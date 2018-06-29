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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как США сами себя изолировали

Мир

Почему "большая семерка" стала историческим атавизмом, почему нам это выгодно и какие сейчас реальные форматы рулят мировой политикой? Зачем США наводнили Европу мигрантами, какие будут последствия и как американцы будут разводить европейских лохов дальше? Об этом в авторской передаче главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой рассказал политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Как вы считаете, "большая семерка" сейчас имеет какое-то реальное значение или уже уходит в историю, становясь все более декоративной?

— Никакой роли она уже давно не играет. Именно поэтому несколько лет назад Россия и Китай в значительной степени активизировали деятельность G20 вместе. А когда-то ли Канада, то ли Австралия попыталась предложить вывести Россию из G20, Китай так посмотрел на этого инициатора, что этот вопрос больше уже не поднимался ни разу. Вот это действительно живой формат.

Ведь изначально G20 — это собрание министров финансов стран, которые определяют судьбу финансовой системы мира. То есть G20 основана на вполне себе конкретных действиях, которые служат для сохранения финансово-экономической системы в мире. Это нужно всем странам мира.

И была такая ситуация, когда Россия и Китай обратились к Бараку Обаме с предложением реформировать финансовую систему для того, чтобы в дальнейшем избежать повторения финансовых кризисов, которые при нынешней системе случаются регулярно. Кстати, их причиной является как раз плохое состояние экономики Соединенных Штатов Америки. Но Барак Обама сказал, что этого не будет никогда. Тогда Китай и Россия хмыкнули и с этого момента стали создавать свою новую систему отношений между национальными валютами.

На самом деле, США сами всю дорогу себя изолировали, хотя кричали о том, что они изолируют Россию, рвут ее экономику в клочья и т. д. Они сами себя изолируют, и не надо им мешать. Пусть продолжают.

Формат G7 - это такой очень комфортный формат, где ребята в песочнице играются. У них даже стол, где они занимаются, обсуждают, обсасывают какие-то свои внутренние проблемы и отношения с Россией, похож на песочницу. Но на судьбы мира это не влияет никак.

Дональд Трамп на полях этого самого саммита открыто сказал: ребята, если мы хотим реально управлять миром, мы должны вернуть Россию. А еще и Китай принять, но это уже будет G9. И это уже будет принципиально иной формат.

Поэтому давайте мы будем реалистами. Эти ребята сами изолировались. И это хорошо. Потому что в этой песочнице G7 играют страны, которые не хотят ничего менять, которых в современном состоянии мира все, включая кризисы и войны, устраивает. И для них все это замечательно.

Но жизнь прошла уже немножко дальше мимо них. Потому что ШОС и G20 — уже форматы рабочие, которые конструируют новую экономическую, политическую и финансовую реальность. А чем дольше они будут там в своем соку вариться, тем больше мы будем от них свободны. Поэтому я вижу только позитивные моменты в таком развитии событий.

— Ангела Меркель заявила, что она просто была вынуждена пойти в канцлеры в четвертый раз для того, чтобы противостоять Трампу…

— Бедненькая. Они даже правительство несколько месяцев не могли сформировать.

— Сейчас у нее очень тяжелое время, в Германии опять страшные изнасилования немок мигрантами. Причем ведь была "кельнская ночь", но даже из 500 случаев они так и не сделали никаких выводов.

— И в результате они опустили информационный колпак на состояние преступности с участием мигрантов. И это не только в Германии, а почти по всей Европе. И они даже не признаются в том, что были неправы. Это, к сожалению, обратная сторона западного высокомерия и снобизма, которые мы последнее время чувствуем на своей шкуре очень-очень хорошо.

Мы тоже являемся частью европейской цивилизации. К тому же Россия, если посмотреть на географическую карту, является большей частью Европы. А теперь выясняется, что, возможно, и лучшей ее частью.

Мундиаль это наглядно подтверждает и демонстрирует. Я думаю, это все-таки хоть немного приведет несколько в чувство тех западноевропейских политиков, которые просто заигрались до безумия. Я все-таки верю в демократию и надеюсь, что им придется ответить перед своими избирателями.

Обратите внимание, что у той же Ангелы Меркель были глобальные проблемы на выборах ее партии, а затем несколько месяцев, как я уже упомянул, были проблемы с формированием правительства. Именно это результат ее такой кривой работы в качестве канцлера.

Ни о какой ассимиляции речи не идет абсолютно. Что будет?

— Об ассимиляции речи не идет уже потому, что мигранты именно продают свой статус, чтобы спокойно, безбедно жить, не работая при этом. Поэтому они не заинтересованы в ассимиляции. Только малый процент из них, возможно, мечтает об этом.

Второе — выяснилось, что так называемые развитые страны Европы начали выдавливать, пытаются выдавить мигрантов в страны — младшие партнеры Европейского союза. Это уже внутренний процесс по перераспределению мигрантов по так называемым квотам.

Но молодые члены ЕС просто отказываются это делать. А Германия и Франция, когда принимали толпы этих мигрантов, рассчитывали на то, что потом они просто рассосут их по всей Европе, размажут ровным слоем.

Но мигранты не пассивная, а активная масса. Причем чем дальше, тем она становится все более агрессивной средой, в том числе криминальной. Поэтому я прогнозирую для Европы нелегкие времена — их ожидает перерождение организованной преступности, мощный всплеск этнической преступности.

А инициатором помещения на территорию Европы этих больших и очень активных молодых людей 20-30-летнего возраста были Соединенные Штаты Америки, которые просто принуждали европейских политиков выходить с флажками на улицы и принимать всех и вся. И все эти приглашения Ангела Меркель тоже, наверное, не по своей воле делала. Она в данном случае просто исполняла волю США.

Им это необходимо, во-первых, для того, чтобы сломить консолидированное сопротивление Европы против их военной и экономической экспансии. Ведь на территории Европы нет нормальных вооруженных сил и спецслужб.

Поэтому когда криминалитет начнет забивать власть, европейские политики кинутся в объятия США, которые скажут: хорошо, мы предоставляем вам свои услуги, но вы за это будете платить; и ни в коем случае вы не должны дружить с Россией, которая ставит вас в энергетическую зависимость, поставляя дешевый газ; вы должны покупать у нас дорогущий газ, потому что мы вас защищаем. Обратите внимание, насколько тупая схема для развода лохов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Почему G7 стала историческим атавизмом, почему нам это выгодно и какие сейчас форматы рулят мировой политикой? Зачем США наводнили Европу мигрантами, какие будут последствия и как американцы будут разводить европейских лохов дальше? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог, публицист, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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