Японцы, добиваясь островов, предают императора

Последние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ закончились фактически ничем, так как разговор о невозможных вещах не может привести к результату.

Капитуляция Японии и мирный договор, в котором она признает Курилы и другие ранее захваченные ей территории нашими, давно есть. России достаточно лишь заявить о присоединении к нему, а не вести пустые разговоры. Другие сомнительные доводы этой противной стороны в видеоэфире "Правды.Ру" опроверг историк и дипломат Николай Платошкин.

— У Японии есть еще один странный аргумент про Курильские острова. Они говорят, что Советский Союз напал на Японию, хотя был Пакт о нейтралитете и они не вступили в войну против Советского Союза, а мы нарушили, поэтому агрессоры и завоеватели. И по недавним опросам, лишь пять процентов японцев согласны на компромисс — два острова, 46 процентов допускают это только как временное промежуточное решение, а 33 процента категорически против любых уступок.

— Отцы родные… Пошли они к черту. Еще в августе 1939 года Япония проверила нас на вшивость. Она напала на Монголию на реке Халхин-Гол. У нас с Монголией был договор о взаимопомощи. Они огребли по полной — был тотальный разгром. После чего было несколько совещаний в японской ставке по вопросу, куда расширяться: Сибирь отвоевать у Советского Союза или завоевывать юг — Вьетнам, Индонезию и т. д.

Флот стоял за юг, потому что там море. Сухопутная армия стояла за нападение на СССР. Но после того, как они там огребли хорошо, император сказал: "Нет-нет, хватит". И поэтому они сами предложили нам в апреле 1941 года подписать с ними Пакт о нейтралитете, когда война с Германией уже шла. Ну, мы и подписали.

Гитлер умолял их напасть. И они бы напали, конечно, если бы не опасались, что получат еще раз так по мозгам, что мало уже не покажется. Мало того, когда японцы все-таки приняли решение напасть на южные территории и без объявления войны напали на Перл-Харбор в США 8 декабря 1941 года, Гитлер вопреки мнению своих генералов объявил США войну.

Не американцы объявили войну Германии — Гитлер им объявил. Генералы были в шоке. Это было сделано 8 декабря 1941-го — на второй день нашего контрнаступления под Москвой, когда миф о непобедимости вермахта был развеян. Немцы были шокированы. А Гитлер объявил войну именно для того, чтобы Япония вступила в войну против СССР. Япония не вступила. Не потому, что она благородная, а потому что боялась.

В феврале 1945 года на Конференции в Крыму, в Ялте, Рузвельт умолял Сталина объявить войну Японии, потому что американцы с ней не справлялись. Американцы с японцами полгода дрались за какие-то малозначимые отдаленные острова. Но в начале 1945 года американцы впервые высадились на японский остров — на Окинаву.

Они охренели, просто говоря русским языком. За один только месяц — 25 тысяч убитых у американцев, которые не привыкли к каким-то потерям. Они привыкли кого-то молотить с моря. И американский штаб, исходя из этого, решил, что вторжение в саму Японию придется отложить на 1946 год, потому что американская армия не готова.

Потери оцениваются в миллион американских солдат и офицеров, убитых при вторжении на Японские острова. А за всю Вторую мировую войну Америка потеряла 450 тысяч человек вообще на всех других фронтах. Они умоляют Сталина, понимая, что они сами с Японией не справятся. И Сталин, как союзник, дает им обещание, что через три месяца после капитуляции Германии мы вступим в войну против Японии.

Но в обмен. Сталин был настоящий патриот. Он сказал: "Нас интересует ликвидация позора 1904-1905 годов и возврат всех территорий, которые Япония тогда еще у Российской империи отторгла".

В апреле 1945 года — еще до капитуляции Германии — истек срок действия советско-японского договора о нейтралитете. Мы его не продлили, он уже не действовал. И ровно через три месяца после Акта о капитуляции Германии — 8 августа 1945 года — мы вступили в войну.

И еще до этого была встреча Большой тройки — новый американский президент Трумэн, британский премьер Эттли и Сталин встретились в Потсдаме. Там четко было сказано, что если Япония выведет войска с оккупированных территорий, то войны не будет, с ней будет подписан мирный договор.

То есть Японии дали выбор: либо вы продолжаете войну, либо вы ее прекращаете. Тогда, все, приезжайте, будем разговаривать. Япония выбор сделала: она продолжала войну. Так какие же мы агрессоры? Мы ее предупредили, ясно сказали: "Прекращайте агрессию и выводите войска, тогда все будет мирно".

Но они не захотели мира. Так в чем же нас Япония упрекает? Кстати, когда мы перешли границу, через неделю японский император заявил: "Ой, а мы же признаем решение Потсдамской конференции". И они стали складывать оружие. Так могли в июле сложить. Ну кто мешал-то?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: Pravda. Ru

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