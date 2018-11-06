Запад терпит поражение на Востоке

Советник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи дал эксклюзивное интервью "Правде.Ру" в программе "Точка зрения".

В его в первой части Сафи рассказал о военном перевороте в стране в 2016-м, об экономической операции против Турции, об отношении к государству Европы и США, о достижениях недавнего четырехстороннего саммита в Стамбуле и о войне в Сирии.

Читайте начало интервью: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"

Во второй части встречи Исмаил Сафи поведал о том, выполняют ли США и Европа свои обещания в отношении помощи сирийским беженцам и как сами беженцы чувствуют себя в Турции, о проблеме терроризма и роли в происходящем западных стран, о том, стоит ли нам ждать мира в Сирии в ближайшем будущем.

— В Турции находится большое число беженцев из Сирии. Президент Эрдоган сообщил, что на них потратили уже более 33 миллиардов. Это для бюджета страны — очень большая сумма. Особенно сейчас, когда некоторые силы пытаются дестабилизировать именно финансовую ситуацию.

Какие возможности решения проблемы с сирийскими беженцами видит турецкое руководство? Какие меры будут предприниматься?

— Турция относится к вопросу беженцев прежде всего не с экономической стороны, а с гуманитарной. Мы с первых дней войны открыли свои границы для сирийских беженцев. Сколько их — сто тысяч или миллионы — не имеет значения.

Мы приняли всех беженцев без всякого ограничения по религии, возрасту и национальности. На данный момент в Турции находится четыре миллиона сирийских беженцев, и они чувствуют себя как дома.

Такие страны, как Франция, Германия, Великобритания, когда принимают беженцев, ограничиваются минимальными количествами — три-пять тысяч, и дрожат, чтобы эта цифра не росла ни в коем случае.

Но в Турции такого ограничения не было. Не только руководство Турции, но и турецкое общество, простые люди, приняли этих беженцев как своих. И они тоже не ограничивали ни в чем этих беженцев, открыли для них двери своих домов.

Действительно, уже потрачено 33 миллиарда долларов на содержание этих беженцев, но это — не окончательная сумма, ведь Турция и дальше будет тратить средства на их содержание.

Европа и Америка обещали нам финансовую поддержку для того, чтобы беженцев обеспечивать. Но вместо обещанных миллиардов они нам отправили всего порядка 300-400 миллионов долларов. По этому уже можно увидеть отношение Соединенных Штатов Америки и Европы к беженцам.

Для Турции главное — не сумма, потраченная на беженцев, а гуманитарное, человеческое отношение к этим ним. Конечно же, турецкой экономике было бы выгодно вложить эти деньги в образование, в медицину, в развитие собственной экономики, но если есть беженцы, они должны быть довольны. Поэтому мы в первую очередь обеспечиваем беженцев.

— Для руководства в Анкаре скорейший мир в Сирии является абсолютным приоритетом? Или ближе позиция, что с террористами нельзя договариваться ни при каких условиях?

— Для Турции террор является очень болезненным вопросом, потому что любая террористическая активность в регионе бьет и по Турции.

Мы боролись с ИГИЛ* и с другими террористическими организациями, которые действовали на территории Сирии, и будем продолжать бороться с террором, потому что любая террористическая активность там влияет на Турцию — как на страну, имеющую огромные границы с Сирией.

С другой стороны, в Сирии есть и здоровые силы, с которыми режим Асада не может договариваться. Они не могут договариваться и не хотят, чтобы с ними кто-то договаривался.

Хотя это — именно те силы, которые в свое время боролись с ИГИЛ* и другими террористами. Мы с этими силами имеем возможность пойти на переговоры и выступаем за то, чтобы эти силы тоже участвовали в переговорах. Но борьба с терроризмом, как продолжалась, так и будет продолжаться.

— Когда придет мир в Сирию? Какие вы все-таки видите перспективы для прекращения войны и наступления мира?

— Конечно, душа хочет, чтобы в Сирии уже сейчас — сегодня или завтра — наступил мир. Но реальная политика показывает, что это невозможно. И внешние силы, которые участвуют в сирийском урегулировании и устраивают конференции в Женеве, Сочи, Астане, тоже не могут назвать конкретную дату, когда в Сирии наступит мир. Потому что там очень много разногласий.

И эти разногласия надо решать в первую очередь для того, чтобы в Сирии наступил мир. Но когда в сирийском урегулировании инициативу берут на себя Россия и Турция, и они выступают в качестве организатора вот этих конференций и саммитов, то начинается существенное продвижение. Я думаю, что, таким образом, мир в Сирии наступит намного быстрее, чем мы ожидали.

Сейчас, конечно же, 95 процентов территорий Сирии контролирует режим Асада, правительственные войска и дальше будут продвигаться для того, чтобы полностью освободить Сирию.

Но есть регион Идлиб, для которого был организован стамбульский саммит. В этом регионе как раз и сконцентрированы самые главные разногласия по сирийскому вопросу.

Помимо этого, есть восточная часть реки Евфрат, где сконцентрированы курдские группировки, и они с поддержкой Соединенных Штатов Америки, которые отправили туда пять тысяч грузовиков вооружения, не служат миру и не идут на пользу урегулированию конфликта. Все, что там происходит при поддержки Соединенных Штатов, не служит миру.

Поэтому надо учитывать, что, как бы мы не стремились к миру в регионе, со стороны Соединенных Штатов больше идут помехи этому миру. США вооружают курдских боевиков для того, чтобы мир в Сирии не наступил.

Но я думаю, что переговоры по Идлибу в Сочи, потом недавний саммит в Стамбуле будут способствовать миру больше, чем стремление Соединенных Штатов разжигать войну в регионе.

И я, конечно, от всей души надеюсь на то, что через короткое время мы с вами сделаем еще одно интервью.

И мы будем говорить уже о том, как восстанавливать экономику Сирии, как возвращать на место беженцев, как развивать Сирию. Я на это искренне надеюсь, конечно. Давайте, будем надеяться на это вместе.

* Запрещенная в России террористическая организация

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: www.bbc.com

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