Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир » Азия
Ближний Восток Южная Азия Центр. Азия Дальний Восток
Автор Любовь Степушова

Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону

Мир » Азия » Ближний Восток

Эммануэль Макрон предупредил о возможном начале третьей мировой войны, если США выйдут из ядерной сделки с Ираном. Представим себе, как будут развиваться события, если Дональд Трамп торпедирует 12 мая это соглашение. Каков мотив этого решения? Неужели только "личная неприязнь" к Ирану? И к чему, собственно, надо готовиться?

Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону. 386702.jpeg

Более десяти лет Совбез ООН разрабатывал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана. В нем записано, что Тегеран отказывается от любых попыток создания ядерного оружия или обладания им, а взамен с него поэтапно снимаются международные и национальные санкции в области торговли, технологий, финансов и энергетики. Однако президент Дональд Трамп считает эту "ядерную сделку" безумной и грозит выйти из нее в одностороннем порядке.

Трамп торпедирует сделку

"Уничтожение знакового ядерного соглашения с Ираном от 2015 года означало бы открытие ящика Пандоры, это может означать войну", — заявил Макрон в интервью немецкой газете Der Spiegеl. Причем, как и следовало ожидать, европейцы от полного неприятия позиции США скатились к "возможному рассмотрению некоторых не учтенных сделкой аспектов", например, в части разработки средств доставки ядерной бомбы — баллистических ракет.

Как сказал "Правде.Ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, "Трамп, скорее всего, в субботу торпедирует сделку". "Потому что он испытывает личную неприязнь к Ирану, а расследование Мюллера выходит на близких ему людей. И, второе, его активно поддерживает Нетаньяху, которого обвиняют в коррупционном использовании служебного положения. Поэтому оба политика будут пытаться иранским вопросом переключить внимание избирателей на внешнюю составляющую", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру".

Что касается европейцев, то, по мнению Дмитрия Абзалова, у них преобладают экономические интересы. Речь идет о колоссальных инвестициях в иранский ТЭК, прежде всего в нефтедобычу от французской Total или британской British Petroleum, или о совместном германско-французском проекте по поставке самолетов Airbus в Иран. "Торпедирование СВПД будет серьезным ударом по европейскому бизнесу, который будет бояться вторичных санкций на долларовом рынке. Односторонний выход США из СВПД будет означать рост напряженности в регионе и может привести к очень серьезным последствиям", — сказал "Правде.Ру" Дмитрий Абзалов.

Фото по теме

Как могут разворачиваться события

Представим себе, что 12 мая Трамп не продлевает сделку. Это шаг первый. Шаг второй - Тегеран немедленно возобновляет операции по обогащению урана до уровня чистоты 20 процентов. Об этом уже заявили глава Атомной организации Али Акбар Салехи, да и сам президент Хасан Роухани. Шаг третий - Вашингтон возобновляет санкции, Россия и Китай не могут провести резолюции осуждения Вашингтона в СБ ООН по причине молчания европейцев, а между тем Саудовская Аравия и Турция говорят, что тоже приступают к работам по обогащению урана во имя защиты населения от безумств "иранской военщины".

У Израиля ядерная бомба, судя по всему, уже есть. Итого, через три-пять лет на Ближнем Востоке будет четыре ядерные бомбы, где ИГИЛ все еще сопротивляется. Как при этом не ожидать возвращения Северной Кореи к статусу ядерной державы? И вот тогда о принципе нераспространения ядерного оружия можно забыть навсегда.

План "Б" ведет к войне

Вероятно, Соединенные Штаты предпочтут не доводить историю до этого финала и (шаг четвертый) начинают бомбить ядерные объекты Ирана сразу же после получения сигнала о возобновлении работ по обогащению урана. Но эти объекты зарыты глубоко в горах, поэтому даже сильные удары не смогут разрушить ядерный потенциал страны. Появление бомбы будет отложено, но реакция на обстрелы последует мгновенно.

Шаг пятый — Иран блокирует Ормузский пролив, через который проходит почти одна треть мировой торговли нефтью. Нефть стремительно взлетает в цене. Шаг шестой — "Хезболла" наносит удар по Израилю, и начинается эскалация конфликта с вступлением в войну Сирии, а возможно, Ливана и палестинцев. Иран также может помочь хуситам в борьбе с Саудовской Аравией, война на Аравийском полуострове вспыхнет с удвоенной силой, что, собственно, и приведет к обещанному Макроном финалу.

А вот США опять будут в выигрыше — сланцевые нефть и СПГ не так уж будут и дорого стоить Европе на фоне возросших мировых цен, на "острове" все будет спокойно, новая война принесет новые кредиты и заказы ВПК, а это рост америкнской промышленности, что и обещал избирателю Трамп.

Подготовка идет полным ходом

Видно, что подготовка к войне с Тегераном идет на всех парах: американский суд присудил Ирану выплачивать миллиардные компенсации жертвам 9/11, Нетаньяху обнародовал материалы разведки, которые доказывают, что Тегеран сохранил военную ядерную программу после заключения СВПД. Режиму аятолл грозит финал режима Муаммара Каддафи, если, конечно, Иран не сумеет консолидироваться и дать отпор.

А что же международная поддержка Ирану со стороны России и Китая? Она ограничится отказом от присоединения к санкциям, что не спасет Иран в долларизированной мировой экономике. Москва, если не втянется в конфликт через Сирию, может лишиться важнейшего союзника по причине поражения или ослабления Ирана в войне с Израилем и США. Возможно, кстати, это и есть еще одна долгосрочная цель Трампа и Нетаньяху.

Читайте по теме:

Hill: Россия помогала Ирану с ядерной бомбой, ее нужно покарать

США рассекретили данные о плане Израиля сбросить на Египет ядерную бомбу

Саудовская Аравия предупредила о создании ядерной бомбы

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Саудовская Аравия может быть втянута войну с Ираном: кронпринц назвал вероятные сроки
Темы Иран война Израиль Дональд Трамп ядерная сделка Дмитрий Абзалов Эммануэль Макрон
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Аналитика
Ethereum и NEO – одного поля ягоды?
Партии
Минус я: Касьянов вычеркнул себя из путинской стабильности
Читательский топ
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Сейчас читают
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Поглотит ли Германию миграционная волна — Александр РАР
Мир
Поглотит ли Германию миграционная волна — Александр РАР Видео 
Ethereum и NEO – одного поля ягоды?
Аналитика
Ethereum и NEO – одного поля ягоды?
Совместимы ли диета и алкоголь
Моя семья
Совместимы ли диета и алкоголь
Новости Все >
Сатанисты подают в суд на штат Арканзас
Путин: улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
На скачках Кентукки Дерби принимают ставки в криптовалютах
В США рассказали о беззащитности перед российскими "Кинжалами"
Последние данные об обнаружении внеземных организмов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Евросоюз
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Власть
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Прибалтика
Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась
Мир
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Любовь Степушова Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону Любовь Степушова Дарья Касьянова СНГ против Бургундии Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 07.05 чувственны Соломон Соловьев
Комментарии
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
Михаил Касьянов: Теория большого взрыва
Минус я: Касьянов вычеркнул себя из путинской стабильности
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
Без Дворковича и Рогозина: названы кандидаты в вице-премьеры
Минус я: Касьянов вычеркнул себя из путинской стабильности
Авто на соленой воде завоевывают мир
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
Обзор криптовалютного рынка за минувшие выходные
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
В США рассказали о беззащитности перед российскими "Кинжалами"
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Плотницкий о слепой любви Евросоюза
Авто на соленой воде завоевывают мир
Либералы отстаивают право секс-торговли детьми
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей

Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...

Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался