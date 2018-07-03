Выбор Турции требует уважения к себе

Турция сделала свой выбор 24 июня, избрав своего нового президента и членов парламента. Теперь страна будет находиться под управлением президентской системы, при которой президент будет возглавлять исполнительную власть и при этом не нуждаться в помощи премьер-министра.

Фото: flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri

Новая система также исключает возможность образования коалиционных правительств. Это означает, что правительство будет иметь возможность действовать быстрее и эффективнее. Между законодательной и исполнительной властью будет более четкое разделение: правительство сосредоточится на своей работе, в то время как парламент будет работать над созданием законов и следить за деятельностью членов бывшего правительства. Президент будет работать в тандеме с парламентом для обеспечения беспроблемного управления страной.

Президент имеет право находиться у власти в течение максимум двух избирательных сроков. Члены правительства, сформированного президентом, не будут иметь возможность быть одновременно и членами парламента. Новая система также сделает возможным выдвигать обвинения против президента посредством принятия парламентской резолюции.

На выборах победил Cumhur alliance ("Общественный альянс"). Эта организация представляет собой союз между AK Party и MHP. Как минимум десять из 52 процентов, которые набрал на выборах Тайип Эрдоган для своего переизбрания, — это голоса избирателей, проголосовавших за MHP. Таким образом, несмотря на то, что президент получил большую власть, все разговоры о том, что Эрдоган правит Турцией в одиночку, несостоятельны. Теперь партия AK Party должна будет заполучить одобрение на свою деятельность от MHP, что делает последнюю центральным игроком в парламенте.

Союз партий AK Party и MHP также означает, что в стране будет проводиться более решительная политика против террористической организации PKK. Данный союз также позволит предотвратить заговоры против руководства Турции. Такое сотрудничество позволит, в частности, помешать реализации проекта известного как "Большой Ближний Восток", целью которого является разделение Ближнего Востока на несколько небольших государств, которые можно будет эксплуатировать по своему усмотрению.

Этот проект был запущен в Ираке, в Сирии и продолжается в настоящие дни, поскольку его конечной целью является разделение народов Ближнего Востока. Новая карта Ближнего Востока была опубликована в газете The New York Times в 2013 году. Согласно данному прогнозу, будет расчленено пять государств, которые превратятся в 14 отдельных небольших новых стран.

Подобные карты региона появлялись и в прошлом, поэтому Ближний Восток неоднократно подвергался расчленению. Целью этого проекта является создание разделенного нестабильного Ближнего Востока, где люди одной национальности будут противопоставлены другим. Население региона будет измождено насилием, бунтами и бомбежками. В результате всего этого весь регион превратится в некое подобие сегодняшней Сирии и над ним можно будет установить полный контроль.

Однако, чтобы данное стало возможным, авторы этого проекта планируют ослабить и истощить сильные государства региона. Турция в этом отношении первая в списке. Создание Большого Ближнего Востока предполагает, что Турция должна быть слабым и зависимым от других государством. Бунты, подобные протестам в Стамбуле или попытке государственного переворота, который произошел в Турции 15 июля, были частью этого плана.

Когда все это не сработало, в игру вступили рейтинговые агентства, которые использовали рост курса доллара, чтобы понизить рейтинг доверия к Турции для инвесторов. Они хотели представить экономику Турции несостоявшейся, чтобы отобрать поддержку избирателей у партии AK Party и таким образом повлиять на исход выборов.

По этим причинам Турции было жизненно необходимо оставить сильное руководство у власти. Народ Турции расстроил планы авторов проекта по разделению Ближнего Востока, сказав свое решительное слово на выборах 24 июня. Результаты выборов показали, что планы по развалу региона реализованы не будут. Турция выстроила прочные отношения с Россией и Китаем. Страна также работает и на восточном направлении, чтобы сделать регион еще сильнее.

Реализация проекта по развалу Ближнего Востока уже провалилась во время неудавшегося государственного переворота в Турции 15 июля. Сегодняшняя Турция стала сильнее, как впрочем и весь регион в целом. Cumhur Alliance, который сегодня находится у власти, осознает всю опасность того, с чем сталкивается Турция, и выстраивает свою политику соответствующим образом.

Союз AK Party-MHP будет способствовать развитию Турции и в дальнейшем. У MHP имеется большой избирательный потенциал, особенно среди турецкой молодежи, и доверие к данному союзу станет еще больше, как только удастся нейтрализовать угрозу, исходящую от PKK.

Результаты выборов также показали, что AK Party не смогла завоевать сердца избирателей в прибрежных городах и на северо-западе Турции. Партия должна проанализировать это должным образом, чтобы понять, что волнует население тех районов страны. В прибрежных городах люди беспокоятся о том, что их права и свободы могут быть ограничены, и это, возможно, является самой главной проблемой, над которой правительство должно поработать.

AK Party реализовала несколько очень успешных проектов, и Турция действительно достигла очень многого за последние 15 лет. Если рывки вперед продолжатся и в дальнейшем в области искусства, качества и модернизма, то у людей появится чувство стабильности.

Президент Эрдоган говорил о важности этого в своей речи после выборов. Он заявил: "Мы никогда не допустим никакой дискриминации. Мы не позволим унижать и изолировать людей по этническим признакам, по их вероисповеданию, стилю одежды, образу жизни или чего бы то ни было еще".

Когда эти обещания будут выполнены, то Турция изменится очень сильно. Также следует иметь в виду и то, что эффективное государство возможно только если у него есть сильные лидеры, если женщины и молодежь чувствуют себя свободными и полноценными членами общества. Права женщин являются одной из главных целей для экстремистов, поэтому на них нужно обращать особо пристальное внимание, чтобы обеспечить равенство в общественной и политической жизни. Мы надеемся, что Турция и Ближний Восток идут на пути к своему процветанию.

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