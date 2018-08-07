Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Азия
Центр. Азия Дальний Восток Южная Азия Ближний Восток
Автор Айдын Мехтиев

Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив

Мир » Азия » Ближний Восток

На минувшей неделе в результате налета авиации аравийской коалиции на йеменский город Ходейда погибли 53 человека и более 100 были ранены. Ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе: по данным ООН, более 22 миллионов жителей страны (а это почти 80 процентов населения) голодают и нуждаются в гуманитарной помощи, из них два миллиона человек оказались без крыши над головой.

Опасность заключается в том, что в условиях сильной жары усиливается опасность эпидемии холеры. СБ ООН на своем заседании призвал стороны конфликта предпринять шаги по предотвращению гуманитарной катастрофы в Йемене.

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс объявил о созыве 6 сентября в Женеве межйеменских консультаций, на которых стороны попытаются достичь перемирия.

Прогнозы экспертов неутешительны: шансов на восстановление мира в Йемене очень мало, так как эта страна, находящаяся на юге Аравийского полуострова, в подбрюшье Саудовской Аравии, превратилась в арену столкновения интересов двух соперничающих коалиций.

С одной стороны, США и поддерживаемая ими арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией стремятся любой ценой разгромить движение повстанцев-хуситов. С другой стороны, Россия и Иран, также имеющие свои геополитические интересы в регионе, заявляют, что не допустят поражения хуситов-шиитов…

Йемен, который омывается водами Красного и Аравийского морей, фактически контролирует перевозку танкерами нефти из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив. Саудовская Аравия ежедневно транспортирует через этот пролив около 800 тысяч баррелей нефти. Однако после ракетной атаки хуситов на саудовские танкеры на прошлой неделе Эр-Рияд уменьшил объем перевозок до 100 тысяч баррелей в сутки.

Это сразу вызвало панику на мировом нефтяном рынке: нефть за один день подорожала сразу на несколько пунктов.

Исход гражданской войны в Йемене во многом зависит от нынешнего противостояния правительственных войск и повстанцев в портовом городе Ходейда. Начавшееся две недели назад наступление саудовской коалиции на этот город завершилось провалом: хуситы по-прежнему держат этот город под контролем.

Американцы и саудиты подозревают, что в этот портовый город наряду с гуманитарными грузами тайно поставляется и оружие, в частности из Ирана. Тегеран не скрывает, что оказывает моральную поддержку хуситам Йемена, но при этом отрицает поставки оружия.

Что же касается России, то она дистанцировалась от обеих сторон конфликта в Йемене. Кремль так и не ответил на письменное обращение лидера хуситов с просьбой вмешаться во внутрийеменский конфликт.

В то же время МИД России выступил с грозным предупреждением с требованием к саудовской коалиции немедленно прекратить боевые действия в окрестностях города Ходейда. "Штурм Ходейды грозит обернуться катастрофическими последствиями для всего Йемена", — говорится в заявлении МИД России.

На Смоленской площади требуют от Эр-Рияда сесть за стол переговоров с повстанцами-хуситами и найти мирное решение конфликта.

Таким образом, ситуация в Йемене грозит превратить эту страну во "второй Афганистан", где надолго воцарятся хаос и насилие. Иран пока не решается напрямую вмешаться в конфликт в Йемене, но ситуация может измениться.

И если в Тегеране решатся открыто поддержать хуситов-шиитов в Йемене, то это может привести к широкомасштабному военному конфликту между Ираном и Саудовской Аравией, которая будет напоминать восьмилетнюю войну аятоллы Хомейни с Саддадом Хусейном с 1980-го по 1988 год.

Пожар такой войны может взорвать мировой рынок нефти, и цены на черное золото, как считают эксперты, могут подняться до 150 долларов за баррель.

Читайте также:

Как будут развиваться события в Йемене

Йемен и Украина: Найдите пару отличий

Москва и Тегеран разыграли йеменский гамбит

Ловкость рук: как СМИ обеляют действия США в Йемене

Чем обернется война, которую развязывает в Йемене…

Россия готовит самолеты Россия готовит самолеты "звездных войн" к Судному дню

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться
Темы нефть Йемен рынок нефти Персидский залив
Обсудить
Актуальная аналитика
Россия
Монархия в России невозможна
Политика
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Новости Все >
Сайты с призывами к восстанию и терактам заблокируют без суда
Как в 90-ые: в провинции начинают грабить за длину волос
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Мужчина на рыбачьей лодке чуть не уплыл на джихад
Грядет паника? Российский бизнес бросился скупать доллары
Coinbase возвращается в Вайоминг
Комфорт-класс выходит в лидеры новостроек
В США треснули пусковые установки ядерных ракет
На LSE прошло IPO майнера Argo Mining на 25 млн фунтов стерлингов
Россия готовит самолеты "звездных войн" к Судному дню
Сейчас читают
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы
Общество
Армен ГАСПАРЯН — о том, почему Украина и Швеция требуют отменить итоги Полтавской битвы Видео 
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания Видео 
Встречают по одежке: стиль гостиничного бизнеса
Общество
Встречают по одежке: стиль гостиничного бизнеса
Одно яйцо в день избавляет от болезней сердца?
Человек
Одно яйцо в день избавляет от болезней сердца? Видео 
Читательский топ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
ФСБ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.

Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Наука и техника
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Мир
В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США
Партии
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Власть
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог

В России планируется ввести так называемый налог с самозанятых. Федеральная налоговая служба прокомментировала нововведение.

Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Партии
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Общество
Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться
Экономика
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС

Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.

Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
На смартфоны для чиновников уйдет 160 миллиардов из пенсий
Власть
На смартфоны для чиновников уйдет 160 миллиардов из пенсий
ФСБ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Мир
Россия и Китай совместными силами могут уничтожить американскую авиацию
Василий Амирджанов Саудиты обвинили канадцев в домогательстве Василий Амирджанов Любовь Степушова США зарвались в санкционной войне Любовь Степушова Айдын Мехтиев Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив Айдын Мехтиев
Комментарии
США зарвались в санкционной войне
Куда власть дела пенсионные накопления?
Куда власть дела пенсионные накопления?
Куда власть дела пенсионные накопления?
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Юный провинциал потребовал зарплату 100 миллиардов рублей
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Мы заслужили пенсионную реформу?
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Юный провинциал потребовал зарплату 100 миллиардов рублей
На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Уклонистам от армии дадут "справку косилы" вместо военного билета
Медведев проговорился о реальных причинах войны-2008
Китай предложил России заменить США на своем рынке
"Казна пустеет!": алкоголь разрешат продавать у школ
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
США и Канада
Стивен Сигал разберется с русофобами в США

Назначение Стивена Сигала специальным представителем МИД России может сослужить добрую службу в улучшении российско-американских отношений.

Стивен Сигал разберется с русофобами в США
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Украина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Главная угроза демократии США - русские... мемы
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ