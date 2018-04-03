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Автор Любовь Степушова

Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка

Мир » Азия » Ближний Восток

С восстановлением правительственного контроля над сирийской Восточной Гутой и занятием турецкой армией города Африн открывается новая глава семилетней войны в Сирии. С каким настроением Владимир Путин прилетел на посвященный сирийскому урегулированию саммит Россия-Турция-Иран в Анкару?

Какой Макрон! Россия контролирует всё в Сирии. 385400.jpeg

Сделаем предположение, что с оптимистичным. Попытки президента Франции Эммануэля Макрона вмешаться в астанинский и сочинский форматы потерпели неудачу. Его "посредничество" Турция и Иран отвергли, а намерение направить в Манбидж дополнительный французский контингент натолкнулось на резкое предостережение со стороны Эрдогана.

Россия контролирует не только небо над Сирией, но и все операции Турции и Ирана, без ее посредничества Эрдоган не взял бы Африн, а Нетаньяху давно бы воевал с Ираном. Осталось разобраться с "зоной деэскалации Идлиб", куда переместились боевики из Восточной Гуты, — и можно говорить о разгроме организованного сопротивления террористов из различных экстремистских группировок.

У США мало иных возможностей влиять на ситуацию, кроме как наблюдать, надеясь, что выпадет шанс поторговаться, обменяв позиции и территорию на место за столом победителей. Американцы присутствуют в Сирии нелегитимно, их ставка на курдов не оправдывается.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков, встреча президента России с президентом Турции — это первый зарубежный визит Владимира Путина после избрания, и "это символика, которую очень хорошо понимают на Востоке".

— Для нас очень важно, что Турция не ввела санкции в отношении России и никаким образом не солидаризируется с Западом, а наоборот, исходит из прагматичной политики. Берет на себя инициативу, а не закрывается от других игроков. И это дает возможность искать решения очень сложных вопросов, — заметил эксперт.

"Мы имеем хороший диалог с Турцией по ключевым экономическим вопросам (это прежде всего строительство АЭС "Аккую"), поставки ПЗРК С-400 и сотрудничество в области безопасности по Сирии", — продолжил Аватков.

По его мнению, "вовлечение тех или иных западных партнеров, например, Макрона в сочинский диалог — это важно, однако, при этом стоит отметить, что ключевую роль должна играть тройка Россия-Турция-Иран".

Что касается президента США Дональда Трампа, то у него "есть определенное понимание, что в Сирии Штаты за счет всех своих достаточно неразумных действий не достигли тех результатов, которые были нужны". 

— Трамп понимает, что ему невыгодно сосредоточиваться на успехах России, Турции, Ирана в урегулировании сирийского кризиса. Поэтому он переключают внимание на другие кейсы, связанные со Скрипалем, на северокорейские и украинские вопросы, — сделал вывод собеседник "Правды.Ру".

Напомним, что в прошлый четверг на митинге в Огайо президент США сказал, что американские военные присутствуют в Сирии, чтобы победить запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство". В декабре Пентагон сообщал, что там находятся около 2 тысяч американских солдат. Никогда их присутствие не способствовало установлению мира.

"Скоро все это закончится, и наши войска покинут Сирию. Настал момент дать возможность другим позаботиться о ситуации там", — сказал президент.

Таким образом Трамп признал, что на данный момент у США нет реальной стратегии противостояния российско-иранской кампании по объединению страны под руководством Башара Асада. Конечно, обещание американского лидера покинуть Сирию могло быть митинговой агиткой, а не политическим намерением. Тем не менее, возможно, что Трамп наконец обрел влияние на свое правительство и намерен выполнить обещание.


Россия-Турция-Иран: Сирию спасет новый "тройственный союз"?
Темы Сирия Путин саммит Турция Эрдоган война в Сирии Хасан Роухани
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