Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Азия Бывший СССР Европа Остальной мир Соотечественники Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

США и НАТО заберут Калининград за Крым

Мир

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.

США и НАТО заберут Калининград за Крым. 388795.jpeg

Об этом, например, член Совета Федерации Алексей Кондратьев заявил в эфире канала "Россия 1".

Он пояснил, что 2014 год стал отправной точкой наращивания Западом антироссийской истерии вокруг Калининграда. Он отметил, что Россия всегда относилась к Балтике, как к "маленькому" морю, подчеркнув, что небольшое количество натовского флота на сегодня по удельному весу превосходит Балтийский флот России.

В настоящее время Запад отрабатывает блокирование выходов кораблей Балтийского флота РФ. Все это произошло потому, что Запад всерьез реализует схему компенсации Крыма Калининградской областью, так как НАТО и США реально готовятся к войне. Это оборонительными целями назвать нельзя, подчеркнул парламентарий.

"Мы как-то для себя незаметно свыклись с тем, что происходит. Но нужно понимать, что НАТО последовательно и планомерно наращивает группировки на тех направлениях, которые для них представляются стратегическими. Так, прибалтийское направление исторически зависело от трех аспектов: суша — земля — воздух. В этом направлении они очень активно работают", — сказал Алексей Кондратьев.

Кроме того, такие учения, как Baltops и Saber Strike, с 2015–2016 годов фактически являются отработкой высадки десанта НАТО для переброски на Балтику значительных сил. Так, в 2016 году впервые после Второй мировой войны десант высадился в Польше и Литве.

Запад при этом проводит тренировки по воздушному минированию вплоть до 50-мильной зоны от Балтийска — его главной базы. "Минировали с самолетов B-52, серьезное мероприятие, которое почему-то прошло для мира незамеченным. Что касается высадки, то здесь работа по защите, с точки зрения командования НАТО, Сувалкского коридора стала отправной целью всех учений", — объяснил сенатор.

При этом НАТО постоянно ведет информационную войну, пояснил эксперт. "Как только в 2014 году Крым вошел в состав России, НАТО стал рассматривать программу компенсации Крыма Калининградской областью. И все, что там происходит, — это именно то. Начиная с информационной войны и насаждения там пангерманских настроений. Сейчас там происходят нездоровые процессы, когда пытаются ситуацию раскачивать с помощью всевозможных НКО", — сказал Алексей Кондратьев.

В результате, Россия вынуждена отвечать, руководствуясь стремлением защиты своей территории. Так, в ответ на размещение в Польше системы ПРО США, РФ развернула в Калининграде комплексы "Искандер". А недавно Варшава начала обсуждение создания постоянной базы США якобы для защиты от "агрессии" России. "Они реально готовятся к войне — это нельзя назвать оборонительными целями", — заявил Алексей Кондратьев.

После прошлогодних учений "Запад-2017" военными НАТО "был создан единый центр планирования перевозок, учтены все ошибки. У американцев, в отличие от всех остальных, очень хорошо учитывается все: от ландшафта местности и пропускной способности дорог вплоть до участков затопления, входных участков, мостов, дополнительных участков форсирования водных преград. Все это учитывается и все давным-давно посчитано", резюмировал эксперт.

Россиянам разрешат получать наследство капризных покойников Россиянам разрешат получать наследство капризных покойников

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


США просят Россию не защищать Калининград "Искандерами"
Темы США Крым НАТО война армия США Калининград военная угроза Балтийское море Калининградская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Как отдохнуть
Москва учит беречь мундиали смолоду
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Читательский топ
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Сейчас читают
Ваше слово, товарищ Маузер!
Формула небес
Ваше слово, товарищ Маузер! Видео 
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Спорт
Как и почему сборная России проиграла Уругваю
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Кремль
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ Видео 
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Видео 
Новости Все >
Крым посмеялся над "оловянными" учениями Украины
В Германии объявили вылет своей сборной с ЧМ "огромной потерей для России"
Власти вводят лимит на покупки в интернете
По Москве пройдут парадом "мексиканские мертвецы"
Удача в четыре тысячи голосов: юные ростовчане поддержали сборную России по футболу
Константин Костин: снижение рейтингов Путина не выглядит драматичным
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста

Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.

Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Полицейский во Франции создал партизанскую группу по борьбе с исламистами
Василий Амирджанов Москва учит беречь мундиали смолоду Василий Амирджанов Дарья Касьянова Времена меняются, чебуреки остаются  Дарья Касьянова Руслан Веснянко У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Руслан Веснянко
Комментарии
И без наличных отлично: переход на безнал для физлиц при крупных суммах не за горами
Площадки по реновации подключают к электроснабжению
СМИ обсуждают: россиянки мечтают спать с туристами на ЧМ-2018
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Агония: как "Яблоко" уходит в историю прямо сейчас
Сроки строительства по реновации сократятся на 80 дней﻿
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Украина нашла способ заставить Россию ее уважать
Импотентом можно стать и от еды - ученые
"Эффективная губерния": нижегородские школьники перешли на ноутбуки
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР
Немецкие СМИ "приговорили и похоронили" свою сборную
Номер мобильного могут приравнять к паспорту
Ученые уверены - Россию ждет климатическая катастрофа
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым

Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.

США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался