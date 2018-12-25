Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии

Тайвань после некоторого потепления отношений отказался от китайских инвестиций и дальнейшего сближения. КНР не настаивает, хотя всегда обижается в таких случаях.

Отказался ли Китай от намерений вернуть Тайвань? Стал ли Китай лидером в своем регионе — Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

— Китай в последнее время перестал заявлять решительные претензии на Тайвань. А там много раз менялась власть, но все заявляют, что они — независимая страна. Так? Возможно ли в перспективе объединение-присоединение?

— От претензий на Тайвань, я думаю, КНР никогда не откажется. На Тайване этого не хотят, но прошлое правительство говорило: "Давайте сближаться, вести переговоры через пролив". А нынешнее правительство говорит, что нет, нет и нет, "этого нам тоже не надо".

Тайваньцы остановили активный приток каэнэровских капиталов еще года два назад и считают, что правильно сделали, потому что теперь хеджированы от китайских рисков.

На Тайване было несколько очень крупных демонстраций, причем самых разных, в том числе студенческих, против того, что КНР скупает тайваньские активы, скупает земли на Тайване. А Тайвань — достаточно маленькая территория, там живет чуть больше 20 миллионов человек.

Поэтому эти манифестации серьезно потрясли общественное мнение. Об этом очень широко писали на Тайване. И я думаю, что все эти выступления специально были стимулированы для того, чтобы настроить общественное мнение против любых серьезных контактов с КНР.

— Получилось?

— Да, это получилось, конечно.

— А в Пекине головы полетели за эту неудачу?

Нет, судя по всему, Пекин и не рассчитывал, что будет быстрая победа. Пекин понимает, что расширение Китая вызывает недовольство очень многих. Иногда, если мы смотрим только политические заявления, нас может удивить, что китайцы очень поверхностно относятся к тому, что о них думают, будто бы им кажется, что все их любят, куда бы они ни приходили.

Если их не любят или говорят: "Нам надо как-то подумать, у нас есть национальные интересы экономика"; китайцы говорят: "Мы — обиженная нация, нас в XIX и XX веках очень сильно унижали, мы — жертвы, дайте нам хоть теперь нормально работать". Это — буквальные заявления. Я много раз сам смотрел и слышал это на многих конференциях.

И эта позиция жертвы, обиженной страны очень хорошо срабатывает на международной арене, особенно в Европе. Потому что в Европе дискриминация — это очень болезненный вопрос.

Плюс в Китае еще любимый тезис: "Вы нас не понимаете. Мы к вам со всей душой, приносим деньги, а вы не хотите нас пускать". "Давайте вместе развиваться", — говорит Китай. Но ведь в бизнес-сделке, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, поэтому надо считать доходы и расходы.

— Можно сказать, что в своем регионе — в Юго-Восточной Азии — Китай уже победил?

— Не совсем.

— Но ему осталось только обеспечить свободный выход для подводных лодок в Тихий океан. И все — его не остановить.

— Китай арендует многие порты по Тихому и Индийскому океану. Но против этого возмущается Индия и не дает арендовать свои порты.

— Но есть же Пакистан и Бангладеш…

— Вот они для этого как раз и есть. Но есть еще и Япония, которая резко против этого выступает. Есть Филиппины с абсолютно своеобразным отношением к США. Президент Родриго Дутерте может матом послать президента США, но при этом они дружат с США, безусловно.

— А с Пекином они дружат в финансовом плане, но особо не сдают никаких своих активов. Хотя спорные острова Китай все-таки присоединил. Дутерте смирился?

— Дутерте как бы смирился с неизбежностью этого. Но филиппинцы подали на Китай иск в Гаагский трибунал и выиграли. Китай же сказал, что-де поскольку мы вообще туда даже не пришли, без нас разбиралось дело, мы это не признаем. Но это был важный прецедент, чтобы показать Китаю, что общественное мнение настроено против китайской позиции.

Филиппины в позапрошлом году опять приняли новые американские ракетные установки. Поэтому, я думаю, что Китай окружен большим количеством конфликтов.

У Китая есть очевидные союзники в Юго-Восточной Азии. Но самым большим инвестором стран АСЕАН являются совокупно страны ЕС, на втором месте — США, а Китай — только четвертый.

Есть страны, которые очень боятся принимать китайские инвестиции. Индонезия — классический пример. Вьетнам, в который китайцы полезли очень активно, особенно Северный Вьетнам, куда переносят свои сталелитейные заводы, тоже противодействует. Поэтому нельзя сказать, что Китай прямо уж лидирует в Юго-Восточной Азии как политическая и экономическая сила.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: ru.wikipedia.org

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