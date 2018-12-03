Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?

В разных городах России в рамках федерального проекта прошла целая серия конференций на тему "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия".

Какие вопросы обсуждались и, самое главное, какая практическая польза от этого? Действительно ли это поможет положительно повлиять на этноконфессиональные судьбы народов нашего Кавказа и огромного неспокойного Ближнего Востока? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответила этнолог и магистр теологии Галина Амировна Хизриева.

— Мы с вами недавно были на конференции "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия", которая прошла в Северной Осетии. В принципе, на таком названии можно было даже закончить обсуждение, но мы продолжим, конечно. Скажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления от этой конференции?

— Такое длинное название включает в себя практически все возможные и невозможные для аналитики аспекты в этих регионах. Мы там занимались выявлением общих проблем Ближнего Востока и Северного Кавказа, потому что невозможно объять необъятное. Тем более что культурная политика на Ближнем Востоке в государственных образованиях и регионах — разная.

Понятно, что все это проанализировать по отдельности было невозможно, так что мы занимались в основном связанными проблемами. Прежде всего, — это, конечно, судьбы малочисленных народов, которые меняются в результате различных социально-экономических катаклизмов, войн, конфликтов и всякого рода современных неприятностей на Ближнем Востоке.

Терроризм, появление ИГИЛ* и всех прочих запрещенных в России и большинстве стран мира террористических организаций, борьба с ними самым непосредственным образом отражаются на небольших народах Северного Кавказа, связанных с регионом Ближнего Востока огромным количеством культурных и религиозных связей.

К сожалению, очень часто эти малые народы разделены границами. И поэтому проект — очень важный в целом, это был проект федерального значения и проводился целый год.

— В Москве тоже недавно прошла подобная конференция.

— Был вообще целый ряд конференций не только в Москве, но и в регионах. Приглашались на них самые различные гости, иногда необычные для этого региона. В Дагестане, например, была крупная конференция, куда приезжал Узи Даян. Это было необычно для нашего региона. Многие важные вопросы были поставлены экспертами, которые участвовали в этой работе.

За это время сложилось международная группа экспертов, и вопросы, которые они ставили, были очень свежими, очень необычными и новыми.

Главное, что там можно было увидеть, — это этноконфессиональные судьбы народов Ближнего Востока и Северного Кавказа. Следует учесть, что Северный Кавказ — не вещь в себе, он — не сам по себе, он в мире находится, и, соответственно, на него влияют процессы глобального характера, мировые процессы.

Все это особенно отражается в современную эпоху, когда многие регионы Северного Кавказа открыты с точки зрения своих границ. Например, тот же Дагестан граничит с пятью государствами по горам и по морю.

Особым образом влияют на Адыгею и Кабардино-Балкарию процессы, которые происходят в Турции, в Сирии, войны на Ближнем Востоке и так далее, и тому подобное. Поэтому не учитывать вопросов, связанных с Ближним Востоком, с Турцией, мы не можем, но тем не менее мы главное внимание уделялось нашему Северному Кавказу.

— А что там самое главное?

Самое главное, что я хотела бы выделить: достаточно быстрый рост этноконфессиональной субъектности небольших групп на Северном Кавказе. Рост политической субъектности также прямо связан с тем, что происходит сегодня на Ближнем Востоке.

Это значит, что каждая из северокавказских групп воспринимает себя уже не оторванной от регионов Ближнего Востока, Малой Азии, Центральной Азии, а чувствует себя в контексте отношений и в культурном контексте этих групп и народов.

Например, мусульмане Северного Кавказа повышают свою субъектность за счет значимости их регионов для мусульман всего мира. Ведь они культурно связаны достаточно тесно. Многие группы, например, аварцев, лакцев, черкесов находятся за пределами основных территорий, то есть — они являются разделенными народами.

Следовательно, они себя сегодня воспринимают политически в этом общем культурном историческом процессе, они себя считают частью этого процесса. Некоторое время они были, если не выброшены, но как бы исключены из него. Но я помню по истории своей собственной жизни, что до нас еще в советское время доходили слухи о нашей родне в Сирии, о наших родственниках в Турции и о том, что что-то происходит.

И хотя это были такие глухие разговоры, иногда даже просто домыслы о том, что там может происходить, но у многих народов Северного Кавказа всегда существовали, и за 70 лет советской власти не поменялось это ощущение, связи с народами ближневосточного региона, со своими диаспорами, с представителями своего народа за рубежом.

*Организация, запрещенная в России

Беседовал Икбаль Дюрре

Подготовил Юрий Кондратьев

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