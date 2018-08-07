Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив

На минувшей неделе в результате налета авиации аравийской коалиции на йеменский город Ходейда погибли 53 человека и более 100 были ранены. Ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе: по данным ООН, более 22 миллионов жителей страны (а это почти 80 процентов населения) голодают и нуждаются в гуманитарной помощи, из них два миллиона человек оказались без крыши над головой.

Опасность заключается в том, что в условиях сильной жары усиливается опасность эпидемии холеры. СБ ООН на своем заседании призвал стороны конфликта предпринять шаги по предотвращению гуманитарной катастрофы в Йемене.

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс объявил о созыве 6 сентября в Женеве межйеменских консультаций, на которых стороны попытаются достичь перемирия.

Прогнозы экспертов неутешительны: шансов на восстановление мира в Йемене очень мало, так как эта страна, находящаяся на юге Аравийского полуострова, в подбрюшье Саудовской Аравии, превратилась в арену столкновения интересов двух соперничающих коалиций.

С одной стороны, США и поддерживаемая ими арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией стремятся любой ценой разгромить движение повстанцев-хуситов. С другой стороны, Россия и Иран, также имеющие свои геополитические интересы в регионе, заявляют, что не допустят поражения хуситов-шиитов…

Йемен, который омывается водами Красного и Аравийского морей, фактически контролирует перевозку танкерами нефти из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив. Саудовская Аравия ежедневно транспортирует через этот пролив около 800 тысяч баррелей нефти. Однако после ракетной атаки хуситов на саудовские танкеры на прошлой неделе Эр-Рияд уменьшил объем перевозок до 100 тысяч баррелей в сутки.

Это сразу вызвало панику на мировом нефтяном рынке: нефть за один день подорожала сразу на несколько пунктов.

Исход гражданской войны в Йемене во многом зависит от нынешнего противостояния правительственных войск и повстанцев в портовом городе Ходейда. Начавшееся две недели назад наступление саудовской коалиции на этот город завершилось провалом: хуситы по-прежнему держат этот город под контролем.

Американцы и саудиты подозревают, что в этот портовый город наряду с гуманитарными грузами тайно поставляется и оружие, в частности из Ирана. Тегеран не скрывает, что оказывает моральную поддержку хуситам Йемена, но при этом отрицает поставки оружия.

Что же касается России, то она дистанцировалась от обеих сторон конфликта в Йемене. Кремль так и не ответил на письменное обращение лидера хуситов с просьбой вмешаться во внутрийеменский конфликт.

В то же время МИД России выступил с грозным предупреждением с требованием к саудовской коалиции немедленно прекратить боевые действия в окрестностях города Ходейда. "Штурм Ходейды грозит обернуться катастрофическими последствиями для всего Йемена", — говорится в заявлении МИД России.

На Смоленской площади требуют от Эр-Рияда сесть за стол переговоров с повстанцами-хуситами и найти мирное решение конфликта.

Таким образом, ситуация в Йемене грозит превратить эту страну во "второй Афганистан", где надолго воцарятся хаос и насилие. Иран пока не решается напрямую вмешаться в конфликт в Йемене, но ситуация может измениться.

И если в Тегеране решатся открыто поддержать хуситов-шиитов в Йемене, то это может привести к широкомасштабному военному конфликту между Ираном и Саудовской Аравией, которая будет напоминать восьмилетнюю войну аятоллы Хомейни с Саддадом Хусейном с 1980-го по 1988 год.

Пожар такой войны может взорвать мировой рынок нефти, и цены на черное золото, как считают эксперты, могут подняться до 150 долларов за баррель.

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