Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону

Эммануэль Макрон предупредил о возможном начале третьей мировой войны, если США выйдут из ядерной сделки с Ираном. Представим себе, как будут развиваться события, если Дональд Трамп торпедирует 12 мая это соглашение. Каков мотив этого решения? Неужели только "личная неприязнь" к Ирану? И к чему, собственно, надо готовиться?

Более десяти лет Совбез ООН разрабатывал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), касающийся ядерной программы Ирана. В нем записано, что Тегеран отказывается от любых попыток создания ядерного оружия или обладания им, а взамен с него поэтапно снимаются международные и национальные санкции в области торговли, технологий, финансов и энергетики. Однако президент Дональд Трамп считает эту "ядерную сделку" безумной и грозит выйти из нее в одностороннем порядке.

Трамп торпедирует сделку

"Уничтожение знакового ядерного соглашения с Ираном от 2015 года означало бы открытие ящика Пандоры, это может означать войну", — заявил Макрон в интервью немецкой газете Der Spiegеl. Причем, как и следовало ожидать, европейцы от полного неприятия позиции США скатились к "возможному рассмотрению некоторых не учтенных сделкой аспектов", например, в части разработки средств доставки ядерной бомбы — баллистических ракет.

Как сказал "Правде.Ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, "Трамп, скорее всего, в субботу торпедирует сделку". "Потому что он испытывает личную неприязнь к Ирану, а расследование Мюллера выходит на близких ему людей. И, второе, его активно поддерживает Нетаньяху, которого обвиняют в коррупционном использовании служебного положения. Поэтому оба политика будут пытаться иранским вопросом переключить внимание избирателей на внешнюю составляющую", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру".

Что касается европейцев, то, по мнению Дмитрия Абзалова, у них преобладают экономические интересы. Речь идет о колоссальных инвестициях в иранский ТЭК, прежде всего в нефтедобычу от французской Total или британской British Petroleum, или о совместном германско-французском проекте по поставке самолетов Airbus в Иран. "Торпедирование СВПД будет серьезным ударом по европейскому бизнесу, который будет бояться вторичных санкций на долларовом рынке. Односторонний выход США из СВПД будет означать рост напряженности в регионе и может привести к очень серьезным последствиям", — сказал "Правде.Ру" Дмитрий Абзалов.

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Как могут разворачиваться события

Представим себе, что 12 мая Трамп не продлевает сделку. Это шаг первый. Шаг второй - Тегеран немедленно возобновляет операции по обогащению урана до уровня чистоты 20 процентов. Об этом уже заявили глава Атомной организации Али Акбар Салехи, да и сам президент Хасан Роухани. Шаг третий - Вашингтон возобновляет санкции, Россия и Китай не могут провести резолюции осуждения Вашингтона в СБ ООН по причине молчания европейцев, а между тем Саудовская Аравия и Турция говорят, что тоже приступают к работам по обогащению урана во имя защиты населения от безумств "иранской военщины".

У Израиля ядерная бомба, судя по всему, уже есть. Итого, через три-пять лет на Ближнем Востоке будет четыре ядерные бомбы, где ИГИЛ все еще сопротивляется. Как при этом не ожидать возвращения Северной Кореи к статусу ядерной державы? И вот тогда о принципе нераспространения ядерного оружия можно забыть навсегда.

План "Б" ведет к войне

Вероятно, Соединенные Штаты предпочтут не доводить историю до этого финала и (шаг четвертый) начинают бомбить ядерные объекты Ирана сразу же после получения сигнала о возобновлении работ по обогащению урана. Но эти объекты зарыты глубоко в горах, поэтому даже сильные удары не смогут разрушить ядерный потенциал страны. Появление бомбы будет отложено, но реакция на обстрелы последует мгновенно.

Шаг пятый — Иран блокирует Ормузский пролив, через который проходит почти одна треть мировой торговли нефтью. Нефть стремительно взлетает в цене. Шаг шестой — "Хезболла" наносит удар по Израилю, и начинается эскалация конфликта с вступлением в войну Сирии, а возможно, Ливана и палестинцев. Иран также может помочь хуситам в борьбе с Саудовской Аравией, война на Аравийском полуострове вспыхнет с удвоенной силой, что, собственно, и приведет к обещанному Макроном финалу.

А вот США опять будут в выигрыше — сланцевые нефть и СПГ не так уж будут и дорого стоить Европе на фоне возросших мировых цен, на "острове" все будет спокойно, новая война принесет новые кредиты и заказы ВПК, а это рост америкнской промышленности, что и обещал избирателю Трамп.

Подготовка идет полным ходом

Видно, что подготовка к войне с Тегераном идет на всех парах: американский суд присудил Ирану выплачивать миллиардные компенсации жертвам 9/11, Нетаньяху обнародовал материалы разведки, которые доказывают, что Тегеран сохранил военную ядерную программу после заключения СВПД. Режиму аятолл грозит финал режима Муаммара Каддафи, если, конечно, Иран не сумеет консолидироваться и дать отпор.

А что же международная поддержка Ирану со стороны России и Китая? Она ограничится отказом от присоединения к санкциям, что не спасет Иран в долларизированной мировой экономике. Москва, если не втянется в конфликт через Сирию, может лишиться важнейшего союзника по причине поражения или ослабления Ирана в войне с Израилем и США. Возможно, кстати, это и есть еще одна долгосрочная цель Трампа и Нетаньяху.

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