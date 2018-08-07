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Автор Василий Амирджанов

Саудиты обвинили канадцев в домогательстве

Мир » Азия » Ближний Восток

Пандемия исключительности с сопутствующими осложнениями в виде непроизвольного вмешательства во внутренние дела суверенных государств стала настоящей проблемой для североамериканской дипломатии.

Саудиты обвинили канадцев в домогательстве. 390507.jpeg
Фото: pixabay. com

Тот самый случай, когда увлеченность геополитическим сектантством отдельных политических групп перерастает в государственную идеологию. В некий трансатлантический фундаментализм со своими радикальными течениями и проповедниками.

3 августа внешнеполитическое ведомство Канады выразило озабоченность по поводу задержания неких гражданских активистов в Саудовской Аравии, которые борются в стране за права женщин. Канадцы потребовали их немедленного освобождения.

Лично я — горячий сторонник защиты прав женщин. Могу с твердой уверенностью заявить, что я настоящий феминист, что нынче не особо приветствуется на просвещенном коллективном Западе. Конечно, я не подбиваю соотечественников на карнавальные гетеропарады, но тем не менее питаю слабость к справедливым чаяньям женщин.

Бороться за права граждан — достойное занятие. Правда если важен результат, то и действовать надобно с умом, а не напролом. Каким-то образом убеждать власти другого государства смягчить или пересмотреть свою политику в сфере прав человека. И это удается.

Определенно, Twitter не самый корректный инструмент для того, чтобы диктовать свою непреклонную волю другому государству.

Саудовская Аравия — страна с мусульманскими традициями, образом жизни и менталитетом. Нравятся кому их местные порядки или нет. Есть правила, международное право. Это их страна, и только саудитам самим решать, с какой стороны разбивать кончик вареного яйца. Как бы кому ни хотелось привести Вселенную к всепоглощающей гармонии и благоденствию.

Так, собственно, происходит, когда любой стране навязывают чужой распорядок, определяя, когда кому садиться за обеденный стол или посещать уборную. Восток же — дело очень тонкое. Тоньше, чем стринги. Интеллектом, деликатностью и уважением можно добиться больше, чем хамскими выходками.

В итоге, Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде для консультаций, объявила главу дипмиссии страны кленовых листьев персоной нон грата, дав ему сутки на то, чтобы тот убрался из страны.

Было объявлено и о приостановлении новых торговых и финансовых операций с Канадой. Эр-Рияд недвусмысленно предупредил Оттаву, что королевство оставило за собой право и на другие действия в контексте возникшего конфликта.

Сразу подумалось о чудесах терпения, которое проявляет Россия, когда сталкивается с откровенным хамством со стороны англосаксонской дипломатии, утратившей практически все признаки профессионализма, не говоря уже об элементарных приличиях.

Видимо, так и следует себя вести с теми, кто, не церемонясь, захватывает дипломатическую собственность, похищает и определяет в тюрьмы граждан суверенных государств. Времена проявлений озабоченности и выражения протеста постепенно вытесняются неандертальским закатыванием тумака аккурат в лоб. Так, видимо, быстрее доходит осознание завышенных претензий на исключительность.

Любопытный момент, который совпал с дипломатическим скандалом с канадцами. Власти Саудовской Аравии заявили, что впервые после разрыва дипотношений выдадут визу высокопоставленному иранскому чиновнику.

Государственный представитель Ирана курирует оказание содействия своим соотечественникам, направляющимся с паломничеством в Мекку и Медину. Может статься, что в недалеком будущем и послы двух стран вернутся в свои резиденции.

Сближение Саудовской Аравии и Ирана вряд ли впишется в региональные планы американцев. Пока на Ближнем Востоке добывают нефть и газ, регион будет под постоянным прицелом англосаксонских доброжелателей. События в Сирии показали, как далеко они могут зайти, чтобы контролировать потоки углеводородов.

Если вернуться к теме защиты прав и свобод граждан, то примечательно, что до сих пор ни Канада, ни США никаким образом не возмутились по поводу отношения властей Саудовской Аравии к гомосексуалистам. Видимо, контракты на поставку вооружений сильно мешают проявлять последовательность.

Тем не менее, Соединенные Штаты стараются не сердить одного из главных своих кредиторов. Власти королевства уже не раз ставили на место США, когда грозились вывести свои средства из американских государственных облигаций. Это другим американцы исполняют рок-н-ролл толерантности, политкорректности и прав человека, а там, где можно получить ответку или потерять оружейные контракты, стараются помалкивать.

Вполне вероятно, что Канада выкатила новый пробный шар. Провела разведку боем, проверила бдительность. Может, и Саудовская Аравия уже давно искала повод дать четкий сигнал своим друзьям за океаном, что не станет пассивным партнером в их геополитической БДСМ-оргии.

Странное дело, англосаксонская общественность высокой морали никак не ассоциирует беспардонную наглость своих правительств по отношению к другим странам с теми же домогательствами на сексуальной почве.

В странах трансатлантического фундаментализма считается нормой вмешиваться в чужие дела и зачастую подвергать непослушные страны циничному, а иной раз и групповому геополитическому изнасилованию.

Полагаю, что можно было бы без труда собрать представителей стран, подвергшихся домогательствам со стороны США и некоторых их союзников, под хэштегом Me Too. Было бы не только о чем поговорить, но и документы показать. Вот и Саудовская Аравия посчитала чрезмерным следование тезису, что, чтобы не быть изнасилованным, не надо сопротивляться.

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