2019 год рискует стать самым опасным годом века

Признание арабскими странами Башара Асада, протесты "желтых жилетов" во Франции, торговые войны Трампа, победы "популистов" во многих странах Старого и Нового Света говорят о том, что мир переживает период глубокой трансформации. Какие политические риски ждут нас в 2019 году?

1. Конфликт между США и Китаем

В феврале истекают договоренности о заморозке ввода взаимных торговых пошлин. Если не будет мирного продолжения, то Трамп добавит Китаю импортных пошлин еще на 200 миллиардов долларов. Китай может ответить сбросом американских долговых облигаций. ВТО рухнет, мировая экономика будет замедляться, цены на энергоносители падать.

Коммерческие споры способны перерасти в военные, например, если американский авианосец настойчиво будет пытаться проникнуть в Южно-Китайское море. Китай в военном отношении давно не мальчик для битья, а в экономическом вполне конкурентен с западным либеральным миром. Многим странам придется выбирать между "большими братьями", например, Казахстану.

2. Интеграция в ЕАЭС

Россия твердо решила не повторять ошибок, совершенных на Украине, спонсируя низкими ценами на энергоностители экономики союзников, которые таковыми не являются. На недавних саммитах России и Армении, России и Белоруссии российским руководством предъявлены требования об углублении интеграции в обмен на гарантии защиты и стабильности.

Но получится ли у Москвы стать принципиальной? На это очень внимательно смотрят в том же Казахстане, где недавно в русскоязычном Павлодаре чиновники задумались о штрафах для говорящих по-русски детей. Казахский национализм оформился в партию, которая рвется в парламент. И эта бомба может рвануть уже в 2019 году в случае ухода с политической арены Нурсултана Назарбаева.

3. Выборы в Европарламент, которые состоятся в мае

Европейский союз разваливается на глазах. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Румыния не готова председательствовать в ЕС.

Появились и другие второсортные европейцы, которых называют "популистами" и "националистами". Они уже выигрывают федеральные и региональные выборы в Германии, Венгрии, Испании, Италии, Австрии, Швеции, Франции, Нидерландах. Если они выиграют выборы в Европарламент, то это станет кошмаром для либерального "европейского дома".

О том, как далеки либералы от населения, говорят протесты "желтых жилетов" во Франции. Ситуация стала пикантной после обещания экс-советника по национальной безопасности Трампа Стива Бэннона координировать кампании националистических партий на выборах в Европарламент.

4. Продолжение провокаций против России — всяких

В этой связи даже странно, что Москву не обвинили в запуске беспилотников над аэропортом Гатвик в Англии. Пока Владимир Путин терпит издевательства. Но Запад знает, что он может ответить на давление по всем линиям и у него есть очень действенный способ — военный.

Россия является не просто ядерной державой, а единственной державой, которая может уничтожить США в ядерной войне. Успехи в Сирии говорят о том, что российская армия боеспособна и отлично вооружена. Демонстрация новых видов оружия и постоянное напоминание "мировой общественности" о том, что мир может пережить ядерную войну, говорят: Россия готова к любому конфликту, например, на Украине.

5. Договоренности США с КНДР по денуклеаризации

Они могут не состоятся. Во всяком случае о них словно забыли. Между тем, Трамп не может это просто так оставить. В случае неудачи он попытается надавить на Японию и Южную Корею, чтобы те удвоили траты на военное присутствие США в регионе.

Но может не получиться, потому что корейцы между собой и без Трампа вполне договариваются, Япония уж очень хочет вернуть себе Курильские острова, а главным условием переговорного процесса с Россией является вывод американских баз из Японии. К выталкиванию США из региона подключится и Китай, а Трамп будет шантажировать это государство санкциями за экономическую поддержку КНДР.

После отмены льгот по вновь введенным санкциям против Ирана Тегеран об этом уже недвусмысленно предупредил. В худшем случае европейские усилия спасти ядерное соглашение с Ираном потерпят неудачу. Тогда Иран возобновит производство ядерного топлива и попытается заблокировать Ормузский пролив, через который ежедневно проходит 30 процентов мировых поставок сырой нефти. США применят военную силу для деблокирования канала. Такая конфронтация подтолкнет цены на нефть к беспрецедентным максимумам.

7. Договор о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД)

В феврале истекает срок ультиматума Дональда Трампа Владимиру Путину об исправлении нарушений Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД). Никакого ответа от Путина Трамп, очевидно, не дождется, поэтому обратный отсчет времени уже идет.

США, без сомнения, выйдут из договора, и мы ждем в 2019 году размещения ракет средней дальности везде, где захочется Трампу. Это дело недолгого времени и в техническом, и в организационном плане. И не только в Азии для сдерживания Китая, но и в Европе — для сдерживания России. И хотя европейцы против, но у Трампа есть много рычагов давления на них, хотя бы те же торговые пошлины или санкции.

Таким образом, в 2019 году нас ждет увеличение неопределенности и нестабильности, хотя, например, в Сирии будет идти процесс политического урегулирования. Семь лет войны — это семь лет войны. Сирийцы выстрадали мир. У многих других страдания еще впереди.

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