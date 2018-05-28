Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК

В западной прессе не иссякает поток статей, рассказывающих о "расширении использования Кремлем частных военных компаний (ЧВК) на территориях от Украины до Африки". Но это не российский, а мировой тренд, гибридные войны будущего переданы в частные руки, которые лишают противника козырей в информационной войне, а она, как известно, определяет победу в горячей. Нам главное — не отстать.

"Кремль тестирует ЧВК наравне с инновационным оружием"

В обсуждении темы отметилась испанская пресса. Так, Даниель Ирриарте на страницах El Confidencial опубликовал статью под названием "Нелегальные, но полезные: так действуют частные военные компании России". Автор начинает с рассказа о том, как американцы разбомбили в феврале в Дейр-эз-Зоре колонну "наемников ЧВК "Вагнер" с многочисленными жертвами.

Подробности боя в минувшие выходные описала западная пресса. Ирриарте цитирует февральскую статью в The New Yorker, в которой говорится, что в Сирии "нелегальные силы" ЧВК "позволяют Кремлю поддерживать фикцию о том, что Россия борется только с воздуха, давая Путину возможность объявить легкую победу и избежать общественного недовольства по поводу потери человеческих жизней".

"Использование ЧВК является частью новых форм ведения войны, которые Кремль тестирует в Сирии параллельно с инновационным оружием", — сказал The New Yorker директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По мнению испанского журналиста, "интерес Кремля" к ЧВК "пробудился" после войны в Ираке, где такие компании, как Blackwater и Triple Canopy, сыграли "неоценимую роль". Далее Ирриарте дает слово Сергею Суханкину, исследователю Фонда Джеймстауна (Jamestown Foundation). Он утверждает, что в то время, как американские ЧВК, "как правило", выполняют вспомогательные и логистические функции: сопровождение конвоев снабжения, охраны баз и высших должностных лиц, — силы ЧВК "Вагнер" в Сирии, напротив, участвуют в "опасных штурмовых операциях, встраиваясь в сотрудничество с сирийскими группировками ополчения".

Почему лукавит Суханкин

А что там с деятельностью американских ЧВК, вне "как правило", г-н Суханкин? Издание The Intercept начиная с 2016 года внимательно следит за судьбой экс-директора Blackwater Эрика Принса, который сегодня возглавляет торговую и авиационную компанию Frontier Services Group (FSG) с китайским госучастием. Но, как мы увидим ниже, с частным военным бизнесом он не расстался.

The Intercept пишет, что, "будучи главой Blackwater, Принс продавал оборонные услуги в Ливии и других странах Африки". Его бойцы отметились "в карательных операциях в Ираке в Фаллудже в 2004 году и на площади Нисур в Багдаде в 2007 году, когда с вертолета были расстреляны 17 гражданских лиц".

Blackwater при этом нелегально состоял на службе ЦРУ, сообщает издание, полагаясь на документы, обнародованные в 2013 году. Согласно им, "ЦРУ регулярно использовало Blackwater в миссиях по всему миру по неофициальным запросам, заключая оплачиваемые письменные и устные контракты". Blackwater, со своей стороны, "использовал сотрудников и агентов ЦРУ, предоставлял прикрытие агентам и офицерам ЦРУ, в том числе работающим тайно". Во многих отношениях Blackwater, или по крайней мере часть компании, "был щупальцами ЦРУ" в мире, пишет The Intercept.

Другое издание The New York Times информирует, что десять лет назад Принс собрал и обучил ЧВК для Объединенных Арабских Эмиратов. С тех пор Эмираты стали более агрессивными в своей внешней политике, например, в Йемене, где в 2015 году Абу-Даби заключил контракт с Academy (последним перевоплощением Blackwater) на расквартирование 450 колумбийских, панамских, сальвадорских и чилийских наемников.

Эти другие данные говорят о том, что США использовали ЧВК Blackwater как тайную армию в нарушение федеральных законов, которые запрещают это делать в "неотъемлемо государственной деятельности" (inherently governmental activities) и, прежде всего, в военных функциях.

Двойная мораль Суханкина

Таким образом, если Кремль только "тестирует" свои ЧВК как "частные армии", то Белый дом это делает с войны в Ираке, причем их легальное положение в США нисколько не препятствует их участию в незаконных операциях за рубежом. США к тому же подписали в 2008 году документ "О кодексе поведения частных военных и охранных компаний", который налагает на правительства обязательство контролировать деятельность ЧВК, нести ответственность за совершенные ими преступления, запрещать им участие в боевых действиях. Тем не менее, возбужденное против Принса дело за "попытку пойти на военную службу к иностранным правительствам и возможное отмывание денег" так и не было завершено. Мы уже не говорим о преступлениях рядового состава.

А вот российские ЧВК, будучи внутренне "нелегальными" (в России нет закона о ЧВК) вполне себе легально воюют в Сирии, потому что заключили контракт с легитимным сирийским правительством.

И вовсе нелепо выглядит благородное негодование г-на Суханкина по поводу цели Кремля при использовании своей "тайной армии" "поставить под контроль богатство и ресурсы, такие как минералы, нефть, газ, в некоторых регионах, таких как Африка, или слаборазвитых странах или районах нестабильности". Так и хочется посоветовать западному аналитику с русской фамилией заменить "Кремль" на "Белый дом" — утверждение будет выглядеть гораздо правдоподобнее.

Особенно если учесть, что "подразделение Вагнера" насчитывает несколько сотен человек, в то время как общее число американских контрактников из ЧВК в Ираке превышало в пик военных действий 180 тысяч, а в Афганистане в 2008 году — от 130 до 160 тысяч человек. Сколько же из них составляли тайные армии Вашингтона? Никто не знает, но бывший чиновник ЦРУ и вице-председатель Blackwater Кофер Блэк (Cofer Black) объявил в 2006 году на конференции в Иордании, что компания была готова предоставить силы бригады (от 1500 до 3000 человек) для "миротворческих миссий по всему миру".

России главное — не отстать

В завершении своей статьи Ирриарте с подачи Суханкина бьет тревогу: "Группа Вагнера, которая сыграла ключевую роль в повстанческой победе в городе Дебальцево в начале 2015 года", затем была развернута в Сирии и замечена в Судане и Центральноафриканской Республике, а теперь может оказаться и в Ливии". Это политика, которая началась в советский период, и она будет продолжаться, делает вывод Суханкин.

А теперь дадим читателю другую информацию. Администрация Трампа заявила, что хочет вывести американский контингент из Сирии, а на его место ввести арабские силы. The Wall Street Journal пишет, что идея "привлекла внимание Эрика Принса, с ним неофициально связывался арабский чиновник" и они говорили "о перспективах строительства контингента арабских сил в Сирии".

Заметим, что генеральный директор ЧВК Cerberus Capital Management Стивен Фейнберг в прошлом году совместно с Принсом решал такую же проблему в отношении замены американских войск в Афганистане. Арабские государства могут обратиться также к владельцу ЧВК Circinus Эллиоту Бриди, который, как и Фейнберг, не стесняется говорить о близости к президенту Трампу. Компания, кстати, вложила сотни миллионов долларов в контракты с ОАЭ.

Предстоящие гибридные войны будут войнами ЧВК, тайно поддержанных своими государствами, и надо к этому готовиться. Поэтому к пропаганде типа "у России есть тайные армии", которые завоюют ей богатства Африки, надо относиться спокойно. К тому же, а почему бы и нет, если ваши тайные армии делают это давным-давно, естественно, в собственных целях.

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