Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?

В геополитике существует поверье, что мир — это хороший предлог для войны. Это поверье появилось из военной философии Сунь-цзы, который полагал, что когда нация слаба, ей важно показаться сильной, но когда нация очень сильна и опасна — ей нужно показаться слабой и дипломатичной. Сунь-цзы также говорил, что в политике, как и в войне, важно уметь отвлекать.

Ким Чен Ын. Фото: REX/Shutterstock

Важно отметить, что между Западом и Востоком куда больше различий, и если все политические системы Запада нам кажутся максимально простыми и прозрачными, то на Востоке все куда сложнее. Восток — это настоящий театр. Крупнейшие правительства Востока, подобно Западу, имеют скрытые схемы, но они отличаются своей запутанностью и неочевидностью. Именно поэтому стоит помнить, что любое мирное соглашение между Северной и Южной Кореей — это не простой мирный договор. Это может оказаться частью куда более хитрого и коварного плана.

Именно поэтому важно отметить, что президент США Дональд Трамп неспроста был так одержим Северной Кореей с тех самых пор, как он занял президентское кресло в Белом доме. У Северной Кореи всегда был масштабный ядерный потенциал, а его часть была нацелена как раз в сторону Штатов. Более того, страна регулярно проводила испытания своего арсенала, что сегодня, в эпоху глобализации и "относительного мира", кажется абсолютно абсурдным и бестактным, несмотря на то что в каждой стране мира полным ходом идет военный прогресс.

В то же время Трамп одержим и Сирией и режимом Асада. Одна из отличительных черт Трампа, которую можно было проследить в его предвыборной кампании, — его агрессия. Но не такая слепая агрессия, которая присуща диктаторам. Критики долго говорили о том, что восхождение Трампа на пост президента принесет Америке огромное количество изменений, с том числе в ее агрессивной политике, в особенности в отношении Ирака и Среднего Востока. Но вместо этого кабинет Трампа заполнили неоконсерваторы и сторонники глобального банкинга. Трамп агрессивен, но как бизнесмен.

США оставались считанные месяцы до полной демобилизации войск из Сирии, однако "удачная химическая атака" в пригороде Дамаска, в которой обвинили Асада, дала Трампу великолепную и вполне резонную причину не только оставить войска в регионе, но и провести ракетную бомбардировку по позициям "противника".

Изначально причину пребывания войск США в Сирии обозначил бывший президент Барак Обама, который утверждал, что такая мера — необходимость, по причине растущей угрозы от ИГИЛ (запрещенной на территории РФ организации). Теперь же нового врага США видят в самом правительстве Сирии.

Фото по теме 11 Фото "Мирная" зона между Северной и Южной Кореями - самая военная в мире

Смотря новости о внезапной смене риторики Северной Кореи, нельзя не задаться вопросом об истинных причинах такого шага со стороны Ким Чен Ына. А после столь же внезапных заявлениях Трампа об "успехе в общении с Северной Кореей" и вовсе остается только догадываться, когда мы станем очевидцами очередного троянского коня.

Многие уверены, что внезапные мирные соглашения, заключаемые Северной Кореей, — это явный фарс.

Также, если верить идеям Сунь-цзы, вполне естественным и логичным окажется тот факт, что череда мирных соглашений от Северной Кореи последовала лишь спустя несколько месяцев после того, как страна провела испытания новых ракетных комплексов, чья дальность поражения позволит достать до восточного побережья США. Итак, Северная Корея опасна, она только хочет показаться дипломатичной.

В своем недавнем интервью советник по национальной безопасности в Белом доме Джон Болтон также выразил сомнения по поводу того, что Северная Корея просто так готова забыть о своих военных разработках. Болтон, как и прочие глобалисты, слишком хорошо знает о том, что у Северной Кореи нет никаких причин для того, чтобы провести добровольное разоружение, и уверен, что это выглядит слишком подозрительно.

Вернемся к Сирии. Во время первых переговоров, еще во времена администрации Обамы, США требовали отставки Асада для того, чтобы "дипломатия могла продолжаться". Это означает, что западные власти буквально придумали ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация) в качестве повода для насильного свержения власти в стране. США устроили масштабный геноцид сирийского народа, сами развязали гражданскую войну под предлогом борьбы с терроризмом, а после этого обвинили режим Асада в нестабильности и доведении страны до революционного состояния. Лишь после этого власти снова потребовали его отставки, однако уже прикрываясь добрыми намерениями, но в то же время уже намного более настойчиво. Теперь вы понимаете, как это работает?

Очевидно, глобалисты знали, что Асад никогда не уйдет в отставку добровольно. И действительно, зачем ему это, когда он знал о конечной цели самого создания ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация) как повода с самого начала? Таким образом, Сирия стала лишь очередным испытательным полигоном. Местом, где можно локализовать глобальную войну под любым удобным предлогом. Это просто пороховая бочка, которую могут взорвать сами глобалисты в любой удобный момент.

Иран — это еще один прекрасный пример того, как работает "мошенническое мирное соглашение", раскрывающий всю натуру подобных договоров о ненападении. Изначальное соглашение было выпущено в 2015 году под названием Совместный всеобъемлющий план действий (сокр. СВПД; англ. Joint Comprehensive Plan of Action, сокр. JCPOA). По данному соглашению, Иран должен был ликвидировать собственные запасы урана, а также часть заводов по его обогащению. Иран, согласно первым докладам, принял условия и даже разрешил провести несколько независимых инспекций. Однако, как мы уже поняли, глобалистские мирные соглашения не имеют никакой силы — их могут изменять и трактовать как угодно. Они нужны лишь для того, чтобы дать самый простой повод для нападения.

США попросили провести инспекцию не только на заводах, но и на нескольких полигонах, которые изначально не были на повестке. Иран, конечно же, был категорически против любых иностранных инспекций на своих военных базах, это естественно. Однако официальные органы США трактовали это как "отказ Ирана следовать духу соглашения". Мы видим, что возможная "ядерная угроза" — это лишь очередной предлог для того, чтобы не дать Ирану и дальше поддерживать режим Асада в Сирии.

Более того, США пытаются изменить условия СВПД, отказываясь от громкого, но справедливого термина "торговля интересами".

В конце концов, теперь уже и Израиль присоединился к общим настроениям и заявил, что Иран нарушил условия договора, проводя секретные ядерные разработки. Однако, как и в других случаях, как, например, это было с Ираком и применением химического оружия в Сирии, у властей нет неоспоримых улик для того, чтобы хоть как-то подтвердить свои слова. Впрочем это, кажется, уже и неважно, поскольку Израиль также присоединился к авиаударам по позициям "боевиков Ирана" в Сирии (несмотря на то, что Сирия и Иран заключили пакт о защите), так что, вполне вероятно, что в следующем году глобалисты переключатся и на Иран.

Государствам нет дела до мира, им есть дело лишь до того, когда и где развернуть свои "небольшие военные конфликты". То есть ситуация может повториться и с Северной Кореей, однако стоит еще посмотреть, в каком ключе будут развиваться события на Востоке…

Администрация Трампа проведет мирные переговоры и снова заключит ряд соглашений о разоружении. Северная Корея предложила альтернативу — заморозка испытаний. Однако, скорее всего, это произошло лишь потому, что пришел в негодность их основной испытательный полигон. А приостановка ядерных испытаний — это далеко не то же самое, что и разоружение.

Северная Корея, скорее всего, отклонит это предложение, а администрация Трампа будет настаивать на своем, в результате чего Северная Корея откажется от дальнейших переговоров. В итоге, вся ситуация будет трактоваться как несерьезность Северной Кореи, ее отказ настроиться на "мир во всем мире", и будет вынесен вердикт о применении против нее военной силы. Власти будут утверждать, что давали Северной Корее шансы, но теперь применения силы не избежать.

Северная Корея продолжит ядерные испытания, откроются новые ядерные заводы, а Трамп предложит положить этому конец.

Люди, которые все еще продолжают верить всей лжи глобалистов и убеждены, что они забудут об одной из самых притягательных возможностей развязать очередной конфликт, открыть ящик Пандоры Северной Кореи, до сих пор не поняли того, что Сирия и Иран — лишь те же самые полигоны для демонстрации грубой силы. Эти регионы — золотой рудник для тех, кто хочет повоевать без последствий, где можно скрыть все свои грязные делишки и продолжить развивать негативный экономический вектор.

Скорее всего, Федеральный резерв США продолжит повышать процентные ставки, урезать свой баланс, а Дональд Трамп одновременно с этим будет устраивать новый геополитический кризис. Если такой тренд продолжится, то в скором времени мы увидим, во что выльется вся ситуация с Сирией, что будет ждать Иран и Северную Корею уже в июне. Вероятно, США намеренно будут подрывать отношения с Ираном, дальше бомбить Сирию, чтобы его спровоцировать. Эксперты же ожидают неизбежного коллапса во время переговоров с Северной Кореей.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook