Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи

Ким Чен Ын посетил южнокорейского коллегу, обещая отказ от своей ядерной программы. Что повлияло на ранее непримиримую позицию Кима? Некоторые аналитики считают, что ушли на пенсию его советники старой закалки. Другие — что подземная катастрофа нанесла большой ущерб северокорейской ядерной программе. Третьи — что Китай предал своего союзника. Неужели Ким пойдет на уступки Западу, зная о печальной участи Каддафи?

Пока только показуха

Одна за другой приходят невероятные новости в отношении Северной Кореи. Пхеньян согласился на инспекцию своего ядерного полигона американскими специалистами, сообщает Bloomberg. Reuters информирует, в свою очередь, что 27 апреля в Сеуле Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявили о своем намерении работать над "полной денуклеаризацией Корейского полуострова".

Подписанная декларация говорит о том, что обе Кореи "будут работать с Соединенными Штатами и Китаем, чтобы объявить официальное завершение корейской войны 50-х годов прошлого века и добиваться соглашения об установлении "постоянного" и "прочного" мира. Предусматривается поэтапное сокращение вооружений, прекращение враждебных действий, трансформация границы в зону мира и "поиск многосторонних переговоров с другими странами, включая Соединенные Штаты".

"Ким проявил добрую волю, а Муна довольно сильно приперли обстоятельства, — сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. — Россия не участвует в процессе, но именно Москва лоббировала мораторий на ракетные пуски, в рамках программы двойной заморозки". Политолог полагает, что "пока стороны красиво играют на публику". "В этом визите очень много показухи, церемониальных действий: сейчас мы вместе посадим дерево, вместе польем это дерево водой из двух разных рек, вместе приготовим еду. Не говорит ли это о том, что на самом деле на саммите нет серьезных вопросов для обсуждения? Слов будет сказано много, вопрос — что из этого превратится в дела?" — резюмировал в интервью "Правде.Ру" Константин Асмолов.

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Есть огромный вопрос в позиции Китая

Однако представим себе, что еще через полгода мы станем свидетелями отказа Пхеньяна не только от своего ядерного оружия, но и ракет дальнего радиуса действия, пишет в The American Conservative Гарри Казианис. "Более 52 единиц ядерного оружия полностью задокументированы и находятся на разных этапах снятия с эксплуатации. Пхеньян также отказался от семи МБР и 1200 дополнительных ракет меньшего радиуса действия", — продолжает свой сценарий аналитик.

За это Ким запросил "крутую цену" — "100 миллиардов долларов в виде экономической помощи, распределенной на десять лет, оплаченной Америкой, Южной Кореей и Японией". Причем это произошло после того, как в этой помощи ему отказал Пекин, фантазирует автор. Но почему бы и нет, если по такому кардинальному пути прошла Россия, только что от ядерного оружия не отказалась.

Но тогда надо предположить, что Ким сменил свое окружение на более молодое, прозападное и начал "перестройку". Всему есть своя цена — так думают на Западе, а 100 миллардов долларов — эта сумма в два раза превосходит бюджет страны (40 миллиардов долларов за 2009 год). Для Запада же это совсем небольшие деньги. Примерно столько получила Польша за тот же период в 80-х годах для своей "перестройки".

Все отлично в этом сценарии, но захочет ли Си Цзиньпин терять такой сдерживающий США фактор, как "непредсказуемый Пхеньян", который якобы слушает только советы Пекина? В дипломатических кругах Вашингтона есть мнение, что это одна из причин, сдерживающая Трампа в торговых войнах с Си, указывает Казианис. Добавим, что Китай воевал за независимость северян, приносил жертвы. И это не допускает передачи этой страны на откуп Западу. Тем более, что в финансовых вопросах поддержки Пхеньяна Китай тоже не ограничен (но ограничен в снятии санкций). Есть одна лакмусовая бумажка для определения намерений Кима и позиции Пекина — допуск инспекций МАГАТЭ на любые ядерные объекты КНДР. Главное слово здесь — "любые".

Как будут развиваться события?

Чем больше будут общаться две Кореи, тем лучше. Это отодвигает опасность войны. Но если Запад продолжит демонизировать президента КНДР, продолжать проводить учения на границах КНДР, то прогресс быстро сойдет на нет. США в этой ситуации мы можем доверять еще меньше. Вспомним обещание администрации Буша не свергать Муаммара аль-Каддафи, если он разрешит демонтировать свою программу по уничтожению оружия массового уничтожения. Что же касается лично Трампа, то он меняет свое мнение трижды в день, как показали "твиты" об "умных ракетах".

Ким, вероятно, это просчитывает и будет требовать гарантий, например, одновременного снятия всех санкций. Тогда Юг начнет инвестировать в Север и тем самым начнется процесс интеграции. Это очень выгодно для южан, так как Северная Корея обладает потенциалом в триллион долларов неиспользованных минеральных ресурсов и огромной нетребовательной рабочей силой. А там придет и "перестройка" по опыту Китая, а не СССР, что решит вопросы интеграции с Южной Кореей.

России же выгодна любая разрядка напряженности у ее границ. Можно будет постепенно подключиться к инвестициям со своим проектом Транскорейской железной дороги. Ну а если нынешняя "разрядка" — это ловушка, организуемая Кимом с подачи Си для ослабления санкций, то России тоже неплохо: Запад переключится на борьбу с этим альянсом, а мы немного передохнем.

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