Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир » Азия
Южная Азия Центр. Азия Дальний Восток Ближний Восток
Автор Любовь Степушова

Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи

Мир » Азия » Дальний Восток

Ким Чен Ын посетил южнокорейского коллегу, обещая отказ от своей ядерной программы. Что повлияло на ранее непримиримую позицию Кима? Некоторые аналитики считают, что ушли на пенсию его советники старой закалки. Другие — что подземная катастрофа нанесла большой ущерб северокорейской ядерной программе. Третьи — что Китай предал своего союзника. Неужели Ким пойдет на уступки Западу, зная о печальной участи Каддафи?

Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи. 386454.jpeg

Пока только показуха

Одна за другой приходят невероятные новости в отношении Северной Кореи. Пхеньян согласился на инспекцию своего ядерного полигона американскими специалистами, сообщает Bloomberg. Reuters информирует, в свою очередь, что 27 апреля в Сеуле Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявили о своем намерении работать над "полной денуклеаризацией Корейского полуострова".

Подписанная декларация говорит о том, что обе Кореи "будут работать с Соединенными Штатами и Китаем, чтобы объявить официальное завершение корейской войны 50-х годов прошлого века и добиваться соглашения об установлении "постоянного" и "прочного" мира. Предусматривается поэтапное сокращение вооружений, прекращение враждебных действий, трансформация границы в зону мира и "поиск многосторонних переговоров с другими странами, включая Соединенные Штаты".

"Ким проявил добрую волю, а Муна довольно сильно приперли обстоятельства, — сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. — Россия не участвует в процессе, но именно Москва лоббировала мораторий на ракетные пуски, в рамках программы двойной заморозки". Политолог полагает, что "пока стороны красиво играют на публику". "В этом визите очень много показухи, церемониальных действий: сейчас мы вместе посадим дерево, вместе польем это дерево водой из двух разных рек, вместе приготовим еду. Не говорит ли это о том, что на самом деле на саммите нет серьезных вопросов для обсуждения? Слов будет сказано много, вопрос — что из этого превратится в дела?" — резюмировал в интервью "Правде.Ру" Константин Асмолов.

Фото по теме

Есть огромный вопрос в позиции Китая

Однако представим себе, что еще через полгода мы станем свидетелями отказа Пхеньяна не только от своего ядерного оружия, но и ракет дальнего радиуса действия, пишет в The American Conservative Гарри Казианис. "Более 52 единиц ядерного оружия полностью задокументированы и находятся на разных этапах снятия с эксплуатации. Пхеньян также отказался от семи МБР и 1200 дополнительных ракет меньшего радиуса действия", — продолжает свой сценарий аналитик.

За это Ким запросил "крутую цену" — "100 миллиардов долларов в виде экономической помощи, распределенной на десять лет, оплаченной Америкой, Южной Кореей и Японией". Причем это произошло после того, как в этой помощи ему отказал Пекин, фантазирует автор. Но почему бы и нет, если по такому кардинальному пути прошла Россия, только что от ядерного оружия не отказалась.

Но тогда надо предположить, что Ким сменил свое окружение на более молодое, прозападное и начал "перестройку". Всему есть своя цена — так думают на Западе, а 100 миллардов долларов — эта сумма в два раза превосходит бюджет страны (40 миллиардов долларов за 2009 год). Для Запада же это совсем небольшие деньги. Примерно столько получила Польша за тот же период в 80-х годах для своей "перестройки".

Все отлично в этом сценарии, но захочет ли Си Цзиньпин терять такой сдерживающий США фактор, как "непредсказуемый Пхеньян", который якобы слушает только советы Пекина? В дипломатических кругах Вашингтона есть мнение, что это одна из причин, сдерживающая Трампа в торговых войнах с Си, указывает Казианис. Добавим, что Китай воевал за независимость северян, приносил жертвы. И это не допускает передачи этой страны на откуп Западу. Тем более, что в финансовых вопросах поддержки Пхеньяна Китай тоже не ограничен (но ограничен в снятии санкций). Есть одна лакмусовая бумажка для определения намерений Кима и позиции Пекина — допуск инспекций МАГАТЭ на любые ядерные объекты КНДР. Главное слово здесь — "любые".

Как будут развиваться события?

Чем больше будут общаться две Кореи, тем лучше. Это отодвигает опасность войны. Но если Запад продолжит демонизировать президента КНДР, продолжать проводить учения на границах КНДР, то прогресс быстро сойдет на нет. США в этой ситуации мы можем доверять еще меньше. Вспомним обещание администрации Буша не свергать Муаммара аль-Каддафи, если он разрешит демонтировать свою программу по уничтожению оружия массового уничтожения. Что же касается лично Трампа, то он меняет свое мнение трижды в день, как показали "твиты" об "умных ракетах".

Ким, вероятно, это просчитывает и будет требовать гарантий, например, одновременного снятия всех санкций. Тогда Юг начнет инвестировать в Север и тем самым начнется процесс интеграции. Это очень выгодно для южан, так как Северная Корея обладает потенциалом в триллион долларов неиспользованных минеральных ресурсов и огромной нетребовательной рабочей силой. А там придет и "перестройка" по опыту Китая, а не СССР, что решит вопросы интеграции с Южной Кореей.

России же выгодна любая разрядка напряженности у ее границ. Можно будет постепенно подключиться к инвестициям со своим проектом Транскорейской железной дороги. Ну а если нынешняя "разрядка" — это ловушка, организуемая Кимом с подачи Си для ослабления санкций, то России тоже неплохо: Запад переключится на борьбу с этим альянсом, а мы немного передохнем.

Читайте по теме:

Трамп обещает Ким Чен Ыну доступ к светлому будущему

Почему Россия не учится на ошибках Каддафи

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Чего ждет Трамп от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Темы КНДР Ким Чен Ын Южная Корея Дональд Трамп ядерное оружие северная корея ядерная программа Константин Асмолов
Обсудить
Актуальная аналитика
ЯМЭФ-2018
Что такое блокчейн и как он может изменить будущее человечества
Как отдохнуть
Как сделать ресторан популярным
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Читательский топ
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Сейчас читают
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Власть
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Протез из клинка вместо руки
Прошлое
Протез из клинка вместо руки Видео 
Новости Все >
Ученые предсказали скорое исчезновение знаменитых курортов
В Киеве предложили забрать у России Крымский мост как "контрибуцию"
Пьяные британские офицеры устроили побоище в Латвии
Ликвидаторов последствий атаки на "башни-близнецы" ВТЦ поразила загадочная эпидемия рака
Школьник разработал и продал вредоносную программу за криптовалюту
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
Популярное Комментируемое Выбор читателей
События недели
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
События недели
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
События недели
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
Другие
Казахстан открыл свои порты для США

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.

Казахстан открыл свои порты для США
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Игорь Буккер Грозит ли России биологическая война? Игорь Буккер Любовь Степушова Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 27.04 самодостаточны Соломон Соловьев
Комментарии
Ликвидаторов последствий атаки на "башни-близнецы" ВТЦ поразила загадочная эпидемия рака
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Экс-командир ВСУ: "Если Россия дернется, Украине крышка"
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
В США провозгласили смерть морской авиации России
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Пьяные британские офицеры устроили побоище в Латвии
Американский аналитик: США легко победят Россию в войне
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
В Киеве предложили забрать у России Крымский мост как "контрибуцию"
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
"Нафтогаз" пообещал войну между Россией и Украиной после прекращения транзита
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался