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Автор Айдын Мехтиев

Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман шокировал мир своим прогнозом: "Скорее всего, у нас будет война с Ираном через 10-15 лет". Готовясь к этой войне, Эр-Рияд стремится усилить свои позиции в Центральной Азии и Азербайджане с целью создать вокруг Ирана кольцо из стран-союзников.

Этот план экспансии саудовцев на постсоветском пространстве имеет шансы на успех, учитывая ту щедрость, с которой эта аравийская монархия тратит свои нефтедоллары. Аналитики понимают, что вскоре 82-летний тяжелобольной король Салман бин Абдель Азиз аль-Сауд полностью передаст бразды правления страной наследному принцу 32-летнему Мухаммеду бин Салману.

Молодой и энергичный кронпринц уже объявил о масштабных планах. В частности, он намерен построить на берегу Красного моря город за 500 миллиардов долларов и в ближайшие десять лет инвестировать 64 миллиарда долларов в индустрию развлечений. Лидеры Центральной Азии и Азербайджана уверены, что будущий король Мухаммед с такой же легкостью может выделить этим странам масштабные кредиты или инвестировать в их экономику огромные средства для модернизации отраслей, пришедших в упадок.

Эр-Рияд присматривается к странам Центральной Азии

Самым слабым звеном в Центральной Азии является Киргизия, у которой нет запасов нефти и газа и в бюджете страны постоянно растет дефицит. И здесь интересы Бишкека и Эр-Рияда совпадают. Киргизия рассчитывает на щедрые саудовские инвестиции и кредиты, а Эр-Рияд стремится превратить Киргизию в своего стратегического партнера в регионе и решить с помощью этой страны свои геополитические задачи, главная из которых — изолировать Иран.

Саудовцы постепенно укрепляют также связи с Узбекистаном. В ходе недавней встречи министра юстиции Узбекистана Музрафы Икрамова с послом Саудовской Аравии в республике Хишамом бин Мишъал бин Сувайлим аль-Сувайлимом стороны договорились о подписании меморандума о взаимопонимании. Кроме того, в ближайшее время стороны подпишут новые соглашения в области торговли, экономики, науки и техники, стимулирования и взаимной защиты инвестиций.

Президент Казахстана также высоко ценит дружбу с самой богатой монархией Персидского залива. В октябре 2016 года Нурсултан Назарбаев совершил официальный визит в Саудовскую Аравию, где договорился с королем Салманом бин Абдель Азиз аль-Саудом о тесном сотрудничестве двух стран в сфере добычи и экспорта нефти. Саудовский монарх обещал крупные инвестиции в отрасли по добыче и переработке нефти и газа.

Эр-Рияд мечтает создать военный союз с Азербайджаном. Пока тщетно

Однако самым главным стратегическим союзником Саудовской Аравии может стать Азербайджан, который имеет большую общую границу с Ираном. К тому же почти 40 процентов населения Ирана — около 30 миллионов человек — это этнические азербайджанцы.

Сегодня в Баку много туристов из Саудовской Аравии, которые делают щедрые покупки, приятно удивляя местных торговцев.

Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Азербайджана в 1991 году. Именно Эр-Рияд помог Баку в строительстве и восстановлении более 220 мечетей в Азербайджане. В столице Азербайджана был создан "Саудовский культурный центр". Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в Эр-Рияд дважды: в 2015-м и 2017-м годах.

В свою очередь, бывший глава Службы общей разведки Саудовской Аравии приезжал недавно в Азербайджан для участия в "Глобальном бакинском форуме". В январе 2017 года на полях Давосского форума Ильхам Алиев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Стороны обсуждали возможность сотрудничества в нефтегазовой сфере.

По данным СМИ, Эр-Рияд (пока тщетно) уговаривает Баку стать его военным союзником в противостоянии с Ираном. В феврале 2018 года Баку посетила делегация саудовского военного ведомства во главе с генерал-майором Али бен Ибрагимом аль-Фаввазом. Однако президент Ильхам Алиев предупредил саудовцев, что Азербайджан является членом "Движения неприсоединения", а это означает отказ от участия в военных альянсах.

Баку сегодня умудряется поддерживать одинаково теплые отношения и с Тегераном, и с его заклятым врагом — Израилем. Дружба с Саудовской Аравией также сулит большие экономические выгоды Азербайджану. Так что официальный Баку будет наверняка углублять экономическое и энергетическое сотрудничество с Эр-Риядом, но при этом не допустит шагов, которые могут привести к осложнению ныне стабильных отношений Азербайджана с Ираном.

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Темы Киргизия отношения Казахстан Узбекистан Азербайджан дипотношения Саудовская Аравия дипломатические отношения
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