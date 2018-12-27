2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко

Дружба Белоруссии для России страшнее, чем ненависть Украины, считает политолог Андрей Суздальцев. Дружить с Дональдом Трампом Владимиру Путину он не советует, так же как с Синдзо Абэ.

Победит ли Петр Порошенко на выборах, будет ли заключен мирный договор я с Японией, а Дональду Трампу объявлен импичмент и как владимиру Путину реагировать на его "кривляние"? Международный прогноз на 2019 год "Правде.Ру" дал политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

— Андрей Иванович, в марте состоятся президентские выборы на Украине. Каковы перспективы у Порошенко остаться президентом Украины?

— Такая перспектива есть. Понятно, что в рамках нормального демократического волеизъявления населения он не победит. Но украинскому избирателю могут навязать вариант выбора лучшего из худшего. Есть другой вариант — будет найден предлог для продленияприсутствия во власти. Порошенко уже пытался это сделать объявлением военного положения. Так что, я думаю, что мы не попрощаемся с Порошенко весной этого года. Вариант превращения Украины в авторитарное государство существует.

— Есть ли вероятность, что в следующем году объявят импичмент Дональду Трампу?

— Нет. Импичмент исключен. Не будет технической возможности, потому что сенат под контролем республиканцев. Против Трампа ведется совершенно невероятная кампания, он огрызается, и это бешено раскачивает политическую ситуацию в США. Элита США уверена в том, что политическая система страны очень устойчива, и эти перегрузки выдержит. Но она не замечает, что происходят политические сдвиги — страна все в большей степени сдвигается в сторону парламентско-президентской республики. Мы прогнозируем, что эта ситуация поиска врага в лице России сейчас сходит на нет. Требуются более четкие поводы для ее ракручивания, которых нет.

— На какие неожиданности способен Трамп?

— Он не прогнозируем. Но, проблема в том, что он бесплоден. На международной арене он превратился в символ, потому что вся международная политика, тем более в отношении России, Китая, Кореи, Ирана вся заблокирована и регулируется Конгрессом США. Трамп это чувствует и совершает действия, чтобы его заметили как крупнейшего международного лидера. Но на самом деле он не лидер, он — хулиган на международной арене. Идет замена реальной политики, очень тяжелой, на такое международное кривляние.

Это говорит о том, что у него нет потенциала на международной арене. Договариваться с ним и даже встречаться нет никакого смысла. Это нас дискредитирует. Это не Никсон, не Форд, не Рейган. Тоже не было пользы от встреч с Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой, который просто в облаках витал. Трампу надо переизбраться, он использует эти встречи для собственного пиара, поэтому выходки будут продолжаться. А способствовать пиару чужого президента — это нам не надо. Все эти разговоры, что он душевный, что хочет улучшить с нами отношения и тому подобное — глупости. Трамп учитывает Россию как ядерную державу, единственную державу на планете, которая может в ответ уничтожить США. Вот и все. Трампа только вопросы безопасности как-то сдерживают.

— Возможен ли мирный договор с Японией? И как будут развиваться наши отношения ?

— Я дальневосточник. Я понимаю жителей Сахалина, которые резко против передачи каждой пяди нашей земли, которые наши предки отбивали в тяжелых боях. Территории теряются только в результате войн. Мы ничего Японии не проигрывали. Это раз. А, во-вторых, в том, что эта ситуация стала камнем преткновения в наших отношениях, есть и промысел советской дипломатии. Это тот же вариант, что с Крымом, котрый отдали Украине.

Я вижу настроение наших властей, которые очень хотят найти хоть какие-то развязки. Но если мы начнем искать развязки, отдавая свою территорию — это погибель России. Как только мы отдадим Хабомаи и Шикотан — маленькие островки, завтра потребуют Итуруп. Тут же! Если мы отдаем, навалятся все. Нам покажется раем наша ситуация с Крымом. Повторяю, территории отдаются только в результате проигранных войн. Мы ничего Японии не проигрывали. То, что мы проиграли в 1905 году, мы вернули в 1945-м. Не желают нас японцы понять — плохо, но это не значит, что мы будем торговать своей территорией.

— Как на этом фоне будут развиваться наши отношения с Японией?

— Надо из этой темы выйти. Надо, наконец, проявить принципиальность. Наше общество делится на три части. Одна часть кричит: "Сдаемся, отдаем Калининград, Крым, Курилы". Понятно, что потом надо будет отдавать дальше, пока все не отдадим. Мы их называем "руки вверх". Они сдаются, потому что считают, что мы не потянем "отрицание Запада".

Есть вторая часть, которая кричит, что надо "око за око". Не задерживать нарушителей границы, а топить эти корыта, отвечать жестко на все, не терпеть издевательств над собой. А эти издевательства присутствуют. Особенно со стороны британцев. Мы удивились, что случай с лондонским аэропортом Гатвик нам не приписали. А могли бы сказать, что мы засели там в кустах, запускаем электроволны и мешаем работе два дня. Все, что угодно, говорят. Надо отвечать на все эти вещи жестко, не уговаривать.

И третья позиция призывает держаться в рамках международного права, отбиваться, уговаривать, объяснять, оставаться до последнего в переговорах, на Олимпиадах выступать без флага, без герба, чуть ли не в робах, то есть, терпеть все эти унижения, терпеть и терпеть. Такие терпилы. Надо сказать, что такой позиции придерживается наша власть.

— Можете привести пример?

— Например, Александр Лукашенко. За 25 лет — ни грамма интеграции, хамство, антироссийская кампания внутри, антироссийская внешняя политика, приезжает — ноги на стол: "Давайте мне еще до 10 миллиардов долларов в год". А сам ведет против нас фактически войну — поставляет оружие и топливо на Украину. А потом мы удивляемся, почему, 6 декабря он просто хамит в лицо Путину. Это единственный президент на планете, который позволяет себе хамить в лицо публично нашему президенту. Белорусский вариант страшнее украинского, мы просто не понимаем. А сто с лишним миллиардов долларов за 25 лет вогнали туда. Понятно, что у наших регионов все отлично, зачем им деньги.

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