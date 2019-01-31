Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Азия
Центр. Азия Южная Азия Ближний Восток Дальний Восток
Автор Редакция рубрики "Мир"

Япония и Курилы - вещи несовместные

Мир » Азия » Дальний Восток

Согласно опросам, проведенным в прошлом году, лишь пять процентов японцев согласны получить два Курильских острова, 46 процентов допускают это только как временное промежуточное решение, а 33 процента категорически против любых уступок. Для Японии это идея фикс.

Япония и Курилы - вещи несовместные. 398147.jpeg

Почему японцы не хотят признать неизбежное и откажутся ли в обозримом будущем от притязания на российские острова? Япония до сих пор так и не признала свои военные преступления и не раскаялась в них. Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывал историк и дипломат Николай Платошкин.

— Для Японии Курилы — это националистический флажок или самосознание. Смогут ли они отказаться от этих притязаний?

— Япония — самая националистическая нация. Германию мы не только победили, мы ее перевоспитали, что очень важно. Мы вылечили их от нацизма. Никто из серьезных людей сейчас там не скажет, предположим, что Гитлер вел оборонительную войну. В Японии, как и в Германии, после окончания войны был трибунал союзников по военным преступникам. В Германии он был в Нюрнберге, в Японии — в Токио.

Советский Союз тоже участвовал в нем в качестве обвинителя и судьи. Несколько японских генералов за зверства в отношении мирного населения Китая и американских пленных были приговорены к смертной казни и повешены. Но если в Нюрнберге прах повешенных развеяли, чтобы даже могил не было, то в Японии их торжественно захоронили в храме.

И туда все послевоенное время регулярно ходило японское правительство. Назначают новое правительство — оно идет туда чтить память мучеников. Вы себе можете представить, правительство ФРГ, которое начинает свою работу с посещения могилы, к примеру, Геринга, если бы она была?…

— То есть вы хотите сказать: Япония не раскаялась, и это опасно для нас?

— Абсолютно не раскаялась. Возьмем конкретно вот этого гражданина Абэ, премьер-министра, считающегося там с какого-то рожна нашим другом. Я этого не понимаю. В Японии есть специальное ведомство по учебникам истории. Государственное ведомство, которое решает, что там писать, что нет.

У нас когда говорят о едином учебнике, сразу многие кричат: ой, диктатура, ужас… А там такое есть. Председателем этой комиссии был как раз нынешний премьер Абэ. И он заявлял публично: "Это еще вопрос, вела ли Япония в годы Второй мировой войны какую-то агрессию". Просто спроецируйте на Германию эту ситуацию…

Дальше. Во время войны японцы насильственно загнали в бордели для своей армии 70 тысяч корейских женщин. Напомню, Корея была оккупирована Японией с 1910 года. Мне пришлось немецкие материалы смотреть, где описано, что они с этими женщинами творили. Это даже не ужас, а просто я не знаю, как это назвать…

Приходит рота насиловать женщину. Она говорит: я беременна. Они сапогами выбивают у нее плод и окровавленную насилуют. Так вот, Япония не то, что компенсации не выплатила — она говорит, что "они сами, мы никого не загоняли". Было такое заявление Абэ.

После этих заявлений регулярно проходят массовые антияпонские демонстрации в Южной Корее. В Южной! Не в Северной, а в Южной, где американские войска и прочее. Но Абэ прямо говорит: "Не было ничего. Понятия не имею. Вы о чем вообще говорите?…"

Дальше. За что судили этих преступников, которым поклоняется Абэ? Так называемая Нанкинская резня 1937 года была, когда японская армия захватила тогдашнюю столицу Китая Нанкин. Я, работая в Америке, случайно наткнулся на книгу американки китайского происхождения Айрис Чан "Нанкин, 1937 год".

Как германист, я хорошо знаю Германию, знаю немецкие лагеря уничтожения. Но то, что творили японцы в Китае, ужасно даже по сравнению с этим! Местная организация НСДАП в Нанкине даже сообщала в Берлин, что нам такие союзники не нужны. Это какой-то ужас.

Сам император дал приказ: изнасиловать все женское население китайской столицы. Причем было указание: насиловать желательно на глазах мужа, сына. А если японские солдаты уставали, они сына заставляли насиловать мать, брата — сестру. Многие китаянки после этого кончали жизнь самоубийством.

Они это все снимали. Поэтому все доказательства и остались. Например, лежит китаянка на тротуаре. У нее, извините, в половом органе штык воткнут. А они на этом фоне фотографируются. Когда их судили за это в Токио в 1948 году, союзники исходили из того, что они убили там 250 тысяч человек за две недели. Китайцы же считают, что полмиллиона убили.

Нынешняя Япония, официальные власти это отрицают, они говорят, что всего-то сто тысяч. "Всего" (!) сто тысяч. И по их мнению, это отдельные эксцессы, которые вызваны сопротивлением китайской армии. То есть, что китайская армия обороняла свою столицу — это "безобразие", они считают. И именно поэтому японцы вынуждены были, скрепя сердце, убить там более ста тысяч человек мирного населения.

— Вы считаете, что этот менталитет, такое внутреннее состояние у японцев сохраняется?

— Они во всем этом абсолютно не раскаиваются и никакую компенсацию не выплачивают. Вообще! Германия выплатила компенсацию всем нашим гражданам, которых они насильственно угнали на работу в Германию во время войны. Эти ничего не платят и вообще говорят: "Какие могут быть к нам претензии?" Если вы в Японии скажете что-то о Нанкинской резне, то вас могут обвинить в суде за нападки на японскую идентичность.

Представляете, если в Германии кто-нибудь там что-нибудь про Нюрнбергский трибунал скажет, его в суд потащат. Вы можете себе такое представить? Кстати, вот эта симпатичная молодая женщина Айрис Чан, написавшая вот это документальное исследование о Нанкине (оно у меня есть), покончила жизнь самоубийством. Она не могла дальше жить.

— Губернатор и жители Сахалинской области четко высказываются против любых переговоров с Японией о возможной передаче каких-то территорий. Такая позиция очень оптимистична. Вы видите какой-то оптимизм в этом вопросе, что наконец-то мы оставим в покое эти переговоры и будем искать какие-то другие пути?

— Пикеты были в Москве, Волгограде и многих других городах. Не один Сахалин против передачи. Вся Россия против. Везде начали бить тревогу. Именно после этого нашему МИДу пришлось вызвать японского посла и все-таки заявить, что суверенитет над островами не ставится под вопрос. Но это заслуга всего российского гражданского общества.

Просто обидно, что этот вопрос мы вообще обсуждаем. До 1991 года Советский Союз четко говорил: "У нас нет с вами проблем. Все. Точка". И такая же позиция должна быть у нас сейчас. У вас есть какие-то проблемы? Вот вы сами с собой их обсуждайте. У нас территория не отчуждается ни за инвестиции, ни за ядерные могильники — вообще ни за что.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО

Курилы — Японии, Приморью — могильник?

Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i

Новый мирный договор с Японией — ревизия итогов Второй мировой?

Японцы, добиваясь островов, предают императора

Все больше украинцев готовы Все больше украинцев готовы "отпустить" Донбасс для прекращения войны

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Россияне не позволят олигархам передать Курилы Японии
Темы войны Япония Курилы история зверства претензии Точка зрения Николай Платошкин Курильские острова территориальные претензии
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Сделка с жильем: продаем и покупаем квартиру выгодно
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Новости спорта
Лучшие упражнения, которые сделают талию тоньше
Новости Все >
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Помещения санатория в Гурзуфе выставлены на продажу с аукциона
На вызов о проколотом колесе автомобиля ФСО приехали 7 нарядов полиции
Судьи: россияне должны доказывать право на посещение суда
Казань стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников﻿
"Асса", "Княжна Мери" и новый театр легендарного Соловьева
В Саудовской Аравии казнили домработницу из Филиппин
Власть будет учить школьников ненавидеть взятки
Хостелы и мини-гостиницы запретят открывать в жилых домах
Все больше украинцев готовы "отпустить" Донбасс для прекращения войны
Сейчас читают
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Видео 
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию Видео 
Читательский топ
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Без ядерного удара Россия проиграет войну с Японией
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Интересное и полезное
Потерявшегося в лесу мальчика спас черный медведь
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Общество
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
Советское наследие
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
Российское наследие
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Мировое наследие
Вьетнамская война: как это было
Любовь Степушова Где голова у газового "спрута" России? Любовь Степушова Александр Артамонов Россия разминирует Лаос Александр Артамонов Соломон Соловьев Оксимирон, Тимберлейк и Ванга. Что у них общего? - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Глава госдепа призвал армию Венесуэлы восстать против Мадуро
Без ядерного удара Россия проиграет войну с Японией
Где голова у газового "спрута" России?
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Где голова у газового "спрута" России?
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Министра Украины накормили руинами Кремля
В Киеве рассказали об "около 11 покушениях" на Порошенко в 2018 году
Министра Украины накормили руинами Кремля
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Регионам поменяли порядок налогообложения недвижимости
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Власть будет учить школьников ненавидеть взятки
В Киеве рассказали об "около 11 покушениях" на Порошенко в 2018 году
История и современность Все >
Почему при Сталине процветали воры в законе
Почему при Сталине процветали воры в законе
Американцы не смогли купить обещанный Украиной танк
Американцы не смогли купить обещанный Украиной танк
Россия разминирует Лаос
Россия разминирует Лаос
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
"Битва у острова Мэй": подводная катастрофа британского флота
"Битва у острова Мэй": подводная катастрофа британского флота
Приключения датского принца Вальдемара в России
Приключения датского принца Вальдемара в России
Как Су-27 отгонял самолет НАТО от правительственного рейса
Как Су-27 отгонял самолет НАТО от правительственного рейса
Конгресс США хочет отобрать у Трампа право на ядерный удар
Конгресс США хочет отобрать у Трампа право на ядерный удар
Женское Все >
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
У 56-летней американки стерлись из памяти 40 лет ее жизни
У 56-летней американки стерлись из памяти 40 лет ее жизни
Аллергия на холод: миф или реальность?
Аллергия на холод: миф или реальность?
3 увлекательных занятия, которыми стоит заняться с детьми на каникулах
3 увлекательных занятия, которыми стоит заняться с детьми на каникулах
Матвиенко решила позаботиться о пенсионер
Матвиенко решила позаботиться о пенсионер
Кекс с сухофруктами и орехами
Кекс с сухофруктами и орехами
От недостатка сна страдает мозг
От недостатка сна страдает мозг
Современные технологии на страже облысения
Современные технологии на страже облысения
На руле автомобиля в 4 раза больше микробов, чем на сиденье унитаза
На руле автомобиля в 4 раза больше микробов, чем на сиденье унитаза
Японские ученые решили вопрос бесплодия, создав яйцеклетки из крови
Японские ученые решили вопрос бесплодия, создав яйцеклетки из крови
Мужское Все >
Сигареты могут исчезнуть из обычных магазинов
Сигареты могут исчезнуть из обычных магазинов
Зимняя ловля на мормышку
Зимняя ловля на мормышку
Семь лайфхаков как хранить вещи в маленькой квартире
Семь лайфхаков как хранить вещи в маленькой квартире
Как привлечь удачу и деньги в дом
Как привлечь удачу и деньги в дом
Как выбрать стиль интерьера
Как выбрать стиль интерьера
Как сделать маленькую спальню более просторной
Как сделать маленькую спальню более просторной
Акценты в интерьере кухни
Акценты в интерьере кухни
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Радонежские: святые помощники в воспитании детей
Радонежские: святые помощники в воспитании детей
Собаки седеют из-за стресса
Собаки седеют из-за стресса
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
Как содержать декоративных мышей
Как содержать декоративных мышей
Рыбы способны узнать человека в лицо
Рыбы способны узнать человека в лицо
"Царь-бомба" и сегодня не дает покоя ученым
"Царь-бомба" и сегодня не дает покоя ученым
В "Сколково" разрабатывают многоразовый космический корабль
В "Сколково" разрабатывают многоразовый космический корабль
L'Occitane и Rifle Paper Co выпустили весеннюю коллекцию косметики
L'Occitane и Rifle Paper Co выпустили весеннюю коллекцию косметики
В Приморском океанариуме появились стерляди-альбиносы
В Приморском океанариуме появились стерляди-альбиносы
Вся правда о тачанках не как в кино
Вся правда о тачанках не как в кино
Когда кредиты могут "простить"
Когда кредиты могут "простить"
Череда детских смертей прошла в Челябинской области
Череда детских смертей прошла в Челябинской области
Стволовые клетки могут избавить человека от слепоты
Стволовые клетки могут избавить человека от слепоты
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные

Почему японцы не хотят признать неизбежное и откажутся ли в обозримом будущем от притязания на российские острова? Япо﻿ния до сих пор так и не признала свои военные преступления и не раскаялась в них. Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывал историк и дипломат Николай Платошкин.

Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Центр. Азия
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Новости Украины
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Японцы, добиваясь островов, предают императора
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
США и Канада. Новости и аналитика
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ