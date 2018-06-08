США - КНДР: Путина признали закулисным игроком

Саммит США — КНДР 12 июня в Сингапуре рассматривается многими как триумф Трампа, которого Ким "на коленях" упрашивает о встрече, мечтая сдаться со всеми ядерными боеголовками и ракетами. Роль Пекина рассматривается как подталкивающая Кима к диалогу с главным жандармом планеты, а влияние на процесс России никак не артикулируется. А есть ли оно?

Закулисная игра России по сдерживанию США

Американская телекомпания CNBC на своем сайте в статье "Нельзя недооценивать способность России влиять на саммит Трамп — Ким" пишет, что сильные связи России с Северной Кореей делают ее (Россию) "жизненно важным игроком" в переговорах по ядерной программе "государства-изгоя". "Несмотря на относительно мелкий профиль как игрока на переговорах по Северной Корее нельзя забывать о закулисных способностях России сыграть ключевую роль в этом процессе", — сказала CNBC Элизабет Экономи (Elizabeth Economy), директор департамента азиатских исследований в Совете по международным отношениям.

У Путина есть и Пхеньян, и Сеул благодаря многолетним устойчивым отношениям с обоими соседями, он отлично выполняет роль "закулисного переговорщика", указывает автор статьи и напоминает, что на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Северную Корею, а Кремль пригласил Ким Чен Ына в Москву.

Россия как наследница СССР — создателя КНДР — "до сих пор оказывает большое экономическое влияние на страну, принимает рабочую силу из КНДР, а российские предприятия широко представлены в порте Раджин на севере страны".

Россия "остается единственной страной, кроме Китая, которая обеспечивает (Северную Корею. — Ред.) постоянными транспортными и телекоммуникационными связями". Российские компании продолжают экспортировать энергию, Москва хочет строить газопровод в КНДР по поставкам СПГ.

"Во многих отношениях интересы России в Северной Корее совпадают с интересами Китая. Оба хотят предотвратить господство США в Северной Азии", — резюмирует CNBC.

России выгодно, чтобы США не отыграли назад

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, "Россия играет роль посредника, и сама по себе ее позиция была бы слабовата, если бы она не действовала в связке с Китаем, с союзником Северной Кореи, которая полагается и на Москву и на Пекин, то есть им доверяет". По словам политолога, ядерное оружие Кима обеспечивает ему сильную переговорную позицию.

Но КНДР не откажется от ядерной бомбы. На что Ким может пойти — "это на отказ от того типа ракет, которые долетают до военных баз США на Гуаме и до самих Штатов, при условии, что Корее будут гарантированы экономические преференции, более глубокая интеграция в мировую экономику".

Главный тренд американской политики — это сдерживание Китая, заметил Константин Блохин в интервью "Правде.Ру", и северокорейская проблема является инструментом этого сдерживания. Это, как "открывашка" этого региона. В любой момент американцы могут прийти в этот регион якобы из-за северокорейской проблемы, в любой момент они могут дестабилизировать ситуацию, и в Китай ринутся беженцы.

"Под врага в лице КНДР США обосновывают свое военное присутствие в регионе и продают дорогостоящие системы ПРО Японии и Южной Корее. Они маскируют свои агрессивные шаги, которые направлены даже не против КНДР, а против России и Китая. Штаты реально заинтересованы отыграть назад с Пхеньяном, поэтому особых иллюзий по поводу этого саммита питать не стоит", — сделал вывод политолог в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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