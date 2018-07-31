Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Бывший СССР Остальной мир Европа Соотечественники Азия Северная Америка
Автор Василий Амирджанов

Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул

Мир

Бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа поделился с общественностью своим небезосновательным предположением, что нынешний президент страны Ленин Морено уже достиг договоренности с США и Великобританией о выдаче им главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

27 июля президент Эквадора заявил, что Ассанж в итоге должен покинуть здание дипмиссии. Правда не уточнил дату. Это оставляет австралийскому повелителю сетевых утечек легкую надежду на попытку повлиять на финал истории своего добровольного заточения в здании посольства Эквадора в Лондоне.

Не могу утверждать, что я поддерживаю методы добычи информации Джулианом Ассанжем. Выходит, что так умело охраняют свои секреты, что добраться до них проще, чем найти флакон с отравляющем веществом в Солсбери. Причем с этикеткой "Новичок" и личной подписью Путина.

За годы своей деятельности портал Ассанжа опубликовал множество секретных материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти разных стран, военных преступлениях и тайнах дипломатии.

Эквадор предоставил убежище Ассанжу в своем посольстве в Великобритании, когда в ходе натиска американских властей, недовольных всплывшим подробным перечнем их темных дел, стало очевидно, что гарантий беспристрастного судебного разбирательства в отношении журналиста-хакера ожидать не стоит.

Выход Ассанжа из дверей посольства гарантирует его депортацию в США с пакетом "все включено", в который входят обвинения и в госизмене, и в шпионаже. Итогом этой истории может стать смертный приговор.

Вряд ли Джулиана Ассанжа радует не только перспектива прожить остаток дней в посольстве Эквадора, но и перспектива быть вывезенным в США, а то и в Гуантанамо. Ну, чтобы можно было максимально ускорить следственные действия практически узаконенными пытками в этом мрачном уголке, где уже много лет сияет торжество демократии и соблюдения прав человека.

Судя по тому, что президент Эквадора анонсировал выдворение Ассанжа, уже существует договоренность с американскими властями. Торг, вероятно, состоялся. Разумеется, форму и размеры гешефта никто из участников сделки раскрывать не собирается. Вполне возможно, об этом узнают коллеги опального австралийского гражданина и WikiLeaks предаст сведения гласности.

Полагаю, что востребованность информационной площадки WikiLeaks для обнародования хроник оскандалившихся государственных структур, преимущественно коллективного Запада, вызвано в большей степени утратой доверия существующим медиа.

Если еще лет двадцать назад существовала реальная основа для развития непредвзятой журналистики, то в настоящий период истории эту парадигму даже странно обсуждать. Дана команда без суда и следствия кого-то крепко прищучить, тут же налетают пираньи и сжирают в несколько секунд объявленного "плохим парнем" политика или представителя шоу-бизнеса. Домогательства, горничные в отелях, недопуск Бабы Яги на конкурс красоты — не важно. Важен результат.

Можно предположить, что тот же Дональд Трамп, желая поскорее закрыть тему с русскими хакерами, которые, как вселенский блендер, вмешиваются во все дела Соединенных Штатов, предпочел определить крайнего. Вероятно, таковым могут сделать Джулиана Ассанжа. Тем более, его послужной список вполне соответствует соискателю вакансии на престижную должность врага американского народа.

Удивительно, что до сих пор, в отличие от похищенных американскими спецслужбами граждан России, Ассанжу удавалось избегать радости тактильного общения с крепкими "хорошими парнями" из компетентных структур США.

Вот и возникает коллизия. С одной стороны, журналист, сделавший достоянием общественности неприглядную информацию о деятельности правительств различных государств, с другой — хакер и враг.

При этом правозащитные и журналистские организации присваивают Джулиану Ассанжу премии за приверженность свободе слова и распространению информации, а спецслужбы нескольких стран, которые сами допустили возможность утечки, травят его, как жирного кабанчика на охоте.

Ключевое слово — хакер. Причем и не русский. В этом и кроется, на мой взгляд, удачный вариант решения проблемы для президента США. Шанс покончить с охотой на ведьм в своей стране и не поссориться окончательно с Россией, торжественно наказав назначенного врага народа из страны, перенаселенной кенгуру.

Вот только тема не закроется, пока Дональд Трамп будет в должности президента. Русские хакеры, как и "Новичок", как домогательства и допинг в спорте - инструменты, а не какая там благородная цель. Как и соблюдение прав человека и свободы слова вовсе не сакральный тотем для американской политической элиты. Все, как обычно, до предела банально. Всё те же геополитические интересы, и ничего личного.

Вот и Ленин Морено разразился июльскими тезисами о выдаче Джулиана Ассанжа, почуяв возможность для своей страны получить порцию американских благ. Но вот что-то подсказывает, что в ответ ему даже не стряхнут перхоть с пиджака. Возможно, похлопают по плечу. А вот в историю он вполне может войти как человек, открывший дорогу Джулиану Ассанжу к американскому электрическому стулу.

Вполне может статься, что с Ассанжем заключат "хорошую сделку". Осудят, гуманный Трамп его помилует. Тему закроют, ведь австралийский изгой — все-таки очень известная фигура. Правда и вариант, что Джулиану Ассанжу предложат невзначай присесть на лавку в парке Солсбери, тоже исключать нельзя.

Читайте также: "Вопрос века": Who is Mr Assange?

США поддержали Россию в споре с Украиной в ВТО США поддержали Россию в споре с Украиной в ВТО

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Ассанж оправдал Россию: Штаб Клинтон взломали в Вашингтоне
Темы США WikiLeaks Эквадор Новичок Новичок Солсбери экстрадиция Джулиан Ассанж выдача Ассанжа информационная война
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Офицер СССР: как я стал диверсантом США
Регуляторы
Власть приносит народ в жертву олигархам
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Новости Все >
Купившего права водителя автобуса наказали копеечным штрафом
Найдена взаимосвязь между ожирением и 12 видами рака
Провинциальных чиновников проверят психиатры
В центре Москвы не хватает свободных офисов
СМИ: Лукашенко исцелился от "инсульта" бульбой
СМИ Германии: Россия не потянула производство "сверхоружия"
Огромный неизвестный объект обнаружен в море у Греции
Только продайте: США снова купят у России двигатели РД-180
Москва построит 2,3 млн кв.м жилья по реновации к 2021 году
На Украине предложили сажать в тюрьму за покупки в России
Сейчас читают
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт
Теория Потребления
Каша - это вредно, суп есть не обязательно - эксперт Видео 
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило
Криминал
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило Видео 
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Видео 
Читательский топ
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Ученые: можно ли несколько раз кипятить воду в чайнике
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
США и Канада
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Здоровье
Ученые выяснили, какой продукт наиболее вреден для сердца
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Мир
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Кошелек
Пенсионная реформа: самоедство за счет "недожитков"
Религия
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Василий Амирджанов Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул Василий Амирджанов Дарья Касьянова Где дешевле - дома или в ресторане? Дарья Касьянова Соломон Соловьев Гарри Поттер и его настоящая мама Соломон Соловьев
Комментарии
Москва построит 2,3 млн кв.м жилья по реновации к 2021 году
Только продайте: США снова купят у России двигатели РД-180
Ученые: можно ли несколько раз кипятить воду в чайнике
Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес
Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес
Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес
Во Львове осквернена могила великого разведчика СССР
Во Львове осквернена могила великого разведчика СССР
Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес
В Латвии подсчитали, во что обходятся плохие отношения с Россией
Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"
Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"
Кто и как снова атаковал базу России в Сирии
Документооборот по ипотечным сделкам перейдет в электронный вид
Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"
В деле о "русском вмешательстве" нашли много вранья
Вместо США: Китай предложил Британии союз и статус сверхдержавы
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России

Президент Франции скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Трампа с Юнкером.

Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался