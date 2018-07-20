Китайский слон затопчет Россию?

Китай продолжает развиваться немыслимыми темпами. Несколько лет назад его экономика была несколько развернута с внешнего рынка на внутренний. Теперь же китайцы снова начали экономическую экспансию на мировой рынок, но уже не только товарами, а в первую очередь строительством и приобретением крупных компаний, то есть глобально.

Есть план сделать Китай самой процветающей страной и мировым лидером во всем. Связано ли с этим увеличение срока полномочий для руководителя государства и как это отразится на России? Об этом "Правде.Ру" рассказал руководитель Школы востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, востоковед и китаевед Алексей Маслов.

— В Китае происходит много интересного, но мы не всегда в курсе или слышим краем уха и неправильно понимаем эти события. Там, например, отменили ограничения срока полномочий председателя Китайской народной республики, что позволит действующему председателю Си Цзиньпину снова выставить свою кандидатуру на высший пост в 23-м году. Алексей Александрович, в связи с чем такие изменения, что это значит и к чему они приведут?

— Большинство людей воспринимают это как некий шаг назад от демократии, которая складывалась в Китае. Отмена двух сроков означает большие изменения, которые происходят внутри китайской политической машины. Действительно, в Конституцию внесены грандиозные изменения. В их Конституции теперь сказано, что фундаментом, ядром социализма в Китае является именно Компартия.

Конечно и раньше так было, Компартия определяла все. Но теперь это занесено в Конституцию, и социализм с китайской спецификой — это, собственно говоря, и есть управление государством через Компартию Китая. Отсюда же вытекает, что партия может управлять вечно. И, как следствие, отменяется ограничение по двум срокам. Это тектонический сдвиг для Китая.

Мао Цзэдун находился у власти с 1949-го по 1976 год — до момента его смерти. Поэтому когда Дэн Сяопин пришел к власти, одна из его задач была все-таки сделать так, чтобы элиты менялись. И до последнего времени было по два срока. И вот Китай фактически фиксирует лидера Си Цзиньпина.

Это связано с тем, что фундаментальные задачи, которые ставятся перед Китаем, судя по всему, не укладываются в два срока, в те десять лет, которые Си Цзиньпину уже были гарантированы, но и ограничивали его власть. И ему кажется, что если он не доведет дело до конца, то дальше начнется обрушение, размывание Китая.

А сейчас главная задача Китая, которая зафиксирована в уставе и планах Компартии, — сделать так, чтобы к 2049 году, то есть к столетию образования КНР, Китай стал бы не просто догоняющей, развитой и передовой страной мира и не просто где-то на втором месте находился, а стал именно самой первой страной мира.

Там должно быть построено общество всеобщего благоденствия. Его создание разбито на несколько этапов. Первый этап — 2021 год, столетие образования Компартии Китая. Потом промежуточный переход — 2035 год. Ну и наконец 2049 год — это всеобщее счастье.

Си Цзиньпин и команда, которая сейчас вокруг него, и должны осуществить этот переход. И помимо этих двух сроков, недавно там было сокращено 15 министерств и ведомств, а остальные полностью реконструированы. В Китае не просто идет борьба с коррупцией, а образован государственный новый орган — комиссия по проверке дисциплины.

Раньше такой орган занимался партийной дисциплиной, сейчас это распространяется на всю страну. Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках абсолютно все органы власти и стал абсолютным авторитарным лидером.

— Но не приведет ли это к обратному результату — не повторит ли Китай судьбу Советского Союза?

— Сейчас, конечно, этого не знает никто. Но, собственно говоря, отмена двух сроков — это и есть ответ на те вызовы, на которые Китай не мог дать никакого другого ответа. Китай объявляет новую политику, которую он сейчас обозначает как "Один пояс — один путь".

Это подразумевает выход экономики в широком смысле и распространение влияния за рубежи Китая. Покупка или переподчинение себе основных секторов мировой промышленности, прежде всего инфраструктуры, перевозки и все остальное. И Китай делает это очень активно, крайне активно. Он влезает в экономику Латинской Америки, Африки, Европы, в США попытался залезть.

В феврале остановили китайскую сделку по покупке Чикагской биржи. В прошлом году Китай пытался купить самого крупного производителя полупроводников в Германии, остановили. То есть где-то он влезает, где-то его останавливают, идет настоящая борьба за выживаемость.

Это происходит не потому, что Китай и лично Си Цзиньпин такие агрессивные, это попытка решить те проблемы, которые накопились внутри страны: проблема роста, разрыв между бедными и богатыми, истощение старых драйверов роста, усталость промышленности, как и усталость человека. Поэтому надо идти за рубеж.

Но оказалось, что Китай, наверное, питал иллюзии относительно самого себя. Он ждал, наверное, что весь мир с радостью скажет: давайте приходите к нам, покупайте наши сектора промышленности, наши железные дороги. И некоторые страны так говорили.

Говорили и говорят Центральная Европа и Латинская Америка. Китай на волне кризиса 2008-2009 годов, когда упали нефтяные цены, скупил нефтеперерабатывающие предприятия в Эквадоре и Колумбии, очень плотно влез в Казахстан. И китайцы думали, что так и дальше будет продолжаться потихонечку.

Но вдруг оказалось, что многие страны начинают говорить: стоп, инвестиции — хорошо, но должен соблюдаться некий суверенитет национальной экономики. И оказалось, что чем больше Китай идет вперед, тем больше противодействуют Китаю. Это нормальная история. А вот Китай как-то не привык к этому.

Он обижается очень искренне. Китай вроде бы всегда немножко в стороне от большой мировой политики и дистанцируется от всех. И в то же время он экономикой пытается победить всех, а не военной силой.

— А нам как реагировать на такие действия мощного соседа? Может быть, как-то аккуратно вписываться в эту китайскую деятельность?

— Нет, в китайскую не надо вписываться. Надо проявлять свою повестку дня и в ней определять место и Китаю, и США. Для нас в реальности очень важно переналаживать связи и с Китаем, и с западным миром. Потому что развитие Китая в любом случае затронет Россию.

А когда такой экономический монстр живет рядом с вами, он, как слон, может просто случайно вас задеть. Поэтому нам сейчас очень важно ребалансировать экономические связи в мире, тогда и мы по-другому сможем говорить с Китаем.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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