С квантом исключительности незаметно появилась новая религия, позволившая признать элементарное здравомыслие враждебной средой. Меньшинство было провозглашено доминирующим субъектом, и началась большая геополитическая игра.
Когда пришла эпоха трансатлантической толерантности, стало неприлично произносить вслух академические термины в отношении рас. Среднестатистический грабитель или насильник в зависимости от географического происхождения стал пользоваться преференциями избирательного правосудия. При этом называть вещи своими именами и иметь собственное мнение стало преступлением на фоне разглагольствований о правах человека, равенстве и свободе слова.
Двойные стандарты, подлоги, которые деликатно называют фейками, стали не только нормой сетевой этики, но и вышли на межгосударственный уровень общения. В прежние времена хотя бы брали на себя труд придумывать изящные решения и формулировки. Сейчас же глава МИД государства из касты исключительных может запросто изъясняться лексиконом диванного эксперта или даже трамвайного хама.
Тезисы о русском вмешательстве во все, что угодно, принимаются без доказательств. И медленно утонули в гримпенской трясине чаянья советских граждан с радиоприемниками, из которых вещали "вражьи голоса", о доминировании права в западном мире. Да что там права, хотя бы элементарных приличий.
Отбирают собственность, снимают государственные флаги в загранучреждениях России, врываются в дипломатические миссии, как бандиты с большой дороги. А ведь в 90-е они же рьяно насаждали мантры о неприкосновенности оной собственности. Тюкали в советскую историю с красными комиссарами, которые реквизировали заводы, здания и даже жизни. Но сами сейчас легко похищают и убивают граждан, засекречивая расследования.
У русских бизнесменов, которые, вполне допускаю, уворовали у России-матушки денежку, грозятся отбирать состояния. Вот просто они так решили. Им так хочется. Они — исключительные.
Создали систему ВТО, чтобы вывести за пределы глобальной политики экономическую тему и провозгласить свободу торговли. Сейчас даже не скрывают своих намерений и действий в отношении конкурентов. Честно признаются, что сами хотят продавать Европе газ и Россия им мешает. И полились санкции с напором городской канализации. Просто перестали стесняться. Про олимпийское движение и говорить уже просто неприлично.
Свободные западные СМИ подхватывают тему "сил зла" с усердием кроликов после длительного полового воздержания. Восторг от ее наличия сравним разве что с катарсисом восторженного эксгибициониста с распахнутым плащом в парке, которому повезло обратить на себя внимание испуганных старшеклассниц.
По сути, тема русофобии в англосаксонском медиапространстве — мутирующая форма дискриминации. Поговаривают, что и кота Скрипалей с морскими свинками британцы убили, потому что они — русские.
Все было бы забавно, если бы не реальное метание "Томагавков" в сторону суверенных государств. Сирии очень повезло. В отличие от Югославии, Ирака и Ливии, там — русская армия. Даже американские "умные" ракеты оказались настолько смышлеными, что перелетели, не взорвавшись, в руки крепких парней Шойгу.
Этот самый квант исключительности губил многие империи. Вменяемых людей приводил к соседству в клиниках с наполеонами и александрами македонскими. Одному вот такому жестко купировали воспаленную харизму в 1945 году в Берлине. Правда, за это принуждение к соблюдению правил человеческого общежития пришлось заплатить чудовищную цену — миллионами погибших и изувеченных судеб.
В различные периоды истории человечества борьба за доходы, рынки и тот самый квант исключительности называлась по-разному: крестовые походы, колонизация, мировая революция и борьба с коммунизмом, религиозный терроризм, установление демократии, а теперь пробуется на зуб тема злобного русского медведя. Правда, уже стали брать в расчет очевидный факт, что медведь совсем не походит на старшеклассницу в парке.
Видимо, потребуется нападение на Землю пришельцев из космоса или какая-то планетарная беда, чтобы наступило отрезвление. А пока, неся, как хоругви, квант исключительности, активисты Судного дня борются за свободу слова, затыкая оппонентам рты. Бьются за права человека до последнего человека. Но диалог все равно начнется. Я лично верю в силу доброго слова. В силу доброго слова и русских гиперзвуковых ракет.
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