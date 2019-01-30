США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*

Американские войска будут выведены из Афганистана в течение полутора лет в случае выполнения талибами трех условий. Об этом договорились в Дохе делегации США и движения Талибан*, сообщает New York Times.

Группировка Талибан*, как и России, в США отнесена к "террористическим". Еще год назад Вашингтон обвинял Москву в ведении переговоров с террористами, и вот, пожалуйста, сами оказались в таком положении. В переговорах, завершившихся в минувшую субботу, не участвовали представители легитимного правительства Ашрафа Гани, которое талибы считают марионеточным, а также представители Саудовской Арвии, Пакистана и ОАЭ, игравшие роль посредников на предыдущих этапах, указывает газета. То есть переговоры можно назвать "сепаратными".

США расценивают их как "серьезные", поскольку в них участвовал один из самых высокопоставленных чиновников движения Талибан*, мулла Абдул Гани Барадар, сказал газете в интервью специальный посланник США Залмай Халилзад. Согласно условиям договора, Талибан* гарантирует США, что не допустит использование террористами афганской территории.

"Талибы, к нашему удовлетворению, взяли на себя обязательство сделать то, что необходимо, чтобы предотвратить превращение Афганистана в платформу для международных террористических групп или отдельных лиц. Мы сказали, что нам нужно разобраться в этом, и детали должны быть проработаны ", — отметил Халилзад.

США требуют также от талибов согласие на прекращение огня и прямые переговоры с нынешним афганским правительством во главе с Гани. Но пока на эти условия талибы не согласились, как явствует из интервью.

Гани в обращении к народу в понедельник выразил свои сомнения по поводу "поспешного процесса" вывода войск США, поскольку он отодвинет на второй план афганское правительство, и даже заставит законное правительство "разделить власть с талибами". Ожидается, что Пакистан сыграет ключевую роль в убеждении террористов проявить гибкость для выполнения всех условий Вашингтона, указывает New York Times.

Как сказал "Правде.Ру эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров, "талибам надо привести к покорности многочисленные группировки, которые действуют по всему Афганистану, а это быстро не будет". "Перестанут их снабжать, возможно, выгонят, возможно, уничтожат в зависимости от наличия сил и средств. Это тоже предмет торга на переговорах", — отметил Дмитрий Верхотуров. По мнению эксперта, "американцы не стали бы вести переговоры, если бы там не было речи об официальном правительстве. Тогда бы вся политика рушилась в стране, поэтому там представители Гани тоже есть".

Верить или не верить гарантиям талибов, так вопрос не стоит, потому что выбора нет, подчеркнул Дмитрий Верхотуров. По его словам, "если Халилзад сообщил о том, что достигнута принципиальная договоренность, значит, они все сделали сами без Пакистана". "Я думаю, что пакистанцы как раз менее всего хотели, чтобы талибы договорились, их американцы довольно долго уламывали на этот счет", — отметил эксперт.

На вопрос, можно ли надеяться, что в Афганистане когда-нибудь будет мир, Дмитрий Верхотуров ответил анекдотом: Хамид Карзай спросил Бога: "Будет ли мир в Афганистане?" Бог заплакал и сказал: "Не при моей жизни".

Напоминаем, что США обвинили Аль-Каиду*, базировавшуюся в Афганистане, в терактах 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, и на пике развертывания войск в этой стране там было более 100 тысяч военнослужащих. В 2014 году Вашингтон вывел большую часть своих сил, но по-прежнему удерживает там около 14 000 военнослужащих в рамках миссии НАТО по оказанию помощи афганским силам безопасности. Талибы одним из пунктов мирного соглашения с США требуют вывести их из списков террористов.

Власти России тоже ведут с движением Талибан* переговоры через Узбекистан и напрямую. Как сказала для "Правды.Ру" экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации, общественный деятель, внучка премьер-министра Афганистана в 1963–1965 гг. Мухаммеда Юсуфа, Дарья Митина, "агрессивный и жаждущий крови Талибан* усадили за стол переговоров". "Кабул считает, что Россия заодно с США — хочет свергнуть действующую сегодня власть в стране и посадить управлять страной представителей Талибана*. И Кабул можно понять — там не представляют, зачем иначе российскому дипломатическому ведомству вообще вести диалог с террористами", — сказала Дарья Митина.

* Талибан, Аль-Каида — террористические организации, запрещенные в России

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