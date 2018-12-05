Зачем Китаю собственный интернет?

Почему, как и зачем Китай создает свой внутренний интернет? Насколько это реально и оправдано? Нужна ли своя собственная сеть России? Каковы особенности китайской цензуры? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

— Алексей Александрович, в Китае стремительно развиваются цифровые технологии. Сейчас очень часто обвиняют Китай в хакерских атаках. А самое главное — там создается собственная сеть интернет. Насколько все это — правда, и зачем это нужно?

— В последнее время постоянно всплывает тема китайских хакеров, об их атаках все говорят, но доказать это не удается. Потому что Китай сейчас действует значительно грамотнее, чем многие другие страны. Китай всерьез занимается электронной безопасностью, и главным образом над этим работают военные. Для этого созданы специальные военные институты и кафедры.

Связано это с тем, что пока Китай включен в международную систему интернет, а по сути дела, это — американская система, поскольку все DNS-сервера располагаются в США. Информация со всего мира стекается туда. То есть — все, что попадает в интернет, становится доступным американцам, а у всех остальных идет утечка информации.

Поэтому шаг за шагом Китай за счет крупных лабораторий, которые передают свои наработки, в том числе армейским структурам, разработал систему, которая является внутренним интернетом.

Считается, что Китай сегодня технически уже может переключить весь интернет на свои DNS-сервера, то есть раздача адресов будет идти из Китая и в Китае.

Многие считают — это безумие, бред, интернет — на то и интернет, что он — международный. Но не надо забывать, что в Китае проживает почти полтора миллиарда человек, из них активных пользователей интернета как минимум 900 миллионов.

То есть это интернет для почти миллиарда человек — это очень немало. Еще совсем недавно на всем земном шаре было меньше. В условиях военных действий это — вообще крайне необходимо.

— В конце концов американские сервера и сломаться могут.

— Да, и это многих пугает, тем более что эти сервера были сначала государственные, а потом их передали фондам, которые не подчиняются государству. Но в условиях военных действий по американским законам государство может их жестко поставить под контроль. Они могут просто отключить мировой интернет или использовать его в своих целях, что, впрочем, и так давно делается.

Вот Китай и создал параллельную структуру, к пониманию необходимости которой Россия сейчас тоже подходит. А Китай над этим серьезно работает как минимум уже лет десять. В это дело вложены огромные деньги. Есть специальные поисковые армейские системы. Обмен электронными сообщениями уже проходит через китайские сервера, а не через международные.

И я обращу внимание, что в этом с ними сотрудничают крупнейшие мировые компании. Фирма Apple, например, уже расположила в Китае свои сервера обмена сообщениями в системе iCloud. Это удивительно, что такая гигантская структура, которая всегда ратует за свободу слова, вынуждена была в Китае пойти на попятную.

— Сильная ли на самом деле в Китае цензура? Она сильна прежде всего массовостью, а не запретами?

— Там очень хитро. Я думаю, что не массовостью и не запретами. Она берет тем, что китайцы создают параллельную реальность. И, как обычно, не спешат. Вот, например, есть крупнейшие Facebook, WhatsApp и другие развитые международные системы. Китай не закрывает их сразу, он сначала создает свою параллельную реальность.

Там сначала создают системы QQ - аналог "Твиттера", системы WeChat — аналог WhatsApp, а потом, когда они уже готовы, отключает международные системы. При этом китайские системы действительно ничем не хуже мировых, а во многом даже лучше, а самое главное — они удобнее для китайцев, потому что более функциональные.

— Они заточены на иероглифику?

— Конечно, они заточены на иероглифику, более того, система WeChat позволяет идентифицировать человека. Все это начиналось как мессенджеры, а сегодня туда подключены карточки ID (они в Китае вместо паспортов) и банковские счета, то есть подключена вся жизнь. Вы с этим телефоном как с идентификатором можете бродить по всему Китаю.

— Без денег?

— Без денег, и покупать билеты на поезда и самолеты, то есть это — и как удостоверение личности действует. Но самое главное, с одной стороны, все прекрасно понимают, китайское государство так контролирует людей. Вот, собственно, баллы.

— То есть если ты напишешь, что Си Цзиньпин — плохой, то тебя никто и не арестует? Просто ты не найдешь работу, не поступишь в институт…

— Не совсем. Конечно, вы попадаете сразу под контроль, но нет такого, чтобы сразу приходили и арестовывали вас за какой-нибудь пост. Ведь китайское государство — это умное государство. Оно не хочет раздражать население. Зачем? В России проживает 146 миллионов человек, а в Китае — 1 миллиард 400 миллионов. То есть в десять раз больше.

Если Китай однажды встанет на дыбы по какой-нибудь причине, как управлять миллиардной массой — никто не знает. Поэтому людей не надо раздражать. Конечно, в интернете установлен целый ряд способов предотвращения антикитайских высказываний. Но в Китае все смеются, хотя запрещено изображение Винни-Пуха, который похож на Си Цзиньпина.

Есть целый ряд иероглифов, которые запрещены. Потому что мы знаем, что иероглиф может писаться по-разному, а звучать одинаково. Можно написать Си — как Си Цзиньпин, а можно — как редкий. Редко встречаются хорошие люди, например. Там система настроена на отлавливание, вылавливание. Но бывает, что прорывается недовольство, происходят протестные акты.

Но сегодня китайское государство взяло на себя функцию, которую раньше исполняли сами простые люди, которые на кухнях или в других местах разговаривали, например, о том, что чиновники — коррупционеры.

Теперь выходит Си Цзиньпин и говорит: "Ребята, чиновники — коррупционеры, вы об этом говорите, а мы их арестовываем. У вас есть какие-то вопросы?" "Нет". "У вас есть претензии к местному партийному чиновнику? Пишите, мы будем разбираться…"

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Чебурнет близко: Россия и Китай создают суверенный и закрытый интернет

Сергей Лавров рассказал, что скрепляет союз России с Индией, Китаем и Ираком