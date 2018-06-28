Евроколонии США недовольны новыми поборами

В политике самое главное — чувство собственной значимости нации. Здесь даже деньги отходят на второй план. Но это очень сложно в условиях однополярного мира. Если же появляется другой полюс силы, то уже проще. Насколько Европа уже готова пожертвовать вторым ради первого? Об этом в авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

— Американские власти раньше вполне успешно рассказывали, что однополярный мир выгоден всем, что они действуют в интересах всех государств. А сейчас Трамп начал так прессовать все страны, в том числе союзников, пошлинами, что они уже не могут не высказать неодобрения.

— Конечно, гегемония американцев и однополярный мир — это власть. Смысл любой власти, тем более однополярной, — это прессование. И чем глобальней власть, тем жестче прессует.

— Но раньше США это делали мягко и с заботой о членах как бы своей общины.

— Естественно, они прессуют своих вассалов, Европу в том числе. И прессовали всегда. Вспомните, например, историю с прекращением доллара и золотого стандарта, когда всех европейцев кинули процентов на пятьдесят их валютных резервов. Де Голль возмутился этим, вернул золото во Францию, а все остальные не смогли.

Де Голля американцы потом выкинули через так называемую "студенческую революцию". Они всегда проводили такую же бесцеремонную политику грабежа своих вассалов. Но те только сейчас это стали замечать и выражать недовольство.

Американцы проводят политику, как всегда, но это стало заметно и уже вызывает возмущение. Потому что мир поменялся — проявился полюс России, которую постоянно долбят, но она держит строй и тем самым как бы создает противоположное поле. Это уже предтеча двухполярного мира.

Поэтому проявляются те, которые раньше молчали, потому что у них не было никакой альтернативы. Сегодня они уже начинают огрызаться. Даже маленькая собачка огрызается, если ее хлещут сильно, но она надеется это прекратить. Так огрызаются и европейцы.

— У США с Европой и Канадой началась прямо-таки торговая война. С 1 июня Канада уже ввела экспортные пошлины 20-25 процентов на ряд американских товаров. Европа и Канада стали оказывать американцам явное сопротивление.

Хотя раньше они соглашались даже тогда, когда их банки заставляли платить миллиардные неустойки. Они платили и терпели, потому что боялись, а сейчас стали принимать ответные меры. Ведь Трамп всем что-нибудь продает, причем так хорошо и успешно. Совершенно понятно, что за всеми политическими вопросами стоит чистая экономика.

— Всё так. Только один момент — экономика за политикой не стоит никогда, потому что правила для экономики определяют политики. Если встречаются две нации: одна с пистолетом, другая с деньгами, — выиграет всегда нация с пистолетом, потому что деньги всегда отнимаются. Правила определяют США. Они формируют систему правил.

— И Трамп просто заставляет всех что-нибудь у него купить под пистолетом?

— Да, он такой торгаш. Надо понимать западную — англосакскую — цивилизацию. Они все очень монетаристские. Они из-за этих денег тысячи войн провели, вырезали целые народы. В одних только опиумных войнах из-за денег (потому что китайцы опиум у них не покупали) вырезали четверть населения Китая за десяток лет в позапрошлом веке.

Поэтому для них деньги, золотой телец, — чрезвычайная важная компонента доминирования. Когда Трамп, для которого это тоже крайне важно, денежный вопрос обнажил, это, конечно, их очень здорово разозлило.

Но даже при этом никто из них так и не поставил вопрос о выходе из НАТО и выводе американских оккупационных войск из Европы. Никто. Пока европейские страны совершенно явно не готовы к независимости. Поэтому будут и дальше подчиняться и платить.

— Меркель недавно все-таки заявила, что она пошла на четвертый срок исключительно для того, чтобы противостоять Трампу. И их встреча на 20 минут тоже показала, что между ними явно нет симпатии. Может ли она противостоять?

— В политике очень важно чувство собственной значимости нации. Здесь даже деньги отходят на второй план. Даже для англосаксов. Первое — все-таки чувство собственной значимости. Это и для человека главный доминирующий психологический фактор.

Поэтому, конечно же, укрепление Европы в финансовом выражении, в развитии приводит к появлению там линии суверенитета. И, конечно же, чем дольше служит лидер нации, тем больше он проникается всем этим.

В данном случае Меркель давно является канцлером. Каким бы она ни была американским агентом, о чем говорили в свое время, все равно у нее формируется позиция освободительного процесса. То есть она хочет иметь побольше чувства собственной значимости нации, а это неизбежно приводит ее к конфликту с доминионом из Вашингтона.

Ну, не к конфликту, а к некоторым трениям. Потому что конфликта там все же нет. Ведь Меркель так и не заявила, что она за вывод оккупационных войск США с территории Германии. Они же там оккупационные, хоть и называются базами НАТО. Они с 45-го года как были оккупационными войсками, так ими и остались.

Если бы она об этом заявила, то она стала бы лидером национального освободительного движения Германии. Она так не заявляет. Она просто конфликтно выстраивает отношения с начальством из Вашингтона в плане перераспределения средств.

Короче, денег хочет, чтобы у нее поменьше отнимали. Грубо говоря, это брюзга-подчиненный, которому начальник срезал зарплату. Вот он ходит и брюзжит, какой начальник плохой, потому что он у меня срезал зарплату.

— Но только ли она не любит Трампа?

— Нет, конечно, начальство не любят все. Просто на определенном этапе может нелюбовь к начальству дорасти до национально-освободительного движения за счет наращивания местных элит и бизнеса. В Германии, кстати, очень сильно на политику влияет бизнес.

По мере того, как они богатеют даже в системе американского однополярного мира, у них будет рождаться национализм и, следовательно, национально-освободительное движение за отделение от Америки. Тем более, они считают, что в этот проект придут не только территории Германии, но он захватит еще и половину Европы, а то и всю ее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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