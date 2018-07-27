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Автор Айдын Мехтиев

Кто и почему ревнует Анкару к Москве

Мир

В мае прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган в ходе визита в США не жалел дифирамбов в адрес Дональда Трампа. Однако сегодня между ними как будто пробежала черная кошка: оба лидера, склонные к неврастении и резкой перемене настроений, шантажируют друг друга и угрожают санкциями. Все это на фоне идиллии в отношениях Эрдогана и Путина, которые на саммите в ЮАР почти договорились о совместном визите в ресторан.

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Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Фото: REX/Shutterstock

Очередным поводом к обострению и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Анкарой стало содержание под домашним арестом в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Официальная Анкара обвиняет его в связях с FETO — запрещенным в Турции движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которому приписывают организацию неудачного военного переворота в Турции в июле 2016 года.

"США введут санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу", — так озвучил позицию главы Белого дома официальный представитель администрации президента Хоган Гидли.

Ответ турецкой стороны был молниеносным: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter подчеркнул: "Никто не вправе диктовать Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений".

Примечательно, что оба лидера — и Дональд Трамп, и Реджеп Эрдоган — избрали одинаковую тактику для повышения своего рейтинга среди избирателей: поиск внешних врагов. За два минувших года турецкий лидер успел перессориться с ведущими европейскими лидерами: обвинил немецкого канцлера Ангелу Меркель в использовании "нацистских методов", заклеймил Нидерланды как "столицу фашизма" и назвал Израиль "самой сионистской и расистской страной в мире".

Дональд Трамп старается не отставать от своего турецкого коллеги. В марте прошлого года, принимая в Белом доме Ангелу Меркель, он демонстративно отказался пожать ей руку, а в июне 2018 года на саммите G7 Трамп достал из кармана две конфеты Starburst и небрежно бросил их на стол в сторону Меркель.

Очередной скандал Трамп устроил на июльском саммите НАТО в Брюсселе, где умудрился перессориться со всеми европейскими союзниками Вашингтона, шантажируя их выходом США из Североатлантического альянса, если страны Европы не увеличат свои военные расходы.

Но вернемся к отношениям США и Турции. В четверг, 26 июля, конгресс США принял решение запретить поставку самолетов F-35 в Турцию, если Анкара не откажется от решения закупить российские комплексы систем противоракетной и противовоздушной обороны С-400. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не откажется от контракта с Россией. "Мы в течение десяти лет пыталась приобрести у США системы ПВО и ПРО, однако эти попытки так и не увенчались успехом. Поэтому мы приняли российское предложение", — пояснил турецкий министр.

Помимо С-400, другим фактором, отравившим отношения Анкары и Вашингтона, стало решение Пентагона начать поставки вооружений курдским повстанцам Сирии, которых Анкара считает террористами и сепаратистами. Эрдоган расценил этот шаг Трампа как "удар в спину Турции".

Примечательно, что очередное обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой происходит на фоне укрепления личной дружбы между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным. В ходе саммита БРИКС в столице ЮАР Йоханнесбурге (25-27 июля) лидеры двух стран провели доверительную беседу, в ходе которой Путин напомнил Эрдогану о его обещании пригласить российского президента в ресторан. "Я согласен на это предложение, но при одном условии, — уточнил Путин. — Когда вы российскую мясную продукцию пустите на турецкий рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем".

Эрдоган пообещал решить этот вопрос и заявил, что "дружеские отношения между Турцией и Россией вызывают у некоторых ревность". Тут явный намек на Дональда Трампа, который с ужасом наблюдает за тем, как верный в прошлом союзник США по НАТО постепенно дрейфует в сторону Москвы. Особенно Белый дом напуган перспективой вступления Турции в ШОС, в которой доминируют главные соперники США — Россия и Китай.

"Анкара прорабатывает вопрос о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, — заявил в минувшем году Реджеп Эрдоган, задав риторический вопрос. — Почему бы Турции не вступить в ШОС?" По его словам, вступление Турции в ШОС обеспечит ей больше пространства для маневра.

Таким образом, впервые с момента вступления Турции в НАТО в 1952 году Анкара вступила в полосу глубокого кризиса с США. Если Эрдоган реализует свою угрозу закрыть базу ВВС США в турецком городе Инджирлик, то Турция, формально оставаясь в НАТО, перестанет играть роль форпоста альянса, который граничит со странами Ближнего Востока и Закавказья.

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Турция: страна НАТО закупает российские ЗРК С-400?
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