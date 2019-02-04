В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну

Москва опасается, что после вывода контингента из Сирии, Вашингтон будет использовать территорию Ирака для ведения операций в этой стране. Багдад заявляет, что не позволит этого. Есть ли у Ирака суверенитет?

В иракский парламент внесен законопроект, где говорится о прекращении действия соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. Об этом в воскресенье заявил первый вице-спикер парламента Хасан Карим Кааби, сообщает газета иракских курдов Rudaw. Кааби был недоволен комментарием Трампа о том, что США сохраняют военное присутствие в Ираке для того, чтобы иметь возможность "следить за Ираном". Об этом президент США заявил в воскресение в интервью CBS "Лицом к нации".

Кааби назвал эти высказывания "вопиющим и явным нарушением суверенитета и национальной воли". Он пообещал, что на следующей сессии парламента законодатели примут закон о прекращении "соглашения о безопасности с Америкой в ​​дополнение к прекращению присутствия американских военных инструкторов и иностранных советников на иракской земле". Rudaw отмечает, что парламент Ирака завершил сессию в конце января. Ожидается, что он возобновится в марте после перерыва.

Исполнительная власть тоже выразила возмущение Трампом. Президент Ирака Бархам Салих заявил, что президент США не спрашивал у Ирака разрешения на размещение американских войск для "наблюдения за Ираном", пишет Aljazeera. Иракский лидер, выступая на форуме в Багдаде, сказал, что американские войска в этой стране находятся в рамках соглашения между двумя странами с конкретной задачей по борьбе с "терроризмом", и что любые действия, предпринимаемые вне этих рамок, "неприемлемы".

"Не перегружайте Ирак вашими проблемами", — сказал Салих. "Для Ирака принципиальный интерес иметь хорошие отношения с Ираном" и другими соседними странами, добавил он.

Действия Трампа уже не первый раз вызывают возмущение в истеблишменте Ирака. Необъявленный визит президента США на авиабазу аль-Асад в западном Ираке в декабре вынудил премьер-министра Ирака Адилья Абдул-Махди обвинить его в нарушении условий, установленных Багдадом. Он заочно напомнил Трампу, что военные базы в Ираке — это иракские базы, а иностранцы там находятся только в качестве "гостей". "В Ираке нет американской базы", ​​- сказал он. "Есть только иракские базы, где присутствуют некоторые американские и неамериканские солдаты".

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения Соединенных Штатов имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв "значительная часть иракского общества требует вывода американских войск, такие настроения есть и в руководстве". "Речь идет не только о советниках, а о 10 тысячах военнослужащих Соединенных Штатов", — заметил эксперт. Но он не уверен, что этому законопроекту дадут ход. "Ирак свою игру ведет, пытается сейчас и с Россией восстановить отношения и даже вооружение предпочитает покупать в России, но у иракцев сложная ситуация", — сказал Юрий Рогулев. "Когда игиловцы приближались к Багдаду и захватили полтерритории страны, США помогли остановить эту агрессию и восстановить управление страной. Я не думаю, что после этого они с Соединенными Штатами будут рвать таким образом отношения", — сделал вывод политолог.

Напомним, что Глава МИД России Сергей Лавров заявил 30 января на встрече с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом, что в Москве надеются, что США не будут решать в Ираке "геополитические задачи". "Разумеется, мы рассчитываем, что военное присутствие США в Ираке будет соответствовать заявленным целям, а именно — борьбе с терроризмом и содействию правительству Ирака в стабилизации обстановки, а не для того, чтобы каким-либо образом решать геополитические задачи в этом регионе, которые преследуют односторонние цели США", — сказал глава МИД России.

Тем не менее у Москвы сохраняются опасения, что американцы с территории Ирака будут проводить операции в Сирии с использованием авиации, а также могут сформировать бесполетную зону над возможным турецким буфером на севере.

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