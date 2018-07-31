Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул

Бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа поделился с общественностью своим небезосновательным предположением, что нынешний президент страны Ленин Морено уже достиг договоренности с США и Великобританией о выдаче им главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

27 июля президент Эквадора заявил, что Ассанж в итоге должен покинуть здание дипмиссии. Правда не уточнил дату. Это оставляет австралийскому повелителю сетевых утечек легкую надежду на попытку повлиять на финал истории своего добровольного заточения в здании посольства Эквадора в Лондоне.

Не могу утверждать, что я поддерживаю методы добычи информации Джулианом Ассанжем. Выходит, что так умело охраняют свои секреты, что добраться до них проще, чем найти флакон с отравляющем веществом в Солсбери. Причем с этикеткой "Новичок" и личной подписью Путина.

За годы своей деятельности портал Ассанжа опубликовал множество секретных материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти разных стран, военных преступлениях и тайнах дипломатии.

Эквадор предоставил убежище Ассанжу в своем посольстве в Великобритании, когда в ходе натиска американских властей, недовольных всплывшим подробным перечнем их темных дел, стало очевидно, что гарантий беспристрастного судебного разбирательства в отношении журналиста-хакера ожидать не стоит.

Выход Ассанжа из дверей посольства гарантирует его депортацию в США с пакетом "все включено", в который входят обвинения и в госизмене, и в шпионаже. Итогом этой истории может стать смертный приговор.

Вряд ли Джулиана Ассанжа радует не только перспектива прожить остаток дней в посольстве Эквадора, но и перспектива быть вывезенным в США, а то и в Гуантанамо. Ну, чтобы можно было максимально ускорить следственные действия практически узаконенными пытками в этом мрачном уголке, где уже много лет сияет торжество демократии и соблюдения прав человека.

Судя по тому, что президент Эквадора анонсировал выдворение Ассанжа, уже существует договоренность с американскими властями. Торг, вероятно, состоялся. Разумеется, форму и размеры гешефта никто из участников сделки раскрывать не собирается. Вполне возможно, об этом узнают коллеги опального австралийского гражданина и WikiLeaks предаст сведения гласности.

Полагаю, что востребованность информационной площадки WikiLeaks для обнародования хроник оскандалившихся государственных структур, преимущественно коллективного Запада, вызвано в большей степени утратой доверия существующим медиа.

Если еще лет двадцать назад существовала реальная основа для развития непредвзятой журналистики, то в настоящий период истории эту парадигму даже странно обсуждать. Дана команда без суда и следствия кого-то крепко прищучить, тут же налетают пираньи и сжирают в несколько секунд объявленного "плохим парнем" политика или представителя шоу-бизнеса. Домогательства, горничные в отелях, недопуск Бабы Яги на конкурс красоты — не важно. Важен результат.

Можно предположить, что тот же Дональд Трамп, желая поскорее закрыть тему с русскими хакерами, которые, как вселенский блендер, вмешиваются во все дела Соединенных Штатов, предпочел определить крайнего. Вероятно, таковым могут сделать Джулиана Ассанжа. Тем более, его послужной список вполне соответствует соискателю вакансии на престижную должность врага американского народа.

Удивительно, что до сих пор, в отличие от похищенных американскими спецслужбами граждан России, Ассанжу удавалось избегать радости тактильного общения с крепкими "хорошими парнями" из компетентных структур США.

Вот и возникает коллизия. С одной стороны, журналист, сделавший достоянием общественности неприглядную информацию о деятельности правительств различных государств, с другой — хакер и враг.

При этом правозащитные и журналистские организации присваивают Джулиану Ассанжу премии за приверженность свободе слова и распространению информации, а спецслужбы нескольких стран, которые сами допустили возможность утечки, травят его, как жирного кабанчика на охоте.

Ключевое слово — хакер. Причем и не русский. В этом и кроется, на мой взгляд, удачный вариант решения проблемы для президента США. Шанс покончить с охотой на ведьм в своей стране и не поссориться окончательно с Россией, торжественно наказав назначенного врага народа из страны, перенаселенной кенгуру.

Вот только тема не закроется, пока Дональд Трамп будет в должности президента. Русские хакеры, как и "Новичок", как домогательства и допинг в спорте - инструменты, а не какая там благородная цель. Как и соблюдение прав человека и свободы слова вовсе не сакральный тотем для американской политической элиты. Все, как обычно, до предела банально. Всё те же геополитические интересы, и ничего личного.

Вот и Ленин Морено разразился июльскими тезисами о выдаче Джулиана Ассанжа, почуяв возможность для своей страны получить порцию американских благ. Но вот что-то подсказывает, что в ответ ему даже не стряхнут перхоть с пиджака. Возможно, похлопают по плечу. А вот в историю он вполне может войти как человек, открывший дорогу Джулиану Ассанжу к американскому электрическому стулу.

Вполне может статься, что с Ассанжем заключат "хорошую сделку". Осудят, гуманный Трамп его помилует. Тему закроют, ведь австралийский изгой — все-таки очень известная фигура. Правда и вариант, что Джулиану Ассанжу предложат невзначай присесть на лавку в парке Солсбери, тоже исключать нельзя.

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