СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам — США, России и Великобритании.

Фото: Wikimedia Commons

Эти страны продолжают использовать свои ВВС в текущих военных конфликтах, что способствует ускоренному развитию используемых технологий, пишут в Warrior Maven. В частности, необходимо прежде всего умение быстро развертывать современные воздушные силы, имеющие жизненно важное значение для национальной безопасности стран.

К вышеобозначенному списку стран может присоединиться и Китай. Китайская Народная Республика продолжает наращивать свою воздушную мощь, соизмеримую со статусом второй по величине экономики в мире.

Вооруженные силы США, состоящие из ВВС США, военно-морского флота и морской пехоты, по-прежнему будут иметь самые мощные воздушные силы на планете в 2030 году.

К 2030 году ВВС США будут летать на 187 самолетах F-22 Raptors, 178 F-15C с обновленными радарами и инфракрасными сенсорами. Также будут использоваться F-35A, которые заменят F-16C и A-10. Военно-морской флот США будет стандартизован на основе истребителей F-35C и F/A-18E/F Super Hornet.

Китай

Военно-воздушные силы Китайской Народной Республики находятся на пороге своего величия. Общее количество самолетов падает, но качество воздушных судов, включая истребители Су-30, J-11, J-15 и J-10, растет. Тем не менее, эти самолеты в лучшем случае являются самолетами поколения 4+. Чтобы идти в ногу с Соединенными Штатами и другими державами, Китай разрабатывает истребители пятого поколения, а именно — J-20 и J-31.

Китай расширяет и парк самолетов поддержки, включая самолеты раннего предупреждения и воздушные танкеры. По мере роста напряженности в Восточном и Южно-Китайском морях Китай продолжит тенденцию к увеличению числа надзорных и разведывательных самолетов.

Россия

В случае, если экономика России будет стабильно развиваться за счет растущих цен на нефть и снятия западных санкций, российские ВВС могут стать вторыми по величине на Земле к 2030 году.

Две наиболее важные программы ВВС России — это программы самолетов-истребителей ПАК-ФА и ПАК-ДА. Россия не может всегда полагаться на устаревшие модели (МиГ-29, Су-27/30/34). Сегодня Россия продолжает работать над созданием стратегического бомбардировщика ПАК-ДА, который призван заменить устаревающие бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М.

Израиль

Сегодня израильские военно-воздушные силы состоят из 58 самолетов F-15, 25 истребителей F-15I и 312 многоцелевых истребителей F-16. Израильские военно-воздушные силы 2030 года, вероятно, по-прежнему будут самыми мощными на всем Ближнем Востоке.

К 2030 году истребители обеспечения воздушного превосходства F-15 будут остро нуждаться в замене, поскольку многие из них будут старее сорока лет. К сожалению, прямой замены F-15C нет, а производство F-22 Raptor закончилось в 2011 году. Израиль будет вынужден либо продлить срок службы своих F-15C, либо передать их функции истребителям F-35 Joint Strike Fighter, по крайней мере до тех пор, пока в США не появится истребитель шестого поколения.

Великобритания

К 2030 году ВВС Великобритании получат 160 истребителей Eurofighter. Первоначально созданные как истребители обеспечения господства в воздухе, самолеты Typhoon, которые в настоящее время имеются на вооружении королевских ВВС, могут сбрасывать лазерные бомбы серии Paveway. Как ожидается, истребители будут также оснащаться ракетами Brimstone.

К 2030 году ВВС Великобритании будут также использовать беспилотные летательные аппараты, которые будут работать совместно с пилотируемыми самолетами-истребителями.

В общей сложности, к 2030 году Королевские военно-воздушные силы и военно-воздушная армия Королевского флота будут иметь около 300 истребителей, что, возможно, сделает Великобританию обладательницей крупнейших и самых мощных военно-воздушных сил в Западной Европе на несколько десятилетий вперед.

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