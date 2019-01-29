Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Азия
Центр. Азия Южная Азия Дальний Восток Ближний Восток
Автор Редакция рубрики "Мир"

Японцы, добиваясь островов, предают императора

Мир » Азия » Дальний Восток

Последние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ закончились фактически ничем, так как разговор о невозможных вещах не может привести к результату.

Японцы, добиваясь островов, предают императора. 397983.jpeg

Капитуляция Японии и мирный договор, в котором она признает Курилы и другие ранее захваченные ей территории нашими, давно есть. России достаточно лишь заявить о присоединении к нему, а не вести пустые разговоры. Другие сомнительные доводы этой противной стороны в видеоэфире "Правды.Ру" опроверг историк и дипломат Николай Платошкин.

— У Японии есть еще один странный аргумент про Курильские острова. Они говорят, что Советский Союз напал на Японию, хотя был Пакт о нейтралитете и они не вступили в войну против Советского Союза, а мы нарушили, поэтому агрессоры и завоеватели. И по недавним опросам, лишь пять процентов японцев согласны на компромисс — два острова, 46 процентов допускают это только как временное промежуточное решение, а 33 процента категорически против любых уступок.

— Отцы родные… Пошли они к черту. Еще в августе 1939 года Япония проверила нас на вшивость. Она напала на Монголию на реке Халхин-Гол. У нас с Монголией был договор о взаимопомощи. Они огребли по полной — был тотальный разгром. После чего было несколько совещаний в японской ставке по вопросу, куда расширяться: Сибирь отвоевать у Советского Союза или завоевывать юг — Вьетнам, Индонезию и т. д.

Флот стоял за юг, потому что там море. Сухопутная армия стояла за нападение на СССР. Но после того, как они там огребли хорошо, император сказал: "Нет-нет, хватит". И поэтому они сами предложили нам в апреле 1941 года подписать с ними Пакт о нейтралитете, когда война с Германией уже шла. Ну, мы и подписали.

Гитлер умолял их напасть. И они бы напали, конечно, если бы не опасались, что получат еще раз так по мозгам, что мало уже не покажется. Мало того, когда японцы все-таки приняли решение напасть на южные территории и без объявления войны напали на Перл-Харбор в США 8 декабря 1941 года, Гитлер вопреки мнению своих генералов объявил США войну.

Не американцы объявили войну Германии — Гитлер им объявил. Генералы были в шоке. Это было сделано 8 декабря 1941-го — на второй день нашего контрнаступления под Москвой, когда миф о непобедимости вермахта был развеян. Немцы были шокированы. А Гитлер объявил войну именно для того, чтобы Япония вступила в войну против СССР. Япония не вступила. Не потому, что она благородная, а потому что боялась.

В феврале 1945 года на Конференции в Крыму, в Ялте, Рузвельт умолял Сталина объявить войну Японии, потому что американцы с ней не справлялись. Американцы с японцами полгода дрались за какие-то малозначимые отдаленные острова. Но в начале 1945 года американцы впервые высадились на японский остров — на Окинаву.

Они охренели, просто говоря русским языком. За один только месяц — 25 тысяч убитых у американцев, которые не привыкли к каким-то потерям. Они привыкли кого-то молотить с моря. И американский штаб, исходя из этого, решил, что вторжение в саму Японию придется отложить на 1946 год, потому что американская армия не готова.

Потери оцениваются в миллион американских солдат и офицеров, убитых при вторжении на Японские острова. А за всю Вторую мировую войну Америка потеряла 450 тысяч человек вообще на всех других фронтах. Они умоляют Сталина, понимая, что они сами с Японией не справятся. И Сталин, как союзник, дает им обещание, что через три месяца после капитуляции Германии мы вступим в войну против Японии.

Но в обмен. Сталин был настоящий патриот. Он сказал: "Нас интересует ликвидация позора 1904-1905 годов и возврат всех территорий, которые Япония тогда еще у Российской империи отторгла".

В апреле 1945 года — еще до капитуляции Германии — истек срок действия советско-японского договора о нейтралитете. Мы его не продлили, он уже не действовал. И ровно через три месяца после Акта о капитуляции Германии — 8 августа 1945 года — мы вступили в войну.

И еще до этого была встреча Большой тройки — новый американский президент Трумэн, британский премьер Эттли и Сталин встретились в Потсдаме. Там четко было сказано, что если Япония выведет войска с оккупированных территорий, то войны не будет, с ней будет подписан мирный договор.

То есть Японии дали выбор: либо вы продолжаете войну, либо вы ее прекращаете. Тогда, все, приезжайте, будем разговаривать. Япония выбор сделала: она продолжала войну. Так какие же мы агрессоры? Мы ее предупредили, ясно сказали: "Прекращайте агрессию и выводите войска, тогда все будет мирно".

Но они не захотели мира. Так в чем же нас Япония упрекает? Кстати, когда мы перешли границу, через неделю японский император заявил: "Ой, а мы же признаем решение Потсдамской конференции". И они стали складывать оружие. Так могли в июле сложить. Ну кто мешал-то?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: Pravda. Ru

Читайте также:

Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО

Курилы — Японии, Приморью — могильник?

Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i

Новый мирный договор с Японией — ревизия итогов Второй мировой?

Скрывает ли власть планы отдать Курилы японцам

Курилы — всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа

Три причины не отдавать Японии Курилы

Николай и Аликс: Пока смерть не разлучит нас Николай и Аликс: Пока смерть не разлучит нас

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Россияне не позволят олигархам передать Курилы Японии
Темы Япония история Синдзо Абэ Точка зрения Владимир Путин Николай Платошкин экспертное мнение Курильские острова Вторая мировая война территориальные споры встреча Владимир Путина и Синдзо Абэ
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спецслужб
Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?
Советское наследие
Сидор Ковпак: хозяин украинского леса
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора
Новости Все >
Центробанк предложил отправить на ипотечные каникулы потерявших работу﻿
В Токио рассказали, в каком случае на Курилах появятся базы США
Пенсионерка хотела заработать денег на биткоинах и попалась мошенникам
В Армении сожалеют, что "Северный поток-2" проходит вне ее территорий
Возможность подслушивать через iPhone объяснили сбоем программы
Министр образования Латвии отказалась говорить с журналистами на русском языке
Офисных работников могут оставить без медосмотра
Пенсионеры Подмосковья старше 80 лет не будут платить за вывоз мусора
В Минфине России оценили шансы на возврат Венесуэлой долгов
СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России
Сейчас читают
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Газ
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи
Евросоюз
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи Видео 
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Производство
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Читательский топ
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Потерявшегося в лесу мальчика спас черный медведь
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Кукуруза - дар богов человеку
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
США и Канада. Новости и аналитика
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Бывший СССР
Великобритания нашла способ разрешить военный конфликт в Донбассе
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Евросоюз
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Южная Америка
Германия, Франция и Испания признают Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не проведет выборы
Новости Украины
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
Советское наследие
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации

4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.

Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Российское наследие
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Военные новости
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Игорь Буккер Сидор Ковпак: хозяин украинского леса Игорь Буккер Любовь Степушова Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина Любовь Степушова Ирина Шлионская Костомарово: чудеса Нового Иерусалима Ирина Шлионская
Комментарии
Экономике Украины спрогнозировали крах из-за русского газа
Экономике Украины спрогнозировали крах из-за русского газа
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Силовики РФ встали на сторону укрофашистов?
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
В РФ опровергли информацию о направлении в Венесуэлу 400 российских солдат
Global Times: в США разрабатывают суперпушку с дальностью стрельбы 1600 километров
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Россия готовится к выходу из Совета Европы
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
История и современность Все >
Бастилия - крепость, ставшая тюрьмой
Бастилия - крепость, ставшая тюрьмой
Как Щелкунчик стал известен во всем мире
Как Щелкунчик стал известен во всем мире
СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России
СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России
Интересные факты об оружии и вооружении
Интересные факты об оружии и вооружении
Global Times: в США разрабатывают суперпушку с дальностью стрельбы 1600 километров
Global Times: в США разрабатывают суперпушку с дальностью стрельбы 1600 километров
Как западные разведки собирают у россиян компромат на власть
Как западные разведки собирают у россиян компромат на власть
Силовики ждут наплыва беженцев из Таджикистана
Силовики ждут наплыва беженцев из Таджикистана
Гроза императора: как Наполеон чуть было не попал в плен к казакам
Гроза императора: как Наполеон чуть было не попал в плен к казакам
Почему Фридрих Великий предпочитал не ссориться с Россией
Почему Фридрих Великий предпочитал не ссориться с Россией
Как чиновникам будут прощать взятки "непреодолимой силы"
Как чиновникам будут прощать взятки "непреодолимой силы"
Отдаст ли Кремль Курилы вопреки мнению россиян?
Отдаст ли Кремль Курилы вопреки мнению россиян?
Женское Все >
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Американские специалисты: наращивание мышечной массы имеет смысл
Американские специалисты: наращивание мышечной массы имеет смысл
Американские специалисты создали подушку, которая защищает от храпа
Американские специалисты создали подушку, которая защищает от храпа
Что в косметичке у актрисы Равшаны Курковой
Что в косметичке у актрисы Равшаны Курковой
СМИ: Сигареты в России будут продавать в одном супермаркете
СМИ: Сигареты в России будут продавать в одном супермаркете
Подушка против храпа
Подушка против храпа
Развлечения для ребенка зимой
Развлечения для ребенка зимой
Какие типы подруг нужны каждой девушке
Какие типы подруг нужны каждой девушке
В России тестируется чат-система для пострадавших от инсульта
В России тестируется чат-система для пострадавших от инсульта
Зима – лучшее время для зачатия
Зима – лучшее время для зачатия
Мужское Все >
Кузнечик - замечательная наживка
Кузнечик - замечательная наживка
Возможно мы будем работать 4 дня в неделю
Возможно мы будем работать 4 дня в неделю
Как украсить подоконник: пять вариантов идей
Как украсить подоконник: пять вариантов идей
Основные тренды в дизайне интерьеров 2019
Основные тренды в дизайне интерьеров 2019
Восемь секретов легкого переезда
Восемь секретов легкого переезда
Неудачные дизайнерские решения в интерьере
Неудачные дизайнерские решения в интерьере
Новый тренд: стеклянные дома - стоит ли?
Новый тренд: стеклянные дома - стоит ли?
Как нужно питаться, чтобы набрать массу: 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу: 15 актуальных советов
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Монахи Афона отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины
Монахи Афона отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины
Костомарово: чудеса Нового Иерусалима
Костомарово: чудеса Нового Иерусалима
Как содержать декоративных мышей
Как содержать декоративных мышей
Рыбы способны узнать человека в лицо
Рыбы способны узнать человека в лицо
Сделаны друг для друга: человек и собака
Сделаны друг для друга: человек и собака
Декоративные мыши: история создания
Декоративные мыши: история создания
Как приучить щенка не прыгать на людей
Как приучить щенка не прыгать на людей
Icarus и бирки на животных помогут предсказывать катастрофы
Icarus и бирки на животных помогут предсказывать катастрофы
Микробы сделают экоткань из кокосовых отходов
Микробы сделают экоткань из кокосовых отходов
Опоздал на урок - сиди в противогазе
Опоздал на урок - сиди в противогазе
В Сочи пройдет международный фестиваль русской кухни
В Сочи пройдет международный фестиваль русской кухни
Радикальные идеи: мы рады обманываться
Радикальные идеи: мы рады обманываться
Тигрицу отправят из Приморья в Казахстан
Тигрицу отправят из Приморья в Казахстан
Кайли Дженнер выпустила коллекцию косметики ко Дню Святого Валентина
Кайли Дженнер выпустила коллекцию косметики ко Дню Святого Валентина
Подушка от храпа создана американскими учеными
Подушка от храпа создана американскими учеными
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора

Сомнител﻿ьные доводы Японии по поводу Курильских островов в беседе с обозревателем "Правды.Ру" опроверг историк и дипломат Николай Платошкин.

Японцы, добиваясь островов, предают императора
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
США и Канада. Новости и аналитика
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Новости Европы
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Евросоюз
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ