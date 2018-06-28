США и НАТО заберут Калининград за Крым

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Об этом, например, член Совета Федерации Алексей Кондратьев заявил в эфире канала "Россия 1".
Он пояснил, что 2014 год стал отправной точкой наращивания Западом антироссийской истерии вокруг Калининграда. Он отметил, что Россия всегда относилась к Балтике, как к "маленькому" морю, подчеркнув, что небольшое количество натовского флота на сегодня по удельному весу превосходит Балтийский флот России.
В настоящее время Запад отрабатывает блокирование выходов кораблей Балтийского флота РФ. Все это произошло потому, что Запад всерьез реализует схему компенсации Крыма Калининградской областью, так как НАТО и США реально готовятся к войне. Это оборонительными целями назвать нельзя, подчеркнул парламентарий.
"Мы как-то для себя незаметно свыклись с тем, что происходит. Но нужно понимать, что НАТО последовательно и планомерно наращивает группировки на тех направлениях, которые для них представляются стратегическими. Так, прибалтийское направление исторически зависело от трех аспектов: суша — земля — воздух. В этом направлении они очень активно работают", — сказал Алексей Кондратьев.
Кроме того, такие учения, как Baltops и Saber Strike, с 2015–2016 годов фактически являются отработкой высадки десанта НАТО для переброски на Балтику значительных сил. Так, в 2016 году впервые после Второй мировой войны десант высадился в Польше и Литве.
Запад при этом проводит тренировки по воздушному минированию вплоть до 50-мильной зоны от Балтийска — его главной базы. "Минировали с самолетов B-52, серьезное мероприятие, которое почему-то прошло для мира незамеченным. Что касается высадки, то здесь работа по защите, с точки зрения командования НАТО, Сувалкского коридора стала отправной целью всех учений", — объяснил сенатор.
При этом НАТО постоянно ведет информационную войну, пояснил эксперт. "Как только в 2014 году Крым вошел в состав России, НАТО стал рассматривать программу компенсации Крыма Калининградской областью. И все, что там происходит, — это именно то. Начиная с информационной войны и насаждения там пангерманских настроений. Сейчас там происходят нездоровые процессы, когда пытаются ситуацию раскачивать с помощью всевозможных НКО", — сказал Алексей Кондратьев.
В результате, Россия вынуждена отвечать, руководствуясь стремлением защиты своей территории. Так, в ответ на размещение в Польше системы ПРО США, РФ развернула в Калининграде комплексы "Искандер". А недавно Варшава начала обсуждение создания постоянной базы США якобы для защиты от "агрессии" России. "Они реально готовятся к войне — это нельзя назвать оборонительными целями", — заявил Алексей Кондратьев.
После прошлогодних учений "Запад-2017" военными НАТО "был создан единый центр планирования перевозок, учтены все ошибки. У американцев, в отличие от всех остальных, очень хорошо учитывается все: от ландшафта местности и пропускной способности дорог вплоть до участков затопления, входных участков, мостов, дополнительных участков форсирования водных преград. Все это учитывается и все давным-давно посчитано", резюмировал эксперт.
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Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.