Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря

Сюжет британской Скрипалиады уже составляет настоящую конкуренцию всемирно известной сказке о нестареющем британском добром молодце Джеймсе Бонде. На фоне психоделического сериала про отравителей в Солсбери бледнеют и произведения Джоан Роулинг с ее юным волшебником Гарри Поттером.

Эпопея о занимательной химии уже стоила научному сообществу крепкого стресса и пошатнула фундаментальную науку. Видеообращение Юлии Скрипаль на инвазивном диалекте русского языка получилось глубоко угнетающим.

Если в первой части саги приводила в изумление мощь супергероя, которому нипочем боевое отравляющее вещество, то сейчас настала очередь восхищаться откровениями британских медиков. Они проникновенно, как в популярном американском документальном сериале "911", который демонстрировался в 90-е годы на российских телеканалах, рассказывают о лечении отца и дочери Скрипалей.

То, что врачи из Солсбери путаются в показаниях и противоречат друг другу, — это для кинематографа не важно. "Белые каски" ведь тоже не особо стесняются в своих художественных приемах. Все равно публика, которой поручено верить, сопереживает действующим лицам пьесы. Вера ведь не требует доказательств.

Стоит обратить внимание, что пока еще не отыграна до конца тема привлечения британцами экспертов из Франции для идентификации "Новичка". Промелькнуло сообщение и стихло, как турбулентность от вербальных упражнений Бориса Джонсона. Полагаете, что продолжения не будет? Отнюдь.

Вероятно, накануне открытия чемпионата мира в Москве в архивах MI5 найдут признательные показания резидента ГРУ в Великобритании по фамилии Зима (Миледи Винтер) в том, что она в Лондоне отравила "Новичком" герцога Бекингема.

Двухдневный всплеск по теме сбитого над Украиной малайзийского "Боинга" рейса MH-17 затух так же стремительно, как и прежде. Не получилось на бис исполнить пьесу о тайнах несостоявшегося следствия.

То, что речь о десятках жертв рукотворной авиакатастрофы, европейцы явно забыли. Пассажиров и экипаж просто списали. Ну сейчас же принято людей называть "человеческим ресурсом". Грубо, конечно, но все же не так, как при Гитлере — "человеческий материал".

Ключевые объективные данные о роковом рейсе, записи украинских диспетчеров и полетные задания украинских ВВС были заменены на якобы идентифицированные отпечатки пальцев российских военнослужащих на двигателе ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Бук".

При всей своей фантазии, мне лично довольно сложно представить, чтобы у целой бригады ПВО голландские эксперты смогли незаметно взять отпечатки пальцев. Про то, что демонстрировались восхищенной западной публике обломки разных ракет, при таком празднике здравомыслия и говорить излишне.

Правда если вспомнить британских ученых, то я не удивлюсь, что и на корпусе "Титаника" отыщется русский след. Где-нибудь на корпусе корабля, может быть, даже на штурвале, или следы "Новичка" на чашке капитана.

На самом деле, версия достаточно крепкая. Борису Джонсону точно понравится. Леонардо Ди Каприо — американский актер с русскими корнями, что просто подарок. Артист встречался с Владимиром Путиным под прикрытием темы спасения амурского тигра. Стало быть, связь с Кремлем очевидна. Ну и миллионы зрителей на планете видели Ди Каприо на борту "Титаника". Потом русский глубоководный аппарат "Мир" погружался на дно Атлантического океана, чтобы замести следы и стереть отпечатки пальцев Путина на айсберге. В общем, все сходится.

Я бы не стал отбрасывать и тему Бермудского треугольника, наверняка и там не обошлось без Кремля и ФСБ. Да и не случайно лохнесская зверушка веками прячется от русских. Не удивлюсь, если внезапно выяснится, что и Мертвое море убили русские.

Любой абсурд, тем более системный, всегда требует завершенности, и она обязательно состоится. Таков уж закон жанра и многовековой опыт клинической психиатрии. В истории с отравлением в Солсбери даже не пришлось первыми надевать белый халат, чтобы не сойти за пациента. Британцы сами их уступили.

Какую еще историю расскажут до чемпионата мира по футболу, который вот-вот начнется в России, остается только гадать и ждать весточек, которые "Твиттер" на хвосте принесет.

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