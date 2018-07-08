Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Азия
Центр. Азия Ближний Восток Дальний Восток Южная Азия
Автор Редакция рубрики "Мир"

Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах

Мир » Азия » Ближний Восток

Находясь в сложной экономической ситуации, какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции Реджеп Эрдоган? Пойдет ли на конфронтацию с Западом и как тогда сложатся отношения с Россией? В любом случае Турции очень нужны деньги, которых нет. Почему Россия очень помогла Эрдогану выиграть на этих президентских выборах? И на какие уступки он теперь может пойти? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" беседовали политолог Икбаль Дюрре и научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения Амур Гаджиев.

Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах. 389217.jpeg
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: kremlin.ru

— Скажите, для вас результаты последних выборов были неожиданностью? Или это то, что вы ожидали?

— Особой неожиданности вообще не было. Единственное, многие эксперты предполагали, что выборы не завершатся одним туром. Думали, что будет два тура, потому что в ходе первого тура Эрдоган не сможет набрать 50 процентов. Прогноз был — 47-48 процентов, и соцопросы это подтверждали.

Поэтому то, что Эрдоган одержал победу, в этом плане никакой неожиданности не было. Но то, что Эрдоган одержал уверенную победу, и то, что все обошлось одним туром, то это, конечно же, несколько неожиданно. Точнее, это стало неким сюрпризом, не то, что неожиданностью, а вот сюрпризом — да.

— Вы называли эту победу уверенной. Но Эрдоган все-таки потерял большинство в парламенте. Вам не кажется, что для него это уже является потерей абсолютной власти, к которой он привык в течение последних 15 лет? Потому что без большинства его партии в парламенте даже несмотря на то, что Турция — президентская республика, ему придется прислушиваться к оппонентам.

— Ну, во-первых, как таковой абсолютной власти у него никогда не было и не будет. Потому что абсолютная власть присуща монархии, это уже другая категория. С другой стороны, мы видим, что Эрдоган в различные периоды вступает в различные альянсы. То он вступил в альянс с Фетхуллахом Гюленом и с его сторонниками.

Сейчас мы наблюдаем картину, когда он в альянсе с националистами — с Партией националистического движения. Девлет Бахчели оказал поддержку Эрдогану, и благодаря этому альянсу обе партии выиграли. Поэтому, с другой стороны, нельзя так уж однозначно говорить, что он теряет места своих сторонников в парламенте, здесь тоже можно поспорить.

Получается, что у альянса и националистов солидарно получается достаточное количество мест в парламенте. Причем у них там не просто квалифицированное или простое большинство, а практически достаточно мест даже для того, чтобы внести какие-то конституционные поправки.

— Но, опять же, это, если договорятся. А если Эрдоган не договорится с Бахчели по какому-то вопросу? Допустим, Эрдоган может захотеть пойти на какие-то уступки курдам, возобновить мирный процесс, а Бахчели не согласится. Тогда как? 

— Я думаю, что Эрдоган — достаточно опытный политик и он не будет ставить на повестку такие проблемы, которые вызовут резкое недовольство со стороны сторонников Девлета Бахчели. Как мы знаем, в настоящее время националисты расколоты, что удивительно, они находятся практически в разных лагерях. Даже и на выборы они шли в разных альянсах. То есть был народный альянс, который фактически возглавлял Эрдоган, и был альянс национальный.

Теперь такая расколотость будет влиять на дальнейший ход политической жизни. И в Турции раскололись не только националисты. На самом деле, раскололись и сторонники исламизации, политического ислама. Мы видим, что часть из них сохранилась как раз у Эрдогана.

То есть эти выборы были уникальны, на мой взгляд, как раз тем, что мы наблюдаем такой общий раскол, который содержит в себе не только внешние альянсы и расколы, но и внутренние. По сути, и сама партия "Справедливости и развития" тоже ведь в какой-то степени уже не однородная масса, она состоит из нескольких сил, течений, движений и т. д.

Поэтому не думаю, что речь пойдет о каком-то предложении, которое может вызвать резкое недовольство, негатив, отторжение и неприятие со стороны оппозиционных партий или со стороны той же партии националистического движения. Здесь Эрдоган, наверняка, будет более аккуратен, он все взвесит. То есть Эрдоган в силу своей опытности будет лавировать и удержит такой устраивающий его баланс.

— Это было одним из его предвыборных обещаний. Может быть, Эрдоган сейчас будет серьезно заниматься реальными проблемами, которые существуют в Турции, а не стараться лавировать между политическими силами, дабы себе сохранить место на следующий срок? Ведь уже никто его оттуда не может отодвинуть — он у власти на следующие пять лет. Какие самые главные — глобальные и острые — проблемы перед Турцией, которые ожидают Эрдогана?

— Естественно, сейчас ему нужно подумать о том, какую позицию занимает Запад в отношении Турции. Исходя из тех заявлений, которые мы слышим со стороны Запада в последний период, там растет недовольство делами Эрдогана и его политикой вообще и региональной политикой в частности. Турция усилила российский и евразийский вектор во внешнеполитической стратегии. Это вызывает крайнее недовольство на Западе.

Они уже используют методы шантажа и угроз, потому что крайне недовольны еще и тем, что Турция собирается приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Поэтому думаю, что главные трудности у Эрдогана будут не внутри Турции, а на внешнеполитической арене.

— Я считаю, что Россия очень серьезно помогла Эрдогану выиграть на этих выборах. Благодаря той поддержке, которую Россия оказала во время введения войск в Сирию. А если бы не этот момент, мне кажется, что турецкие националисты не смогли бы набрать столько голосов, сколько они набрали. Таким образом, косвенно сотрудничество с Россией сыграло на руку Эрдогану. Вы согласны с этим?

Эрдоган получил то, что ему надо, благодаря этому сотрудничеству. Из-за этого в определенной степени даже отношения России и с Ираном, и с Сирией испортились. Как может развиваться в таких условиях процесс по сирийскому направлению? Например, Россия может закрыть воздушное пространство Сирии для Турции. Тем более, недавно Чавушоглу сказал, что Астанинский процесс может закончиться.

— Астанинский процесс — это очень серьезная площадка. В рамках этого процесса как раз и удалось достичь соглашений и по поводу зон деэскалации, и в какой-то мере улучшить гуманитарную ситуацию в тех районах Сирии, где были наибольшие сложности. То есть сам Астанинский процесс крайне востребован в настоящее время.

С другой стороны, на фоне укрепления отношений между Россией и Турцией как бы весомее оказались результаты и в рамках Астанинского процесса. Здесь взаимодействие с Россией для Эрдогана выгодно на внешнеполитическом фоне, в рамках внешней политики, то есть таким образом Эрдоган получает маневренность и т. д.

Значение и роль Турции возрастают благодаря взаимодействию с Россией. А с другой стороны, конечно же, и внутри Турции к улучшению взаимодействия с Россией относятся крайне положительно.

Беседовал Икбаль Дюрре

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Думаете завтрашние выборы в Турции предрешены? Зря!

Новый турецкий султан переплюнул Ататюрка

Новый Эрдоган будет более благоволить России

Выбор Турции требует уважения к себе

Стало известно, когда внесут коррективы в Стало известно, когда внесут коррективы в "закон Димы Яковлева"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Турция Икбаль Дюрре Амур Гаджиев Реджеп Эрдоган выборы в Турции экономика Турции
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Формула небес
Откуда же ваши деньги, Джон Рокфеллер?
Читательский топ
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Мистика: море вернуло унесенную женщину спустя 1,5 года
Сейчас читают
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Видео 
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Путин в "угаре патриотизма" даст фору Порошенко
Власть
Путин в "угаре патриотизма" даст фору Порошенко Видео 
Европа всегда пожирала своих детей
Открытия
Европа всегда пожирала своих детей
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы Видео 
Новости Все >
Развенчан миф об абсолютной пользе овсянки
СМИ: ливни в Японии унесли жизни 70 человек
Врачи ополчились против галстуков
Стало известно, когда внесут коррективы в "закон Димы Яковлева"
Порошенко почтит память погибших украинцев в Польше
В Испании от разъяренных быков пострадали пять человек
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России

Дело в том, что в следующий вторник он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.

Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Происшествия
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Общество
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России

Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.

Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Общество
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Политика
Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя

Это произошло на заседании нижней палаты правительства.

Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Общество
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Общество
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Общество
"Носить перед зеркалом": за что Кириенко получил звезду Героя России
Соломон Соловьев Откуда же ваши деньги, Джон Рокфеллер? Соломон Соловьев Руслан Веснянко Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Руслан Веснянко Станислав Варыханов Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times Станислав Варыханов
Комментарии
Откуда же ваши деньги, Джон Рокфеллер?
США угрожают Великобритании, что перестанут считать ее союзником
Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II
Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II
Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II
Мистика: море вернуло унесенную женщину спустя 1,5 года
Врачи ополчились против галстуков
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
The National Interest: США больше не собираются защищать Европу
Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Порошенко почтит память погибших украинцев в Польше
Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах

Какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции? Почему Россия помогла Эрдогану выиграть на президентских выборах? И на какие уступки он теперь может пойти? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" беседовали политолог Икбаль Дюрре и научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения Амур Гаджиев.

Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Мир
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Fake news для нужных политических решений
Мир
Fake news для нужных политических решений
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Мир
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Выбор Турции требует уважения к себе
Ближний Восток
Выбор Турции требует уважения к себе
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался