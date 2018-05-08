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Автор Айдын Мехтиев

Почему Турция не выйдет из НАТО?

Мир » Азия » Ближний Восток

В Турции разгорелись очередные дебаты по поводу того, нужно ли Анкаре ставить вопрос о выходе из НАТО в ответ на ультимативные заявления Вашингтона и Брюсселя в адрес правительства Турции.

В частности, американские сенаторы хотят заблокировать поставки Турции многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, разработанных американской фирмой Lockheed Martin. Они предупреждают Анкару: если Эрдоган не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, то турецкая армия точно не получит истребители F-35.

Глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр заявил: "США придают большое значение теме С-400, в конгрессе чувствуется желание связать С-400 с продажей F-35. Но мы уверены, что C-400 и F-35 — это совершенно разные темы. США угрожают не прямо, а исподтишка, используя политику кнута в отношении нашей страны. Такой подход давления на Турцию для нас неприемлем"

В свою очередь, Турция заявляет о готовности рассмотреть предложение США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot. "На этой неделе в Турцию приедет американская делегация, которая привезет предложение по системам Patriot. Мы настаиваем на гарантиях конгресса по передаче технологий нашей стране, однако ответа на наше требование из Вашингтона пока нет", — продолжал турецкий депутат Волкан Бозгыр.

Германия пригрозила также прекратить поставки оружия в Турцию. В бундестаге рассматривается законопроект о запрете экспорта оружия Турцию из-за ее военной операции на севере Сирии. Ранее Берлин уже прерывал поставки вооружений и запасных частей для немецких танков, используемых Турцией во время режима контртеррористической операции на юго-востоке страны.

Таким образом, создается впечатление, что в ситуации недружелюбного отношения США и Евросоюза в отношении Турции Анкара может поставить вопрос о выходе из НАТО. Однако эксперты по Ближнему Востоку уверены, что турецкий премьер Эрдоган не пойдет на такой крайний шаг и Турция останется в составе Североатлантического альянса.

В частности, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми уверен: "Турция считает, что ей надо оставаться в НАТО в первую очередь из-за соседства с Россией. Потому что несмотря на все улыбки и договоренности Турция последние 500 лет патологически боится Россию".

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С мнением Якова Кедми полностью согласен бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш, который считает, что "оборонная инфраструктура Турции тесно связана с НАТО и выход Анкары из альянса приведет к изоляции страны".

В связи с нынешними дебатами о возможном выходе Турции из НАТО и турецко-российских отношениях историки напоминают такой эпизод 1945 года, который чуть было не привел к войне СССР и Турции. После победы над фашистской Германией Сталин поставил перед США и Великобританией вопрос о том, чтобы Советский Союз получил контроль над турецкими проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное и Средиземное моря. Сталин считал, что советский военно-морской флот должен иметь право выхода в Средиземное море в любое время независимо от желания турецких властей.

7 июня 1945 года глава МИД СССР Вячеслав Молотов по указанию Сталина встретился с послом Турции в Москве Селимом Сарпером. Молотов отверг предложение Турции подписать новый договор о дружбе с Советским Союзом. Вместо этого он потребовал от Турции разрешить Москве строительство военных баз в проливах Босфор и Дарданеллы. Напряжение между Москвой и Анкарой усиливалось с каждым днем, и в какой-то момент казалось, что война между СССР и Турцией неизбежна.

Однако ситуация разрядилась после того, как Черчилль и Трумэн отказались поддержать требование Сталина о передаче СССР проливов Босфор и Дарданеллы. При этом Трумэн перешел к политике ядерного шантажа в отношении Москвы. Дело в том, что в 1945 году у США уже была ядерная бомба, а у СССР ее еще не было.

В Турции хорошо помнят этот эпизод из двусторонних отношений с Москвой, и поэтому турки боятся остаться один на один с мощным ядерным северным соседом. Куда более надежнее, если Анкара будет оставаться под защитным зонтиком НАТО.

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Темы США НАТО Турция Евросоюз ультиматум Ближний Восток поставки вооружения
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