.

Читайте также:

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет