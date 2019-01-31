Япония и Курилы - вещи несовместные

Согласно опросам, проведенным в прошлом году, лишь пять процентов японцев согласны получить два Курильских острова, 46 процентов допускают это только как временное промежуточное решение, а 33 процента категорически против любых уступок. Для Японии это идея фикс.

Почему японцы не хотят признать неизбежное и откажутся ли в обозримом будущем от притязания на российские острова? Япония до сих пор так и не признала свои военные преступления и не раскаялась в них. Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывал историк и дипломат Николай Платошкин.

— Для Японии Курилы — это националистический флажок или самосознание. Смогут ли они отказаться от этих притязаний?

— Япония — самая националистическая нация. Германию мы не только победили, мы ее перевоспитали, что очень важно. Мы вылечили их от нацизма. Никто из серьезных людей сейчас там не скажет, предположим, что Гитлер вел оборонительную войну. В Японии, как и в Германии, после окончания войны был трибунал союзников по военным преступникам. В Германии он был в Нюрнберге, в Японии — в Токио.

Советский Союз тоже участвовал в нем в качестве обвинителя и судьи. Несколько японских генералов за зверства в отношении мирного населения Китая и американских пленных были приговорены к смертной казни и повешены. Но если в Нюрнберге прах повешенных развеяли, чтобы даже могил не было, то в Японии их торжественно захоронили в храме.

И туда все послевоенное время регулярно ходило японское правительство. Назначают новое правительство — оно идет туда чтить память мучеников. Вы себе можете представить, правительство ФРГ, которое начинает свою работу с посещения могилы, к примеру, Геринга, если бы она была?…

— То есть вы хотите сказать: Япония не раскаялась, и это опасно для нас?

— Абсолютно не раскаялась. Возьмем конкретно вот этого гражданина Абэ, премьер-министра, считающегося там с какого-то рожна нашим другом. Я этого не понимаю. В Японии есть специальное ведомство по учебникам истории. Государственное ведомство, которое решает, что там писать, что нет.

У нас когда говорят о едином учебнике, сразу многие кричат: ой, диктатура, ужас… А там такое есть. Председателем этой комиссии был как раз нынешний премьер Абэ. И он заявлял публично: "Это еще вопрос, вела ли Япония в годы Второй мировой войны какую-то агрессию". Просто спроецируйте на Германию эту ситуацию…

Дальше. Во время войны японцы насильственно загнали в бордели для своей армии 70 тысяч корейских женщин. Напомню, Корея была оккупирована Японией с 1910 года. Мне пришлось немецкие материалы смотреть, где описано, что они с этими женщинами творили. Это даже не ужас, а просто я не знаю, как это назвать…

Приходит рота насиловать женщину. Она говорит: я беременна. Они сапогами выбивают у нее плод и окровавленную насилуют. Так вот, Япония не то, что компенсации не выплатила — она говорит, что "они сами, мы никого не загоняли". Было такое заявление Абэ.

После этих заявлений регулярно проходят массовые антияпонские демонстрации в Южной Корее. В Южной! Не в Северной, а в Южной, где американские войска и прочее. Но Абэ прямо говорит: "Не было ничего. Понятия не имею. Вы о чем вообще говорите?…"

Дальше. За что судили этих преступников, которым поклоняется Абэ? Так называемая Нанкинская резня 1937 года была, когда японская армия захватила тогдашнюю столицу Китая Нанкин. Я, работая в Америке, случайно наткнулся на книгу американки китайского происхождения Айрис Чан "Нанкин, 1937 год".

Как германист, я хорошо знаю Германию, знаю немецкие лагеря уничтожения. Но то, что творили японцы в Китае, ужасно даже по сравнению с этим! Местная организация НСДАП в Нанкине даже сообщала в Берлин, что нам такие союзники не нужны. Это какой-то ужас.

Сам император дал приказ: изнасиловать все женское население китайской столицы. Причем было указание: насиловать желательно на глазах мужа, сына. А если японские солдаты уставали, они сына заставляли насиловать мать, брата — сестру. Многие китаянки после этого кончали жизнь самоубийством.

Они это все снимали. Поэтому все доказательства и остались. Например, лежит китаянка на тротуаре. У нее, извините, в половом органе штык воткнут. А они на этом фоне фотографируются. Когда их судили за это в Токио в 1948 году, союзники исходили из того, что они убили там 250 тысяч человек за две недели. Китайцы же считают, что полмиллиона убили.

Нынешняя Япония, официальные власти это отрицают, они говорят, что всего-то сто тысяч. "Всего" (!) сто тысяч. И по их мнению, это отдельные эксцессы, которые вызваны сопротивлением китайской армии. То есть, что китайская армия обороняла свою столицу — это "безобразие", они считают. И именно поэтому японцы вынуждены были, скрепя сердце, убить там более ста тысяч человек мирного населения.

— Вы считаете, что этот менталитет, такое внутреннее состояние у японцев сохраняется?

— Они во всем этом абсолютно не раскаиваются и никакую компенсацию не выплачивают. Вообще! Германия выплатила компенсацию всем нашим гражданам, которых они насильственно угнали на работу в Германию во время войны. Эти ничего не платят и вообще говорят: "Какие могут быть к нам претензии?" Если вы в Японии скажете что-то о Нанкинской резне, то вас могут обвинить в суде за нападки на японскую идентичность.

Представляете, если в Германии кто-нибудь там что-нибудь про Нюрнбергский трибунал скажет, его в суд потащат. Вы можете себе такое представить? Кстати, вот эта симпатичная молодая женщина Айрис Чан, написавшая вот это документальное исследование о Нанкине (оно у меня есть), покончила жизнь самоубийством. Она не могла дальше жить.

— Губернатор и жители Сахалинской области четко высказываются против любых переговоров с Японией о возможной передаче каких-то территорий. Такая позиция очень оптимистична. Вы видите какой-то оптимизм в этом вопросе, что наконец-то мы оставим в покое эти переговоры и будем искать какие-то другие пути?

— Пикеты были в Москве, Волгограде и многих других городах. Не один Сахалин против передачи. Вся Россия против. Везде начали бить тревогу. Именно после этого нашему МИДу пришлось вызвать японского посла и все-таки заявить, что суверенитет над островами не ставится под вопрос. Но это заслуга всего российского гражданского общества.

Просто обидно, что этот вопрос мы вообще обсуждаем. До 1991 года Советский Союз четко говорил: "У нас нет с вами проблем. Все. Точка". И такая же позиция должна быть у нас сейчас. У вас есть какие-то проблемы? Вот вы сами с собой их обсуждайте. У нас территория не отчуждается ни за инвестиции, ни за ядерные могильники — вообще ни за что.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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